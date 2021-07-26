Гороскоп на сегодня 26 июля для всех знаков зодиака: Девы, будьте терпеливыми!

Астрологический прогноз на 26 июля для всех знаков зодиака

Прогноз астрологов на 26 июля для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понедельник, 26 июля 2021 года. Вас ждет идеальный выходной, где будет чередоваться активный отдых с пассивным. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Овна

Сегодняшний день сулит вам много различных задач, которые потребуют быстрого решения. Старайтесь меньше времени проводить с людьми, которые вас раздражают – они только заберут вашу энергию. Вечер проведите за книгой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Тельца

Понедельник будет продуктивным и очень загруженным различными задачами. Главное с самого утра – правильно расставить приоритеты и записать все, что нужно сделать, в блокнот. В любовных делах может быть застой и недопонимание – не рубите с плеча, дайте всему время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Близнецов

С самого утра вы получите известия, которые могут выбить вас из колеи и почву из-под ног. Не падайте духом – это испытания для вас. Важно их просто пройти с достоинством. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и не перегружайте себя работой!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Рака

День будет напряженным, а вы – раздражительным. Старайтесь меньше отвлекаться на мелочи и неважные дела, тогда сможете успеть сделать главное. Старайтесь не попадать под чье-либо влияние, а доверять своей интуиции.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Льва

Старайтесь сегодня залечь на дно и не делать лишних телодвижений. Вам сегодня важно наблюдать и созерцать, а не пахать. Энергию важно аккумулировать – скоро она понадобится вам для важных дел.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Девы

Вам, как и Львам, не стоит сегодня сильно активничать. Все потому, что у вас, как у электромобиля – чем больше делаете, тем быстрее заканчивается энергия. Старайтесь заниматься только важными делами и не делайте то, что не доставляет вам удовольствия. Будьте терпеливыми!

В тренде Куда можно поехать за границу, если вакцинировались CoronaVac

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Весов

Важно срочно научиться правильно вести себя с деньгами, чтобы не остаться к концу месяца с пустым кошельком. Мудрость и сдержанность помогут достичь задуманной цели. Отношения с окружающими будут сегодня напряженными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Скорпиона

Не лучшее время для рискованных дел и любых махинаций. А вот для любви – самое оно. Наслаждайтесь собой, ведь вы сегодня на высоте, и старайтесь больше времени уделить хобби. Личные отношения порадуют откровенностью и теплотой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Стрельца

Старайтесь сегодня быть сдержаннее и скромнее – держите язык за зубами. Вам важно будет реализовать то, что вы себе запланировали. Не бойтесь просить о помощи – так будет легче и быстрее. Вечер с бокалом вина в спокойной обстановке станет идеальным завершением дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Козерога

День идеально подходит для тех, кто хочет стать умнее, проворнее и сильнее. Записывайтесь на курсы, начинайте учебу, устраивайте романтическое свидание любимому человеку и готовьте любимые блюда. Главное – не стойте на месте!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Водолея

Не принимайте близко к сердцу все, что происходит на работе. Проблемы окажутся незначительными и не важными. Вам необходимо будет просто набраться терпения. В отношениях с любимым человеком вас ждет любовь и взаимопонимание.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Рыб

Вас ждет удачный день, который подарит вам гармонию, покой и радость. В отношения с любимым человеком будет все красиво и романтично, как в первые месяцы ваших отношений, а на работе вам предложат хороший проект. Наслаждайтесь!

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.