Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Готовим джем из абрикос

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 26 июля для всех знаков зодиака: Девы, будьте терпеливыми!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
26 июля, 06:50
Копировать ссылку
Астрологический прогноз на 26 июля для всех знаков зодиака
Прогноз астрологов на 26 июля для всех знаков зодиака
Прогноз астрологов на 26 июля для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понедельник, 26 июля 2021 года. Вас ждет идеальный выходной, где будет чередоваться активный отдых с пассивным. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Овна

Сегодняшний день сулит вам много различных задач, которые потребуют быстрого решения. Старайтесь меньше времени проводить с людьми, которые вас раздражают – они только заберут вашу энергию. Вечер проведите за книгой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Тельца

Понедельник будет продуктивным и очень загруженным различными задачами. Главное с самого утра – правильно расставить приоритеты и записать все, что нужно сделать, в блокнот. В любовных делах может быть застой и недопонимание – не рубите с плеча, дайте всему время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Близнецов

С самого утра вы получите известия, которые могут выбить вас из колеи и почву из-под ног. Не падайте духом – это испытания для вас. Важно их просто пройти с достоинством. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и не перегружайте себя работой!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Рака

День будет напряженным, а вы – раздражительным. Старайтесь меньше отвлекаться на мелочи и неважные дела, тогда сможете успеть сделать главное. Старайтесь не попадать под чье-либо влияние, а доверять своей интуиции.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Льва

Старайтесь сегодня залечь на дно и не делать лишних телодвижений. Вам сегодня важно наблюдать и созерцать, а не пахать. Энергию важно аккумулировать – скоро она понадобится вам для важных дел.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Девы

Вам, как и Львам, не стоит сегодня сильно активничать. Все потому, что у вас, как у электромобиля – чем больше делаете, тем быстрее заканчивается энергия. Старайтесь заниматься только важными делами и не делайте то, что не доставляет вам удовольствия. Будьте терпеливыми!

В тренде

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Весов

Важно срочно научиться правильно вести себя с деньгами, чтобы не остаться к концу месяца с пустым кошельком. Мудрость и сдержанность помогут достичь задуманной цели. Отношения с окружающими будут сегодня напряженными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Скорпиона

Не лучшее время для рискованных дел и любых махинаций. А вот для любви – самое оно. Наслаждайтесь собой, ведь вы сегодня на высоте, и старайтесь больше времени уделить хобби. Личные отношения порадуют откровенностью и теплотой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Стрельца

Старайтесь сегодня быть сдержаннее и скромнее – держите язык за зубами. Вам важно будет реализовать то, что вы себе запланировали. Не бойтесь просить о помощи – так будет легче и быстрее. Вечер с бокалом вина в спокойной обстановке станет идеальным завершением дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Козерога

День идеально подходит для тех, кто хочет стать умнее, проворнее и сильнее. Записывайтесь на курсы, начинайте учебу, устраивайте романтическое свидание любимому человеку и готовьте любимые блюда. Главное – не стойте на месте!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Водолея

Не принимайте близко к сердцу все, что происходит на работе. Проблемы окажутся незначительными и не важными. Вам необходимо будет просто набраться терпения. В отношениях с любимым человеком вас ждет любовь и взаимопонимание.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2021 года, для Рыб

Вас ждет удачный день, который подарит вам гармонию, покой и радость. В отношения с любимым человеком будет все красиво и романтично, как в первые месяцы ваших отношений, а на работе вам предложат хороший проект. Наслаждайтесь!

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Чаще проявлять эмоции
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как быстро охладить кофе
Хакнуть
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда пойти
Атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять