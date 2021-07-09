Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Джоли VS Питт

Скандал с Мисс Украина

Atlas Weekend

Самое дорогое

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 9 июля для всех знаков зодиака: Раки, не будьте злюками!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 июля, 06:55
Копировать ссылку
Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 9 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 9 июля для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на пятницу, 9 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Овна

Сегодня важно научиться обходиться без помощи окружающих. Именно это поможет вам больше концентрироваться на важном и делать то, что реально приносит прибыль. Комфортнее всего будете чувствовать себя в кругу друзей или семьи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Тельца

Вы легко сегодня сможете решить любой вопрос и проблему, которые возникнут на работе. Все потому, что вы сможете взять себя в руки и не рассеивая свое внимание, двигаться к своей цели. Вечером постарайтесь расслабиться!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Близнецов

Вам сегодня все будет по плечу и любой вопрос будет решаться даже без вас, но в вашу пользу. А вот в делах любовных стоит немного притормозить, чтобы насладиться тем, что у вас есть, а не пытаться впечатлить понравившегося человека какими-то фокусами. Будьте собой!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Рака

Вас ждет день неожиданностей и сюрпризов, когда все вам будет в новинку и интересно. Все лучшее будет само идти к вам, а в остальном нужно будет просто довериться судьбе. Только не будьте злюкой!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Льва

Сегодня все будет падать с рук с самого утра, от чего и настроение не заладится. Не пытайтесь сделать все и сразу правильно или лучше всех – просто делайте то, что доставляет вам удовольствие. Будьте осторожнее с малознакомыми людьми!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Девы

Вас ждет довольно напряженный день, когда все будет даваться вам через силу, настроение будет так себе, а желание что-либо делать испарится. Не пытайтесь насиловать себя делать что-то через силу, а лучше займитесь тем, что доставляет вам удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Весов

С самого утра вы будете живчиком, торпедой и пушкой-хлопушкой. Вам захочется свернуть горы, и у вас это получится! Главное – не отвлекаться на людей, которые вам завидуют и тормозят.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете получить очень выгодное предложение, которое просто перевернет вашу жизнь! Вы легко сможете получить то, о чем давно мечтали, если, конечно, не будете лениться! Берите себя в руки, товарищи Скорпионы!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Стрельца

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – заняться работой, которая не будет вам в тягость. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам приятны, и вы сможете получить не только хорошее настроение, а и реализовать давнюю задумку!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Козерога

У вас может обостриться чувство лени, и вы захотите провести целый день в теньке, холодке подальше от людей. Вот и не сдерживайте себя, а делайте то, что так любите! Легко сможете избежать конфликтной ситуации, если сможете контролировать свои эмоции – это вообще важный навык по жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день важно будет провести по новым правилам, которые помогут вам выйти на новый уровень в саморазвитии. Не ленитесь и больше времени общайтесь с теми людьми, которые вас вдохновляют. Вечер в обнимку с любимым человеком будет лучшим завершением дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Рыб

Сегодня вашей энергии хватит, чтобы переделать все дела. Старайтесь больше времени проводить с любимыми людьми и меньше нервничать по пустякам. Отношения между супругами станут особенно нежными и близкими.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Канны набирают обороты
6 - 18 июля

Мюзикл о любви открыл фестиваль

Рассказываем о чем фильм "Аннетт"
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Уникальное место для фотосессии в лаванде
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать скраб для тела
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять