Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дед стал ютуб-блогером: "Реагирую на все – вакцинацию, пьянство, пенсии. И советуюсь с молодежью"

Сегодня, 08:05

Украинский пенсионер взял прозвище Дед Панч и пошел в YouTube, где вместе с молодежью обсуждает самые горячие и актуальные темы

Украинский журналист Александр Панченко, много лет работавший в газете "Сегодня" и на сайте segodnya.ua, взял себе колоритный псевдоним Дед Панч, завел уникальный влог и стремительно завоевывает просторы YouTube!

Пенсионер обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко, но прикольно.

Мы решили узнать у Деда Панча, как серьезный журналист стал влогером?

Дед Панч
Фото: "Сегодня"

Чья идея – соединить взгляды разных поколений в одном влоге? Дед Панч (в переводе "панч" – удар). Кого бить собираетесь?

Это коллективная идея. Решили внести свежую струю в блогерство, создав некий "сплав молодости и опыта". А вот имя мне подобрали не сразу. Сперва планировалось, что я буду "Дед Сашко". Потом решили обыграть мою фамилию – Панченко. Тем более, что коллеги иногда называют меня Панч. Да, панч в боксе – это нокаутирующий удар, но бить физически мы никого не собираемся! В молодежном слэнге "панч" – удачный словесный выпад в адрес оппонента. В этом направлении и стараемся работать. Кстати, дед я настоящий, у меня трое внуков.

Почему Вы решили сделать влог?

Видео дает несравнимо больше возможностей донести свои мысли до аудитории, чем текст. Конечно, я один не справился бы, ведь сделать интересный влог с различными эффектами сложно технически и требует много времени. Мне помогает мой молодой коллега. Его зовут Леонид – творческий псевдоним "Мюнхгаузен". Но мы, в отличие от известного персонажа барона Мюнхгаузена, не фантазируем, а говорим только правду!

Чем вас удивляет и шокирует нынешняя молодежь?

Молодежь удивляет и шокирует в хорошем смысле тем, что она прекрасно разбирается в гаджетах, умеет их настроить и быстро найти любую информацию, если есть интернет.

А в плохом смысле шокирует неумением анализировать ситуацию и нежеланием глубоко вникнуть в суть вопроса. Отбери интернет – и мало кто может ответить, сколько будет, условно говоря, "дважды два".

Фото: Сегодня"

Вы записали уже три влога (третий опубликован в воскресенье, 28 февраля), и все они разные. На что реагируете в первую очередь – как выбираете темы?

Реагирую на все злободневные новости, которые касаются каждого. Это, например, вакцинация от коронавируса, разрешение на свободное владение короткоствольным оружием, пьянство за рулем, сегодняшние и будущие пенсии (именно о пенсиях последний выпуск "Деда Панча").

В первом выпуске обсуждались три разные темы (три "панча"). Во втором и третьем влогах тема была одна, а все три "панча" последовательно били в одно и то же место. И еще стараемся советоваться с молодежью. Потому что они всегда в теме!

Напомним, в воскресенье появился новый выпуск блогера-пенсионера Деда Панча, где он вместе с молодежью обсуждает украинские пенсии.

Также рекомендуем выпуск: "Дед Панч о пьяных за рулем".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Да вср*лаcь мне ваша мова": еще одна украинская тиктокерша попала в языковой скандал Россиянин добровольно сжег свой Mercedes. Он все объяснил (видео) Блогер случайно сжег новый компьютер в прямом эфире: видео
видео блогеры Дед Панч
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме

Популярные статьи

Сегодня, 07:50Events

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 19:16Events

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

Вчера, 06:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

Вчера, 05:05Events

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 февраляЗвездно

На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

27 февраляЗвездно

NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски"

27 февраляTravel

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

27 февраляФаново

Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу

27 февраляЗвездно

Беременная Репяхова и Павлик отдыхают в Египте: сколько стоит их номер в отеле

26 февраляЗвездно

Легендарная "Два кольори". В чьем исполнении прозвучала лучше всего (голосование)

26 февраляВкусно

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

26 февраляАнонс

Андрей Данилко заложил свою квартиру на Крещатике из-за шоу "Маска"

26 февраляЗдорово

Можно ли за три дня похудеть на 5 кг: что об этом думает диетолог

26 февраляЗвездно

Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева: Еле разговаривает

26 февраляЗвездно

После скандала с визажистами Инстасамка разбила стекло такси (видео)

Новости партнеров

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Мейхер зажгла на сцене "Голосу країни"
Мейхер зажгла на сцене "Голосу країни"
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Как понять, что вы выздоровели от коронавируса: инструкция
Как понять, что вы выздоровели от коронавируса: инструкция
Уроженка Марганца победила в Международном конкурсе красоты
Уроженка Марганца победила в Международном конкурсе красоты

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять