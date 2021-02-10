Як перестати економити на собі – три кроки

Ставлення оточуючих віддзеркалює думку людини про себе

Чому одні жінки постійно отримують подарунки, а інші приховують від чоловіка навіть вартість манікюру. Ведуча мейковер-шоу "Місія: краса" Ірина Фролова пояснила причину такої поведінки і дала поради, як поліпшити стосунки в парі.

Ведуча мейковер-шоу "Місія: краса" Ірина Фролова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як зрозуміти, що жінка себе не любить?

Відомо, що ставлення оточуючих віддзеркалює думку людини про себе. Причому жінки, які переконані, що вони некрасиві і не гідні кращого, роблять схожі помилки. Якщо присутні хоча б 2-3 маркера, що вказані нижче, потрібно терміново змінювати ставлення до себе. Інакше це може призвести до неприємних наслідків.

Що найчастіше відбувається в житті жінки, яка знецінює себе?

Вона економить на собі і дозволяє так чинити з собою чоловіку. Не сприймає компліменти. Чоловік бачить тільки її недоліки, з часом вона погоджується з негативною думкою партнера. Критикує себе і оточуючих. Згодом партнер починає соромитися її і не бере з собою в компанію або на урочисті заходи. Чоловік може навіть піднімати на неї руку.

Економія на собі – це сигнал, що жінка перестала цінувати себе і не вважає, що заслуговує чогось кращого. Вона на останньому місці не тільки у чоловіка, але і в своєму власному списку: на першому місці чоловік, потім діти, батьки, родичі ... І тільки десь в кінці вона.

З чим пов'язана нелюбов до себе?

Ведуча Ірина Фролова пояснила, з чим може бути пов'язана нелюбов до себе. Швидше за все, що в дитинстві хтось дуже значимий для дитини сказав їй, що вона негарна.

"Але це всього лише думка однієї людини, – зазначила ведуча.- І вона може бути катастрофічно помилковою".

З чим пов'язана нелюбов до себе? Фото: Pexels

Протягом 3 сезонів проекту дуже часто приходили жінки, які не цінували себе, не бачили своєї краси і брали критику як належне. Щоб почати інакше ставитися до себе, важливо не мовчати, а відстоювати свої кордони.

Перший крок

Якщо близька людина вас критикує, важливо з нею відкрито поговорити. Не можна погоджуватися з поганим ставленням. Потрібно відразу сказати: "Мені це неприємно чути".

Другий крок

Потрібно пояснити, які саме фрази хочеться почути від партнера в якості слів підтримки. Привести приклад, що б ви хотіли почути замість критики і знецінення.

Це можуть бути такі слова підтримки: "У тебе все вийде", "Я тебе люблю, якою б ти не була", "Все у нас буде добре".

Третій крок

Дуже важливо виходити зі звичного оточення і знайомитися з тими, хто бачить в вас приємну людину, красиву жінку, розумного співрозмовника.

"Спочатку буде важко змінюватися, але це і зрозуміло: якщо людина все життя чула тільки критику на свою адресу, повірити в щось хороше нелегко, але можливо, – сказав ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара. – Головне зрозуміти – це не завдання на два-три місяці, адже робота над собою – процес довжиною в життя".

Дивіться програму "Місія: краса" з 15 березня по буднях о 11:20 на телеканалі "Україна".

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