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Як назвати дівчинку за знаком зодіаку: найбільш відповідні імена за гороскопом

Сьогодні, 16:10

Вважається що ім'я, як і знак зодіаку, визначає характер

Мама з татом прагнуть дати своїй дитині все найкраще. І починають з імені. Як вибрати ім'я для дівчинки, щоб воно було не тільки красивим і миловидним, але також принесло в життя удачу і щастя?

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До речі є поширена думка, що від обраного імені залежить характер, спосіб мислення, поведінка й інші важливі чинники в житті людини. Тож важливо не промахнутися, підбираючи варіанти, як назвати дівчинку.

Одні батьки при виборі імені звертають увагу на церковний календар – святки, щоб у дитини завжди був ангел охоронець. Інші пишуть можливі імена на листочках паперу, а потім витягують їх навмання. Хтось прислухається до думки родичів, збирає цілі консиліуми і голосує за найкращий варіант. А хтось довіряє виключно порадам астрологів.

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Яке ім'я підібрати дівчинці, виходячи з дати її народження? Як гороскоп вплине надалі на її характер? Які імена найкраще підходять кожному знаку зодіаку? Читайте в нашій статті.

Як назвати дівчинку Овна

Овен – один з найбільш наполегливих, цілеспрямованих і впертих знаків зодіаку. Просто лідери за суттю. Щоб підкреслити вогняний характер Овна краще підібрати благородне, але не позбавлене ніжності ім'я: Олександра, Лідія, Дарина, Марія, Карина, Сабіна, Надія, Лариса, Ксенія, Юлія, Василиса, Анастасія, Галина.

Як назвати дівчинку Тельця

Телець дарує своєму знаку терплячість, витривалість, відносний спокій та водночас впевненість у власних силах і вміння постояти за себе. Але в гніві Телець здатний зруйнувати все на своєму шляху. Щоб компенсувати ці якості, вибирайте ім'я: Єлизавета, Єва, Поліна, Тетяна, Дарина, Мар'яна, Дана, Любава, Лада, Євдокія, Фаїна, Юлія, Олександра, Ірина.

Як назвати дівчинку Близнята

Близнята – особистість, безумовно, багатогранна і різнобічна, цікава й товариська. Та водночас вітряна, неслухняна й абсолютно непередбачувана. До вибору імені для Близняти потрібно поставитися серйозно, щоб врівноважити їхню непосидючість. Їм підійдуть: Анжеліка, Агнія, Віра, Марія, Світлана, Аліна, Валерія, Пелагея, Олена, Зінаїда, Станіслава, Серафима, Раїса, Тамара.

Як назвати дівчинку Рака

Рак – це дитина ласкава, емоційна, чуттєва і вразлива. За найменшого дискомфорту готова піти в себе, сховатися від сторонніх і переживати наодинці. Додати сміливості і впевненості в собі Раку допоможе ім'я: Богдана, Юлія, Діана, Діна, Олена, Єлизавета, Лідія, Олеся, Симона, Софія, Яна, Ольга, Емма, Анна, Антоніна, Олександра, Дар'я, Людмила, Софія, Валерія.

Як назвати дівчинку Лева

Лев – особистість яскрава, сильна, цілеспрямована, точно знає чого вона хоче від життя і завжди домагається свого. Ім'я, що підходить для дівчинки-Лева, має бути сильним за значенням і м'яким за звучанням: Аріна, Людмила, Марина, Анжела, Злата, Лада, Аліса, Вероніка, Христина, Ганна, Марія, Анфіса, Маргарита.

Як назвати дівчинку Діву

Діва є Діва – у всіх сенсах слова. Жіночна, практична, господиня, акуратна, інтелігентна і мудра. На дбайливих і відповідальних Дів завжди можна покластися – вони не підведуть. У житті їм явно допоможе добре, ніжне і гарне ім'я: Агнеса, Ірина, Лілія, Камілла, Альбіна, Неллі, Наталя, Елліна, Ельвіра, Ганна, Аріадна, Віра, Надія, Софія, Любов, Єлизавета.

Як назвати дівчинку Терези

Терези – в міру загадкові, в міру доброзичливі і безмірно недовірливі. У них часто уживаються абсолютно різні натури: справедливість і обов'язковість є сусідами з критичністю і бажанням прикрасити. Терезам підходять імена: Вікторія, Олена, Євгенія, Ніка, Оксана, Олеся, Ольга, Поліна, Світлана, Злата, Зоя, Софія, Олександра.

Як назвати дівчинку Скорпіона

Скорпіон – натура пристрасна, владна, харизматична, влюблива і непередбачувана. Щоб врівноважити часто такий нестерпний характер і бурхливий темперамент дівчинки Скорпіона, бажано підібрати ім'я повітряне і ніжне: Анастасія, Марина, Лариса, Ірина, Марія, Ада, Маріанна, Ксенія, Тетяна.

Як назвати дівчинку Стрільця

Стрілець – це душа будь-якої компанії, завдяки своїй ненудності, заповзятливості, енергійності і непосидючості. Їх часто справедливо називають великими дітьми, тому що їм не властиво дорослішати. Розважливості Стрільцям додасть правильно підібране ім'я: Анна, Катерина, Ірина, Вікторія, Кіра, Яна, Маргарита, Владислава, Поліна, Наталя.

Як назвати дівчинку Козорога

Козоріг – знак практичний, волелюбний, який твердо стоїть на землі не любить даремно витати в хмарах. Козероги зазвичай ні від кого не залежать і все вирішують самі. Підходящим варіантом імені може стати: Ізольда, Надія, Олександра, Ізабелла, Валентина, Ольга, Софія, Тамара, Галина, Рената, Наталя, Яна.

Як назвати дівчинку Водолія

Водолій при всій своїй доброті і чуйності відрізняється досить суперечливим характером. Схильність до зайвої незалежності і самотності можна виправити, якщо вибрати правильне ім'я: Валерія, Белла, Лінда, Луїза, Жанна, Аліса, Мілена, Віталія, Віра, Глорія, Іоанна, Нонна, Світлана, Ізабелла, Ірина, Неллі, Юнна, Ельза, Юліана, Евеліна.

Як назвати дівчинку Риб

Риби – відрізняються сентиментальністю і чутливістю аж до інфантильності. Часто схильні до меланхолії. Вони безкорисливі, готові прийти на допомогу людям, нічого не вимагаючи натомість. Представників цього знаку краще назвати: Віра, Роза, Анна, Євдокія, Антоніна, Валерія, Римма, Ірина, Марта, Марія, Руслана, Серафима, Станіслава, Ростислава, Софія.

Раніше ми розповідали про іменинах в березні-2021: у кого і коли відзначається день ангела .

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