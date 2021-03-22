Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Раки будуть тринькати, а Дівам є що приховувати

Дізнайтеся свій астрологічний прогноз на квітень 2021 року: яким знакам зодіаку пощастить у розпал весни, а хто залишиться на узбіччі

Хто зі знаків зодіаку буде найбагатшим, найвдачливішим і найщасливішим у середині весни? У кого в квітні-2021 справи складаються вдало в різних сферах життя, а кому із зодіакального кола доведеться змиритися з долею невдахи? Дізнайтеся свій астрологічний прогноз на квітень 2021 року.

Порадуйте близьких людей і подаруйте їм щось приємне. У нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Овен стане більш незалежним матеріально. У квітні-2021 з'явиться схильність до накопичень, аж до невластивої вам жадібності. А ще це хороший період для примирення, якщо були сварки, романтичного проведення часу й освідчення в коханні.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

У квітні-2021 року Телець здатний проявити твердість, аж до впертості, але водночас абсолютно не зможе грамотно розпланувати витрати. Зате це вдалий час для спільної творчості. Заняття тим самим зближують людей і зміцнюють почуття.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнят загалом чекає позитивний і активний місяць. Розслаблятися буде ніколи. Ваші ділові зв'язки дадуть змогу помітно зміцнити матеріальне становище. Ви зможете використовувати свою чарівність для досягнення корисливої мети. А от близькі люди зіпсують настрій.

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Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Непростий місяць очікує Раків. У фінансовій сфері будьте акуратніше і не розтринькайте місячний бюджет за кілька днів. Взаємини з партнерами можуть стати напруженими або обмеженими. Зате ваша цілеспрямованість у цей період не знатиме меж.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Місяць для Левів видасться складним і цікавим одночасно. У квітні питання вашої соціальної діяльності будуть на першому місці. У діловій сфері ви владарюватимете над людьми, а романтичні пропозиції місяця будуть серйозні як ніколи.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Квітень-2021 складний для Дів. Буде або безглузде накопичення, або ж повна відсутність грошей. Можливо, з якихось причин вам доведеться приховувати від оточення специфіку своєї роботи. А любовним стосункам не вистачатиме безтурботності.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

У квітні-2021 Терези зможуть довести оточенню, що вміють заробляти гроші. Будь-яка справа принесе прибуток, нехай і невеликий, тож у вас є змога вирости як професіоналу і закріпити за собою таку репутацію. Романтичні стосунки також будуть приємними.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

У Скорпіонів у квітні-2021 з'явиться потреба і бажання в додатковому спілкуванні, що може вилитися в громадську роботу. Ви заслужите визнання і повагу навколишніх людей. Також можливе відкриття власної справи, яка в майбутньому приноситиме прибуток.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

У цьому місяці Стрільців чекають необґрунтовані витрати через бажання справити враження. Будьте обережні: ваші запити часто перевищуватимуть можливості вашого гаманця. Ви схильні надто критично оцінювати свої досягнення і невдачі в сфері відносин.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козороги в квітні-2021 будуть прагнути до повної незалежності, причому не тільки у фінансовому сенсі. У вас проявиться завидна сила волі й витримка в критичній ситуації, а будь-які випробування вас тільки зміцнять. Однак намагайтеся частіше давати відпочинок мозку, щоб не зірватися.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водолії в цьому весняному місяці будуть трохи відірвані від реальності. У прагненні до комфорту проявиться ваша мінливість. Часто виникатимуть ситуації, коли близькі люди не будуть вас розуміти. Це лише ускладнить почуття і може привести до спроби змінити стосунки.

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Риб часто переслідуватимуть невдоволення життям і схильність до самобичування. Не замикайтеся в собі. Якщо ви правильно скористаєтеся пропозиціями квітня-2021, то вони відкриють перед вами нові далекі горизонти і реальні перспективи для виходу з глухого кута.

Дивіться астрологічний гороскоп на 2021 рік:

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