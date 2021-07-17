Яку гору треба підкорити вашому знаку зодіаку

Ракам варто запланувати похід на Маковицю, а Дівам – на Піп Іван! А Скорпіонам на Макалу, яка розташована на кордоні Китаю і Непалу, бо вони ще ті любителі пригод

Яку гору потрібно підкорити вашому знаку зодіаку

Кожен із нас має підкорити хоча б одну гору в своєму житті! І щоб довго не думати над вибором – пропонуємо дізнатися, яку саме вершину вам напророчили зірки. Спойлер: для одного зі знаків зодіаку є неочікуваний бонус. Читайте також календар від Life Сьогодні, щоб літо пройшло вдало.

Овен

Любителям пригод та екстремальним Овнам зірки напророчили гору Еверест, що в Гімалаях. Але на неї вилізуть найвідважніші з відважних представників цього знаку. Бо її висота – 8849 метрів, і за історію альпінізму не всі доходили до фінішу. Навіть зі сталевим характером та відмінними показниками здоров’я. А про те, що це найвища вершина у світі, думаємо, нагадувати не потрібно?!

Гора Еверест / Фото: Pixabay

Телець

Цей знак зодіаку оцінить гору Менчул в Карпатах, яка знаходиться на висоті 1998 метрів. Звісно, це не Еверест і Говерла, але враження від процесу запам’ятаються їм назавжди. І це буде не єдиний похід на Менчул. Бо гора стане для них місцем сили, натхнення та роздумів.

Близнюки

Вони за будь-який движ, навіть вилізти на гору! Але комфорт для Близнюків важливіший, тож зірки їм напророчили гору Пікуй в Карпатах. Бо вона знаходиться на висоті 1408 метрів, тож дістатися буде легко. Але водночас – це найвища точка на Львівщині, з якої відкриваються неймовірні краєвиди.

Рак

Зірки певні, що гора Раків – це Маковиця, яка розташована в Яремче і височіє на 984,5 метра. Вона закохає Раків в альпінізм, тож після неї в їх планах буде підкорити Еверест та інші найвищі точки світу. І такий вид відпочинку стане одним із хобі.

Гора Маковиця / Фото: kamendvir.com.ua

Лев

Через мінливий настрій Левів, як погоду влітку, зірки їм дозволили зробити вибір самостійно. Але все ж рекомендують зупинитися на вершинах для екстремалів та спробувати себе в амплуа відважного альпініста.

Діва

Для Дів – гора Піп Іван, яка знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона заввишки 2028 метрів. Знаку зодіаку сподобається процес добирання, бо точка височіє у самому серці Карпат. Але варто залишитися подовше на Піп Івані, щоб насолодитися побаченим сповна.

Терези

Поціновувачі красивих краєвидів – Терези! Знак оцінить славнозвісну Говерлу заввишки 2061 метр, яка є найвищою горою України. Хоч вони і люблять комфорт та спокій, але запрошення від друзів підкорити найвищу точку країни вони не проігнорують.

Найвища гора України – Говерла / Фото: tripadvisor.ru

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Скорпіон

Любителям пригод – Скорпіонам варто підкорити Макалу, що розташована на кордоні Китаю і Непалу. Її висота – 8463 метри, які натякають, що процес добирання буде екстремальним і нелегким. Бо вона є п'ятою за висотою вершино. в світі! Візуально Макалу нагадує чотирикутну піраміду через свої гострі грані.

Стрілець

Зірки напророчили Стрільцям гору Петрос! Їхати далеко до неї не прийдеться, щоб її підкорити, бо знаходиться вона в Рахівському району Закарпатської області. Висота Петроса – 2020 метрів! Рекомендують планувати вихід на неї досвідченим альпіністам – взимку, бо екстремально, а новачкам – влітку або навесні.

Козоріг

Гора Кіліманджаро, що в Африці – це виклик для Козорогів! Але їх сильний характер та бажання розвиватися і йти до своєї мети допоможуть підкорити її висоту 5895 метрів. Так, навіть найвища точка Африки для них сприймається, як похід у кафе на чашку капучино.

Гора Кіліманджаро / Фото: Pexels

Водолій

Зірки напророчили Водоліям підкорити гору Хом’як, що на Івано-Франківщині. Вона невисока – 1542 метри, тож не для любителів екстриму. Словом, підійде тим, хто давно хотів розпочати свій шлях в альпінізмі, але не знав, яку точку підкорити першою.

Риби

Їм підійдуть Альпи! Бо похід туди – це як доза натхнення, заспокоєння та умиротворення. А саме найвища їх вершина – гора Монблан заввишкию 4810 метрів. Їм спершу доведеться пройти нелегкий шлях, але він буде того вартий.

Гора Монблан / Фото: Pixabay

Вмикайте відео і дізнавайтеся одкровення про невдалі відпустки зірок.

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