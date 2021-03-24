Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 24 березня: на Раків чекає неідеальний день, а Левам потрібно поставити на перше місце себе

Сьогодні, 05:17

Астрологічний прогноз на 24 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 24 березня 2021 року. Події цього дня багато в чому залежатимуть від вашого настрою, а не навпаки. Ви самі спроможні написати сценарій, за яким буде розвиватися життя в багатьох сферах. Не забувайте, що немає нічого вічного. Насолоджуйтесь життям, даруєте посмішки, емоції – не шукайте приводів, а даруєте подарунки просто так. А якщо привід все ж є – скористайтеся календарем подарунків на березень.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Овна

Намагайтеся сьогодні менше зациклюватися на негативі і шукати в усьому позитив. Прагнення стати краще за інших допоможе вам отримати те, чого хотіли. Але збавте свою гордість і не підносьте себе вище за інших.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Тельця

Сьогодні день ідеально підходить для вибачення, любові і відновлення старих зв'язків. Не бійтеся просити вибачення, якщо були не праві, і зізнавайтеся в коханні тому, хто вам симпатичний. День ідеально підходить для побачень і дружніх посиденьок – і нехай весь світ зачекає.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Близнюків

Ваша допомога і співчуття можуть знадобитися сьогодні іншим людям. Тому по можливості не відмовляйте їм у допомозі, але цінуєте особистий простір і кордони. Близнюкам, у яких є пара, необхідно приділити більше часу сім'ї – вони скучили за вами.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Рака

День буде не ідеальним, тому не впадайте у відчай, якщо щось йде не так. Постарайтеся з самого ранку скласти список необхідних справ на день і поставити все в порядку пріоритетності. Любов близьких людей буде вас надихати на нові звершення – будьте вдячні за те, що у вас є.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Лева

Важливо сьогодні поставити на перше місце себе і свої бажання. Але доведеться обов'язково старанно працювати, щоб досягти хороших результатів. Не ігноруйте своє самопочуття, яке подає вам знаки: якщо щось турбує – не затягуйте з візитом до лікаря.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Діви

Коли будете приймати серйозне рішення на роботі, типу бути чи не бути – сміливо покладайтеся на свою інтуїцію. Намагайтеся бути більш уважними до своїх потреб. У другій половині дня може статися зустріч, яка здатна змінити ваше життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Терезів

Сьогодні ви не зможете прийняти той факт, що потрібно буде робити щось не властиве вам. Не бійтеся нового – це не страшно, і ви легко можете отримати те, чого насправді хочете. Це ота сумнозвісна зона комфорту, яку на час необхідно залишити!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні буде багато різних спокус зробити щось таке, від чого може бути не по собі. Енергії буде не вистачати, тому постарайтеся акумулювати її по максимуму і витрачати лише на те, що дійсно важливо. Довіряйте інтуїції!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Стрільця

Якийсь день спокус, які ви повинні будете стійко пережити. В іншому випадку можете допустити помилку, яку буде дуже складно виправити і за яку вам буде соромно. Пам'ятаєте фразу великих "Краще сім раз відміряй і один раз відріж". Те ж саме сьогодні потрібно робити зі своїми вчинками!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Козерога

Будь-який конфлікт сьогодні можна легко вирішити, якщо не розпорошувати свою увагу на сторонніх. Сконцентруйтеся на одному завданню і отримаєте хороший результат. А ще важливо набратися терпіння, тоді будь-які труднощі будуть вам по плечу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Водолія

Слідкуйте за своїми словами, інакше вони приведуть до наслідків, які вам потім доведеться довго розсьорбувати. Бережіть здоров'я і намагайтеся максимально зменшити споживання алкоголю. Пора виправляти свої помилки!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, для Риб

Ідеальний день, коли ваші творчі здібності будуть на максимумі. Ви легко реалізуєте будь-який проєкт на роботі, а ще наповнити енергією і любов'ю від близьких людей. Дозвольте собі насолодитися життям!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку Як назвати дівчинку за знаком зодіаку: найбільш відповідні імена за гороскопом Як назвати хлопчика за знаком зодіаку: вибираємо ім'я за гороскопом
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой

Популярні статті

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

Вчора, 16:50Events

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Вчора, 11:57Events

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Вчора, 11:51Зірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Вчора, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняЗірково

"Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу

22 березняПсихо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

22 березняEvents

40 святих 2021: найсильніша молитва

22 березняФаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

22 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

21 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Новини партнерів

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти