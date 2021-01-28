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Вчені з'ясували головні причини післяпологової депресії у чоловіків

Сьогодні, 18:59

З післяпологовою депресією стикається 10-12% матерів і 8% батьків

Чоловіки, які не довіряють своїм партнеркам і сумніваються в своїх силах надати дитині правильний догляд, найчастіше стикаються з післяпологовою депресією. Це з'ясували вчені Лундського Університету і опублікували своє дослідження в Psychology of Men & Masculinities.

Дослідники опитали 530 батьків маленьких дітей, щоб з'ясувати, які головні причини можуть послужити виникненню післяпологової депресії. В результаті з'ясувалося, що найбільше проблем у чоловіків пов'язано було з низькою самооцінкою, невпевненістю в партнерках і досвіді спілкування з дітьми.

Чому у чоловіків виникає післяродова депресія
Чому у чоловіків виникає післяродова депресія
Фото: Pexels

При цьому чоловіки вказали, що боялися опинитися поганими батьками, розчарувати свою сім'ю або втратити їх. Всі ці переживання спровоковані занадто завищеними вимогами соціуму, відзначили вчені.

За їхніми даними, з післяпологовою депресією стикається 10-12% матерів і 8% батьків. З'ясувалося також, що чоловіки стикалися частіше з післяпологовою депресією, якщо їх дружини також від неї постраждали.

Як розпізнати депресію у свого чоловіка – дивіться відео:

Раніше ми також з'ясовували, як материнська депресія і стрес впливають на темперамент дітей.

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Джерело: Сьогодні
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