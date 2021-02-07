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Що таке сексуальність і як на неї вплинув СРСР

Пояснюємо, як позбутися від дефектів виховання і чому стереотипи – це погано

Сексуальність – це не сексуальна привабливість. Насправді це поняття набагато ширше. Деякі аспекти власної сексуальності ми маємо вроджені, а деякі – придбані.

Чому важливо усвідомлювати свою сексуальність і як очистити її від нав'язаних соціумом і вихованням стереотипів – розповідаємо в нашому новому проєкті, подкасті "Сьогодні буде секс" з журналісткою Настею Бобковою і секс-терапевтом Ярославою Плотниковою.

Сьогодні буде секс Фото: Сьогодні

Чим сексуальність відрізняється від сексапільності

Можливо, ви здивуєтеся, але це дві абсолютно різні речі. Привабливі образи, гарний зовнішній вигляд, оголені частини тіла тощо – це про сексапільність. А сексуальність – це те, що у вас всередині, це енергетика, яка виходить від людини, навіть не дивлячись на те, як вона одягнена.

Що таке сексуальність за визначенням ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає сексуальність як сукупність вроджених біологічних, емоційних відчуттів людини, пов'язаних з її статевим потягом, її партнерськими відносинами і гендером.

Я хочу більше сексу, а мій партнер – ні. Це нормально?

Так. Це пояснює статева конституція. Скільки людині потрібно сексу, як швидко людина дозріла до статевих стосунків, чому для когось зайнятися сексом двічі на місяць – достатньо, а комусь це потрібно щодня. Все це залежить від СК, яка дається людині від народження.

Однак і статеву конституцію можна "придушити" вихованням і суспільством, коли табуюються теми сексу і мастурбації.

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Як знайти себе, коли твоя сексуальність прихована під шаром стереотипів і комплексів

Вроджену сексуальність потрібно розвивати, не плутаючи її зі стереотипною сексапільністю. Передусім потрібно прийняти себе і зрозуміти свої відчуття, знайти контакт з собою, визначити, чи дійсно вам подобаються нав'язані соціумом і медіа поняття сексуальної привабливості.

Надивившись кіно, начитавшись порад в журналах про те, "як підкорити його", багато дівчат "гасять" свою сексуальність і розвивають показну сексапільність, при цьому не знаючи, що насправді подобається їм. Тому важливо усвідомлювати свої смаки, вміти розслабитися з партнером, щоб отримувати задоволення від життя.

Як позбутися від дефектів виховання і залежності від чужої думки

Впевненість у собі повинна залежати тільки від вас самих, а не від когось. Для цього потрібно навчитися з нею працювати. Ваше оточення формує вас, тому фахівці радять більше звертати увагу на свої відчуття і потреби, займатися самоосвітою – читати літературу про сексуальне виховання або звернутися до секс-терапевта.

Комплекси, секс і СРСР – де зв'язок?

Ми живемо в консервативному і скутому суспільстві, де тільки нещодавно, а точніше після розпаду СРСР, розмови про секс і сексуальність перестали бути забороненими. Але все одно закомплексованість щодо цієї теми, страх і невпевненість залишають свій слід.

Радянське виховання безперечно вплинуло на суспільство – про сексуальність говорити соромно, а якщо ви і наважитеся, то все одно будете відчувати тиск соціуму. При цьому все зараз продається через секс і сексапільність.

Обмежити себе від цього можна – досить правильно вибирати оточення, фільтрувати підписки в соцмережах і контент.

Більше про це, і про те, як розірвати коло сорому, як говорити про секс і не соромитися і як між собою пов'язані сексуальна освіта і толерантність – слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Раніше ми говорили про 5 головних питань про секс, які ви боїтеся задати.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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