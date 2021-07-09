Гороскоп на сьогодні 9 липня для всіх знаків зодіаку: Раки, не будьте злюками!

Астрологічний прогноз на 9 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 9 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 9 липня 2021 року. День обіцяє бути приємним і дуже насиченим. Намагайтеся робити тільки те, що приносить вам задоволення, і буде вам щастя.

Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Овна

Сьогодні важливо навчитися обходитися без допомоги оточуючих. Саме це допоможе вам більше концентруватися на важливому і робити те, що реально приносить прибуток. Найкомфортніше будете відчувати себе в колі друзів або сім'ї.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Тельця

Ви легко сьогодні зможете вирішити будь-яке питання і проблему, які виникнуть на роботі. Все тому, що ви зможете взяти себе в руки і, не розсіюючи свою увагу, рухатися до своєї мети. Увечері постарайтеся розслабитися!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Близнюків

Вам сьогодні все буде до снаги, і будь-яке питання буде вирішуватися навіть без вас, але на вашу користь. А от у справах любовних варто трохи пригальмувати, щоб насолодитися тим, що у вас є, а не намагатися вразити вподобану людину якимись фокусами. Будьте собою!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Рака

На вас чекає день несподіванок і сюрпризів, коли все вам буде в новинку і цікаво. Усе найкраще буде саме приходити до вас, а в іншому потрібно буде просто довіритися долі. Тільки не будьте злюкою!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Лева

Сьогодні все буде падати з рук із самого ранку, від чого і настрій не буде гарним. Не намагайтеся зробити все і відразу правильно або краще за всіх – просто робіть те, що приносить вам задоволення. Будьте обережнішими з малознайомими людьми!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Діви

На вас чекає досить напружений день, коли все буде даватися вам через силу, настрій буде так собі, а бажання що-небудь робити випарується. Не намагайтеся силувати себе робити щось через силу, а краще займіться тим, що приносить вам задоволення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Терезів

З самого ранку ви будете живчиком, торпедою і гарматою-хлопавкою. Вам захочеться перевернути гори, і у вас це вийде! Головне – не відволікатися на людей, які вам заздрять і гальмують.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні ви можете отримати дуже вигідну пропозицію, яке просто переверне ваше життя! Ви легко зможете отримати те, про що давно мріяли, якщо, звісно, не будете лінуватися! Беріть себе в руки, товариші Скорпіони!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Стрільця

Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – зайнятися роботою, яка не буде для вас тягарем. Намагайтеся більше часу проводити з людьми, які вам приємні, і ви зможете отримати не тільки гарний настрій, а й реалізувати давню задумку!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Козерога

У вас може загостритися почуття ліні, і ви захочете провести цілий день у тіні, холодку подалі від людей. Ось і не стримуйте себе, а робіть те, що так любите! Легко зможете уникнути конфліктної ситуації, якщо зможете контролювати свої емоції – це взагалі важливий навик у житті.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день важливо буде провести за новими правилами, які допоможуть вам вийти на новий рівень у саморозвитку. Не лінуйтеся і більше часу спілкуйтеся з тими людьми, які вас надихають. Вечір в обіймах із коханою людиною буде кращим завершенням дня.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2021 року, для Риб

Сьогодні вашої енергії вистачить, щоб переробити всі справи. Намагайтеся більше часу проводити з улюбленими людьми і менше нервувати через дрібниці. Стосунки між подружжям стануть особливо ніжними і близькими.

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