Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 21-27 березня для всіх знаків зодіаку

Для більшості знаків зодіаку наступний тиждень почнеться на підйомі – це і зрозуміло після дня весняного рівнодення. Весна відчувається в ентузіазмі і бажанні щось змінювати на краще.

Увесь тиждень пройде активно і бурхливо. Не гамуйте в собі прагнення до змін. Але не забувайте і про відпочинок.

Порадуйте близьких людей і подаруйте що-небудь приємне. В нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Овнів з головою поглине прагнення пізнавати нове, змінювати старе, позбуватися непотрібного і взагалі якось розвиватися, кудись прагнути і рухатися. Це хороший порив, але не поспішайте – можливо, ваші пошуки пригод увінчаються успіхом тут, на місці. Вівторок – особливо вдалий день, використовуйте його по максимуму.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Прибутковий і вигідний тиждень чекає на представників знаку Тельців. Укладені в цей період договори і угоди незабаром принесуть відчутний прибуток. У понеділок крім своєї інтуїції і внутрішніх страхів вам буде корисно прислухатися і до голосу розуму – ризик буває виправданим. У середу зверніть увагу на альтернативні варіанти.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

У Близнят наступного тижня прокинеться бажання встигнути якомога більше справ, причому всі відразу. Так не буває, доведеться чимось жертвувати. Однак неприємності і нестиковки, особливо в четвер, не зменшать вашого оптимізму і не зіб'ють вас з рішучого настрою та ентузіазму. А це вірний шлях до успіху. У вихідні відіспіться і наберіться сил для нових звершень.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Діяльних і заповзятливих Раків наступного тижні чекає успіх у сфері бізнесу. Ваші починання виявляться прибутковими. У вівторок постарайтеся проаналізувати, що ви зробила правильно, а що – ні, щоб в майбутньому не допускати помилок. В середині тижня можливі перешкоди з боку оточуючих, але вони не відвернуть вас від наміченого плану.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Левам наступного тижня рекомендується прислухатися до своєї інтуїції і докласти зусиль для реалізації власних планів і ідей. А ось сторонні поради будуть марними і навіть шкідливими. Ваші нинішні справи в майбутньому можуть виявитися дуже прибутковими. У п'ятницю приділіть увагу своїй зовнішності, поновіть імідж – це корисно для підвищення лібідо.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Дівам наступного тижня доведеться витрачати набагато більше енергії для досягнення своїх цілей, ніж зазвичай. Задумайтеся – чи варто так напружуватися, можливо, краще перечекати в стороні, набираючись нових сил? В середині тижня буде корисніше зайнятися плануванням майбутнього, а ось з активними діями краще почекати. У вихідні бережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Для Терезів наступного тижня відкриється безліч привабливих перспектив. Але не варто кидатися за ними на шкоду роботі – знаходьте час і для одного, і для іншого. Не відмовляйтеся від отриманих пропозицій, особливо на початку тижня – успіх сприяє вам у будь-яких починаннях. Головне – розрахувати свої сили і вибрати правильних партнерів.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

У Скорпіонів з наступного тижня починається сприятливий діловий період. Розвивайте свій бізнес, починайте нові справи і укладайте договори. Але будьте обережнішими в своїх обіцянках: в четвер не варто брати на себе зобов'язань, якщо ви відчуваєте, що не готові їх виконати. Велика ймовірність образити близьку людину – цей промах буде складно виправити.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Стрільців підніме хвиля успіху в діловому та особистому житті. Нові партнерські відносини принесуть прибуток, однак важливо виявляти дипломатичність, а у жодному разі не силу або владу. У п'ятницю та суботу – вдалий період для любовних стосунків і налагодження діалогу в сім'ї. Самотні Стрільці, нарешті, зустрінуть свою половинку.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень змусить Козорогів похвилюватися через фінансові труднощі. Будьте тактовними і дипломатичними до тих людей, від яких безпосередньо залежить ваш бізнес. Також будьте турботливими і уважними до оточуючих – у вівторок ваша поведінка буде оцінена по достоїнству. Поїздки та відрядження краще відкласти і за можливості провести час ближче до дому.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водолії наступного тижня відчують приплив творчості і бажання розкрити свої таланти у всій красі. Остерігайтеся в цьому випадку заздрості близького оточення. Ваша впевненість у собі, цілеспрямованість і працелюбність допоможуть подолати непорозуміння і досягти хороших висот. На вихідні можете нагородити себе і провести час лінуючись – ви це заслужили.

Гороскоп на тиждень 21-27 березня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Рибам наступний тиждень варто присвятити облаштуванню будинку, затишку і сімейних відносин. Позбавтеся від старих і непотрібних речей, зробіть покупки, поновіть гардероб. Прокрутіть каталоги і подивіться, що зараз модно. Постарайтеся жити сьогоднішнім днем, а не повертатися в минуле – воно корисне лише для завершення старих справ.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на тиждень

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися