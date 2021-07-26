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Гороскоп на сьогодні 26 липня для всіх знаків зодіаку: Діви, будьте терплячими!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
26 липня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 26 липня для всіх знаків зодіаку
Прогноз астрологів на 26 липня для всіх знаків зодіаку
Прогноз астрологів на 26 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понеділок, 26 липня 2021 року. Вас чекає ідеальний вихідний, де чергуватиметься активний відпочинок з пасивним. Зірки нагадують, як важливо любити і сприймати всі свої помилки правильно.

До речі, українкам впевненість у собі почала надавати реклама. Проект #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Овна

Сьогоднішній день обіцяє вам багато різних завдань, які зажадають швидкого вирішення. Намагайтеся менше часу проводити з людьми, які вас дратують – вони тільки заберуть вашу енергію. Вечір проведіть за книгою.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Тельця

Понеділок буде продуктивним і дуже завантаженим різними завданнями. Головне з самого ранку – правильно розставити пріоритети і записати все, що потрібно зробити, в блокнот. У любовних справах може бути застій і нерозуміння – Не рубайте з-за плеча, дайте всьому час.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Близнят

З самого ранку ви отримаєте звістку, яка може вибити вас з колії і ґрунт з-під ніг. Не падайте духом – це випробування для вас. Важливо їх просто пройти з гідністю. Уважно поставтеся до свого здоров'я і не перевантажуйте себе роботою!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Рака

День буде напруженим, а ви – дратівливим. Намагайтеся менше відволікатися на дрібниці і неважливі справи, тоді зможете встигнути зробити головне. Намагайтеся не потрапляти під чиїсь впливи, а довіряти своїй інтуїції.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Лева

Намагайтеся сьогодні залягти на дно і не робити зайвих рухів. Вам сьогодні важливо спостерігати і споглядати, а не "пахати". Енергію важливо акумулювати – скоро вона знадобиться вам для важливих справ.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Діви

Вам, як і Левам, не варто сьогодні занадто проявляти активність. Все тому, що у вас, як у електромобіля – чим більше робите, тим швидше закінчується енергія. Намагайтеся займатися тільки важливими справами і не робіть те, що не приносить вам задоволення. Будьте терплячими!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Терезів

Важливо терміново навчитися правильно поводитися з грошима, щоб не залишитися до кінця місяця з порожнім гаманцем. Мудрість і стриманість допоможуть досягти задуманої мети. Відносини з оточуючими будуть сьогодні напруженими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Скорпіона

Не найкращий час для ризикованих справ і будь-яких махінацій. А ось для кохання – саме воно. Насолоджуйтесь собою, адже ви сьогодні на висоті, і намагайтеся більше часу приділити хобі. Особисті стосунки порадують відвертістю і теплотою.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Стрільця

Намагайтеся сьогодні бути стриманішим і скромнішим – тримайте язик за зубами. Вам важливо буде реалізувати те, що ви собі запланували. Не бійтеся просити про допомогу – так буде легше і швидше. Вечір з келихом вина у спокійній обстановці стане ідеальним завершенням дня.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Козорога

День ідеально підходить для тих, хто хоче стати розумнішим, спритнішим і сильнішим. Записуйтеся на курси, починайте навчання, влаштовуйте романтичне побачення коханій людині і готуйте улюблені страви. Головне – не стійте на місці!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Водолія

Не приймайте близько до серця все, що відбувається на роботі. Проблеми виявляться незначними і не важливими. Вам необхідно буде просто набратися терпіння. У відносинах з коханою людиною вас чекає любов і взаєморозуміння.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2021 року, для Риб

На вас чекає вдалий день, який подарує вам гармонію, спокій і радість. В стосунках з коханою людиною буде все красиво і романтично, як в перші місяці вашого знайомства, а на роботі вам запропонують хороший проєкт. Насолоджуйтесь!

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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