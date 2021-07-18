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Гороскоп на тиждень 18-24 липня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 липня, 06:40
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Астрологічний прогноз на 18-24 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Pexels

Тиждень у багатьох сферах життя почнеться на підвищених і напружених тонах. Виявлятиметься невдоволення у всьому і з'явиться непереборне бажання змін.

Але приблизно з середини тижня негативні емоції відійдуть на другий план, поступаючись місцем почуттю боргу і відповідальності. Капризам і скороминущим бажанням не буде місця.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

На початку семиденки у Овнів можливі конфлікти через невпевненість в своїх поглядах і розбіжностей в сім'ї. У понеділок постарайтеся звільнитися від деяких переконань і думок, які заважають вам зосередитися на головних пріоритетах і отримувати радість життя. Це піде вам на користь.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У питаннях фінансів Тельців підстерігає не зовсім сприятливий тиждень. Саме проблеми з грошима можуть стати причиною конфліктів з близькими. Будьте готові до цього в середу. Увімкніть всю свою здатність переконувати, і вже до кінця тижня ситуація відчутно поліпшиться, на вас перестануть ображатися.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Репутація і вагомість в суспільстві зростає з кожним днем у Близнюків. Також вас чекають сприятливі і гармонійні відносини з колегами та членами родини. Відпочинок, подорожі і розваги пройдуть на ура, навіть не сумнівайтеся. Прислухайтеся до питань, що хвилюють дітей, щоб уникнути проблем.

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Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Раки, наступного тижня не ігноруйте сигнали своєї інтуїції – вона не підведе вас у вирішенні багатьох питань. Завдяки вашій наполегливості в четвер вас чекає успіх на роботі, в фінансах і особистих відносинах. Однак не перевтомлюйтеся, побережіть здоров'я і присвятіть вихідні релаксу.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Львів наступний тиждень пройде в романтичному стилі. Не стримуйте себе, якщо з'явиться бажання пожвавити звичні відносини. Ось тільки будьте обережними, щоб не стати заручниками обману. У середу можуть виникнути фінансові проблеми на роботі і розбіжності в особистому житті.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Дів наступної семиденки закінчується період невпевненості в собі і душевної неврівноваженості. У п'ятницю в спілкуванні з близькими ви отримаєте підтримку, розуміння і допомогу. Робота і відпочинок в великому колективі підуть вам на користь. Тільки й одне, й інше важливо робити з повною самовіддачею.

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Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У Терезів з початку майбутнього тижня проявиться невластива їм імпульсивність. Через це ви ризикуєте зазнати суттєвих змін в любовних відносинах. Краще проявіть активність в роботі або спорті, ніж в своїй емоційній сфері. Також будьте обережні на сонці і в воді.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Скорпіони зможуть похизуватися дотепністю і хорошим смаком. Така поведінка збережеться у вас до самих вихідних. Постарайтеся не обділяти увагою представників протилежної статі. У середу знайдіть час, щоб прислухатися до проблем дітей.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Протягом усього тижня Стрільцям бажано не робити необдуманих дій. У четвер вас несподівано може накрити стан непевності, самотності, нерозуміння. А спілкування з оточуючими взагалі може призвести до сварки. Однак ваша сила волі і здоровий глузд допоможуть вибратися з цього стану.

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Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Сприятливий тиждень очікується у Козерогів. У вівторок вас чекає успіх у робочих справах і сім'ї. А ось на вихідних проявіть максимальну делікатність по відношенню до партнера, інакше вам не уникнути з'ясування стосунків. Негативні емоції в цій сфері можуть погано вплинути на ваш стан здоров'я.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У понеділок у Водоліїв можуть виникнути проблеми у взаєминах як в родині, так і з колегами. Доведеться проявити всю свою тактовність, навіть якщо вам не хочеться цього робити. Так ви зменшите прояв агресії і нетерпимості і незабаром зможете благополучно вийти з цього стану.

Гороскоп на тиждень 18-24 липня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Рибам найкраще залишатися вдома і поменше проявляти ініціативу, інакше вас чекатимуть дрібні проблеми і складності в питаннях подорожі, навчання, отримання нової інформації і вражень. Також будьте обережні з транспортом, особливо в середині тижня.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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