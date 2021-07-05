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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Яку начинку для лаваша вам треба приготувати за гороскопом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 липня, 20:15
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Леви зі своїми повчаннями – це солона бринза, Терези, які люблять все врівноважувати, охоче з'їдять лаваш з овочами, а витончені та спокійні Діви – це начинка з ніжною моцарелою
Яка ви начинка для лаваша за гороскопом
Яка ви начинка для лаваша за гороскопом

Лаваш і його начинка – настільки універсальні, що можуть стати не тільки повсякденною їжею і їжею для пікніка, а й святковою стравою. Просто потрібна розкішна начинка і яскрава презентація. Продовжуючи тему – Астрологія і їжа – дізнаємося, яка саме начинка потрібна нам за гороскопом. Нижче дізнаєтеся ваш особистий основний інгредієнт, який потрібно брати для лаваша. У календарі лайфхаків літа шукайте ідеї, як провести його яскраво і з користю.

Овен – свинина

Надійні Тельці охоче з'їдять лаваш зі свининою
Надійні Тельці охоче з'їдять лаваш зі свининою / Фото: freepik.com

Це сміливі та амбітні люди, які розуміються на всьому. Навіть іноді можуть давати поради з тієї теми, в якій орієнтуються, м'яко кажучи, не дуже. Але разом з цим Овни грунтовні та надійні, як добре приготована свинина. До начинки обов'язково додайте капусту.

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Телець – яловичина

Тельці люблять смачно поїсти. Їхня начинка – яловичина з овочами
Тельці люблять смачно поїсти. Їхня начинка – яловичина з овочами / Фото: Depositphotos

На Тельців можна покластися завжди. Вони практичні. Це стосується їжі в тому числі. Через турботу про своє здоров'я, їхня начинка має містити яловичину. Це нежирне м'ясо. Тельці люблять дружні посиденьки і вдома, і на природі, тому купіть яловичини і посмажте її для лаваша. До речі, і сам лаваш можна обсмажити в клярі, так ситніше і Тельцям точно сподобається.

Близнюки – тунець

"Дволикий" Близнюки – це тунець з рисом
"Дволикий" Близнюки – це тунець з рисом / Фото: Depositphotos

Смачна риба, але сухувата. Якщо вона, звісно, не в консервах. Отак і з Близнюками: дивишся – ну яскрава ж особистість, цікава. Аж раптом з ними щось відбувається – і назовні виходять черствість і навіть злість. Ну а в основному люди класні, як і тунець. Тунець добре гармонує з рисом, його теж можна додати до начинки.

Рак – креветки

Замість символа Раків – краба, – беремо дешевшу креветку
Замість символа Раків – краба, – беремо дешевшу креветку / Фото: pexels.com

Символ Рака – краб. Але краб – це дорого, тому беремо креветки. Емоційним і сентиментальним Ракам сподобається, якщо разом з креветками в начинці буде трохи авокадо і зелені. Вони охоче його з'їдять, коли вкотре заляжуть на дно подумати.

Лев – бринза, овочі

Трохи різкі Леви – це лаваш з бринзою і помідорами
Трохи різкі Леви – це лаваш з бринзою і помідорами / Фото: Depositphotos

Леви, по суті, лояльні, але переконати їх часом буває вкрай складно. Вони, звісно, удаватимутьд, що погодилися з опонентом, але це не означає, що це справді так. Словом, з Левами потрібно бути напоготові, як і не переборщити з бринзою в начинці. Цей сир різкий на смак і солоний, відтініть його помідорами.

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Діва – сир (моцарела)

Для ніжних Дев – ніжна моцарела
Для ніжних Дев – ніжна моцарела / Фото: Depositphotos

Діви завжди думають, вони вибагливі до того, що лежить в їхній тарілці. Часто ці люди сором'язливі і боязкі. Для них – моцарела, базилік та інша зелень. Діви люблять легкість навколо, це стосується і їжі в тому числі.

Терези – овочева начинка

Терези гідно оцінять овочеву начинку для лаваша
Терези гідно оцінять овочеву начинку для лаваша / Фото: ru.depositphotos.com

Збалансовані люди ці Терези. Все у них клеїться, все у них красиво розкладено по полицях. Вони обожнюють соціум, люблять всіх мирити і заспокоювати. Немов овочі, коли хочеться привести себе в форму і при цьому смачно поїсти.

Скорпіон – шинка

Пристрасним Скорпіонам смакуватиме якісна шинка
Пристрасним Скорпіонам смакуватиме якісна шинка / Фото: Depositphotos

Страсна особистість Скорпіонів – це якісна шинка. Чому? Тому що Скорпіони завжди в русі, їм потрібно десь черпати енергію. А тут – смачна і водночас ситна шинка. Доречним буде в начинці і болгарський перець.

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Стрілець – гриби

Гриби – це завжди пригода, а Стрільці це люблять
Гриби – це завжди пригода, а Стрільці це люблять / Фото: Depositphotos

Різкі, швидкі, нестримні Стрільці – це грибна начинка для лаваша. Вони обожнюють пригоди і авантюри в хорошому їхньому розумінні. Будьте впевнені, що ці люди можуть здивувати – приготувавши цю начинку з грибів, які вони збирали особисто.

Козеріг – баранина

Гостра начинка з баранини – для Козерогів
Гостра начинка з баранини – для Козерогів / Фото: freepik.com

Відповідальні, в більшій своїй частині, і не менш вперті. Козерогів складно в чомусь переконати і намагатися це робити, напевно, не варто. Вони все одно мають рацію завжди. Козероги – це специфічна для багатьох баранина. Для начинки її потрібно постаратися приготувати і, звісно, не забути про максимальну кількість спецій. Козероги це люблять.

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Водолій – сир, вершковий сир

Водолії люблять багато чого і їх люблять багато хто. Їхня начинка – сирна
Водолії люблять багато чого і їх люблять багато хто. Їхня начинка – сирна / Фото: Depositphotos

Незалежні і прогресивні – Водолії завжди крокують в ногу з часом, обожнюють вивчати все нове, знайомитися з людьми. Вони легкі в спілкуванні, але можуть злетіти, якщо раптом відчують щось недобре. Разом з цим Водолії обожнюють компанії, вони мутабельні й можуть підлаштовуватися як під людей, так і під їжу. Тому вони можуть охоче з'їсти лаваш із солодким сиром або солонуватим вершковим сиром.

Риби – сьомга

Риби непостійні, як і сьомга в начинці для лаваша. Може бути запеченою або солоною
Риби непостійні, як і сьомга в начинці для лаваша. Може бути запеченою або солоною / Фото: Depositphotos

Що, як не риба потрібна Рибам? Це може бути відварена, запечена або солона сьомга – не принципово. Як і ці люди можуть міняти свої принципи день у день, усе залежить від їхнього внутрішнього стану.

Якщо збираєтеся на пікнік з лавашами зі своєю особистою начинкою, то приготуйте халумі. Подробиці процесу – у відео.

Тут дізнаєтеся, яка риба за гороскопом підходить вам найбільше.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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