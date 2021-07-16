З полуницею, вишнею або лавандою – який лимонад за гороскопом ваш

Лимонад – без нього зараз ніяк, це найкраще, що може вгамувати спрагу. Звичайно, можна випити холодний сік, він теж є у кожного знака зодіаку, вле лимонад все ж бадьорить краще. 12 різновидів напою, які за своїми смаковими якостями можуть нагадувати те чи інше сузір'я, знайдете нижче. А в календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його незабутньо.
Овен – з персиком
Соковиті й солодкі персики дуже нагадують Овнів. Літні, насичені смаком, вони символізують безтурботність і молодість. Для багатьох залишається загадкою, звідки у Овнів стільки енергії бігти стрімголов до своєї мети, але добігають до неї далеко не всі та не завжди. Трохи терпкий лимонад з персиком – це бунтівні Овни.
Телець – з апельсинами
Тому що максимально зрозуміле поєднання. Цитрусові до цитрусових і нічого зайвого. Тельці – люди серйозні, вони не люблять навколо себе метушні, не прагнуть чогось нового і убезпечують себе від цього. Для них головне – це внутрішній баланс і щоб удома все було добре.
Близнюки – з вишнею
На вигляд яскрава, соковита, принадна ягода, але на смак часто буває оманливою. І не завжди соковита вишня є смачною. Так і Близнюки – за веселою вдачею може ховатися образлива та дещо їдка особистість. Щоб вони не ображалися, частіше кажіть їм приємне.
Рак – з м'ятою
З великою кількістю м'яти, щоб вона приводила до тями Раків. Не в прямому сенсі цього слова. Якщо у вас є в оточенні представники цього знаку, то ви, напевно, знаєте – знайти серед них людей, які швидко реагують, складно. Ракам краще перечекати і пересидіти, вони все ретельно обдумують. Але в екстрених випадках діють активно.
Лев – з лаймом і м'ятою
Трохи гіркуватий лимонад за рахунок присутності лаймів. Леви на нього дуже схожі. Ось так говориш з ним про життя, навіть можеш собі дозволити поскаржитися і тут – не порада і підтримка, а реальні повчання. Але у Левів є чого повчитися, вони мудрі, багато хто з них такі не за віком.
Діва – липовий з медом
Дуже незвичайний, певною мірою зворушливий лимонад. Як і Діви зі своєю сором'язливістю і деякою невпевненістю. Вони від народження все ретельно розставляють по полицях, усе планують і правильно організовують. От тільки не завжди така розсудливість дає свої плоди, Діви дуже повільно приймають рішення.
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Терези – з полуницею
Полуниця – ягода, до якої складно причепитися. Вона навіть кислувата смачна. Як і Терези. От уміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, залучають свою неповторну здатність – усе врівноважувати і розставляти по правильних місцях. Маленький недолік Терезів – це їхні лінощі та незначна розпещеність. Але приготуйте для них лимонад з полуницею.
Скорпіон – з імбиром
Люди, які живуть пристрастями, буденність і сум – це не про них. Вони незалежні, рішучі, люблять владу і не завжди зважають на чужу думку. Лимонад з імбиром має нагадати Скорпіонам, що не все крутиться навколо них, що є і те, в нашому випадку пекучий імбир, що може трохи приструнити навіть їх.
Стрілець – ожина
Практично ексклюзивний лимонад з несподіваною ожиною, він красивий і з незвичайним смаком. Стрільці теж багатьох дивують. Дивують своєю необережною відкритістю і безстрашністю. Вони сміливо крокують по життю і залишають враження по собі людей прямих і нестримних.
Козеріг – грушевий
Груша – міцний фрукт, розкусити його дещо складно. Втім, як і переконати Козерога. Тим паче коли йдеться про його помилки і промахи. Правильніше сказати – це практично неможливо. Тому, Козероги, час заспокоїтися, розслабитися ну й випити грушевий лимонад.
Водолій – з лавандою
Тому що незвично та несподівано. Усе, що підпадає під це визначення, апріорі подобається Водоліям. Вони не стануть пити якийсь там лимонад з якоюсь там м'ятою, вони підуть складним шляхом. До речі, лавандовий лимонад – річ максимально оригінальна, як і всі Водолії.
Риби – з малиною
Малина – примхлива ягода з мінливим настроєм. Вчасно не побачив – і вона зіпсувалася. Як і з Рибами. Ці люди люблять, щоб усі помічали їхній навіть легкий натяк на те, що їм щось не подобається. І краще це все-таки помічати, інакше вони образяться і виправити ситуацію буде складно. Їхній лимонад – малиновий.
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