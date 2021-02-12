Как бороться с негативом в самый депрессивный месяц в году

Движение и порядок в жизни – лучшие антидепрессанты

Февраль психотерапевты называют депрессивным месяцем года. Как бороться с негативом, а главное – как его предупредить, рассказали психологи Мария Тищенко, Спартак Суббота, Ирина Яворская и Богдана Валигура. Но не смотря на то, что февраль называют депрессивным месяцем – именно на него приходиться самый романтичный праздник в году – День всех влюбленных. И чтобы поднять себе и своему любимому человеку настроение, мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.

Сюжет Марины Барбы, Юрия Коваленко и Александра Козуба Видео: Сегодня

Мадонна, Бритни Спирс, Леди Гага, Анджелина Джоли, Адель и еще десятки других знаменитостей публично рассказывали о своей депрессии и борьбу с ней.

Как проявляется депрессия

По словам Марии Тищенко часто депрессия проявляется в виде потери аппетита, усталости и одновременном желании спать, но уснуть не получается и ничего вас не радует.

Правда, это не всегда значит, что у вас депрессия. Возможно, просто давно не отдыхали.

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Спартак Суббота говорит, что чаще всего достаточно отдохнуть, как бы странно это ни звучало. Но люди так беспокоятся о работе, беспокоятся о своем доходе и поэтому они постоянно как белки в колесе. Однако, отмечает психолог, если длительное время испытываете дискомфорт, порядка трех недель, тогда имеет смысл обратиться за помощью к психотерапевту.

Как обезопасить себя от негатива

Ирина Яворская предлагает перед сном вспоминать 10 приятных моментов сегодняшнего дня, за что вы себя можете похвалить. И обязательно включать в жизнь то общение, которое доставляет вам удовольствие. Если рядом нет близкого человека, то держите связь через телефон.

Движение и порядок в жизни – лучшие антидепрессанты, считает Богдана Валигура.

Как правильно спать и почему важно высыпаться Фото: Pexels

По ее словам, нормальный сон и нормальный режим, когда вы ложитесь и засыпаете в одно и то же время – это очень важно для мозга, ведь он любит порядок. А еще чаще и больше гуляйте – это классно влияет на наше эмоциональное состояние.

Питание также имеет значение. Из-за отсутствия солнца зимой наш организм недополучает витамина Д, который и влияет на настроение. Поэтому диетологи советуют добавить в свой рацион жирные сорта рыбы, сыр и яйца.

Тем временем мы выяснили, как перестать экономить на себе — три шага.

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