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Як назвати хлопчика за знаком зодіаку: вибираємо ім'я за гороскопом

Сьогодні, 16:04

Вважається що ім'я, як і знак зодіаку, визначає характер

Усі батьки хочуть дати своїй дитині не просто ім'я, а найкраще, красиве і щасливе. Щоб воно подобалося своєму власникові і оточуючим його людям, було співзвучним з прізвищем та по батькові, а ще обов'язково приносило йому радість і удачу по життю.

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Також вважається, що обране ім'я для хлопчика багато в чому здатне вплинути на його майбутній характер, темперамент і долю загалом. Одні батьки називають дитину відповідно до церковного календаря – за святцями. Інші вважають за краще вирішити це питання за допомогою жереба, витягуючи варіанти імен з капелюха. Треті прислухаються до порад астрологів.

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Яке ім'я підібрати хлопчикові, виходячи з дати його народження? Як гороскоп впливає на характер людини? Які імена найбільше відповідають кожному знаку зодіаку? Читайте в нашій статті.

Як назвати хлопчика Овна

Овен відрізняється завидною впертістю, наполегливістю, відвагою і рішучістю. Це справжній лідер, який по життю завжди домагається своїх цілей. Таким відповідають імена Кирило, Гаврило, Яків, Марк, Костянтин, Олександр, Микола, Андрій, Богдан, Борис, Володимир, Єгор, Юрій, Святослав, Ярослав.

Як назвати хлопчика Тельця

Телець не менш упертий, але при цьому чуйніший і терплячіший, а за своїх близьких стоятиме до переможного. Такі діти практичні, впевнено стоять на ногах і вміють приймати правильні рішення в будь-яких ситуаціях. Найбільш підходять Тельцям імена: Анатолій, Кирило, Макар, Тарас, Платон, Всеволод, Данило, Петро, Павло, Михайло.

Як назвати хлопчика Близнюки

Близнюки зазвичай легковажні й непостійні, вони витають у хмарах. З ними легко спілкуватися, але також легко втратити спокій і сон. Найкращі імена для Близнюків: Костянтин, Дмитро, Роман, Валерій, Ігор, Микита, Сергій, Гліб, Георгій, Анатолій.

Як назвати хлопчика Рака

Рак – дитина досить скритна, йому важливо відчувати себе в безпеці. Буває нелегко зрозуміти, що діється у нього в душі. Але при цьому Раки – найвірніші сім'янини. Таким підходять імена: В'ячеслав, Георгій, Гнат, Макар, Микита, Едуард, Максим, Андрій, Василь, Григорій, Денис, Дмитро, Ілля, Станіслав, Тимофій, Юлій, Петро, Роберт.

Як назвати хлопчика Лева

Лев – це лідер за замовчуванням, часто запальний і агресивний, але відхідливий і щедрий. Він завжди повинен бути в центрі уваги і не потерпить байдужості до своєї персони. Дитину-Лева варто назвати: Гліб, Ілля, Артур, Микола, Юліан, Єфрем, Захар, Олександр, Артем, Владислав, Валерій, Марк, Ростислав, Данило, Андрій. І Лев теж підійде.

Як назвати хлопчика Діву

Діва цілком відповідає назві свого знака. Це людина акуратна, тактовна, ощадлива, пунктуальна і відповідальна. Він постійно прагне до самоосвіти і не проти вчити інших людей. Хороший вибір для малюка-Діви: Денис, Мирон, Роман, Яків, Іларіон, Павло, Анатолій, Іван, Єфрем, Геннадій, Адріан, Віталій, Юхим, Петро, Руслан, Костянтин, Семен, Станіслав, Сергій.

Як назвати хлопчика Терези

Терези – особистість кілька загадкова і обережна при зовнішній простоті і довірливості. Це люди дотепні й заповзятливі, хоча і не завжди впевнені в собі, вічно все зважують. Найкращі імена для Терезів: Олександр, Михайло, Інокентій, Владислав, Сергій, В'ячеслав, Василь, Лев, Марк, Григорій, Володимир, Микита, Кирило, Пилип, Олег.

Як назвати хлопчика Скорпіона

Скорпіон сповнений відчуття власної гідності, пристрасний, мудрий і харизматичний знак. Скорпіони незмінно користуються успіхом у протилежної статі. Таким підійдуть імена: Анатолій, Дмитро, Микола, Єгор, Ігор, Гліб, Петро, Трохим, Владислав.

Як назвати хлопчика Стрільця

Стрілець часто заражає оточуючих своїм позитивом і тому незмінно стає душею компанії. Це енергійна і життєрадісна особистість, він не сидить на місці і не любить одноманітності. Таку дитину оптимально називати: Сергій, Михайло, Олексій, Андрій, Артем, Роман, Олександр, Петро, Родіон, Володимир, Станіслав.

Як назвати хлопчика Козорога

Козоріг – практична, цілеспрямована і підприємлива людина, вважає за краще твердо стоять на землі. Відрізняється самостійністю і заповзятливістю. Хлопчикам-Козорогам принесуть удачу імена: Григорій, Геннадій, Святослав, Петро, Данило, Едуард, Гнат, Євген, Ілля, Віктор, Володимир, Василь.

Як назвати хлопчика Водолія

Водолій має суперечливий характер. Він упертий, наполегливий, непередбачуваний і водночас талановитий, добрий, чуйний і романтичний. Однозначно не боїться труднощів на своєму шляху. Цьому знаку можна вибрати ім'я: Арсеній, Максим, Георгій, Іван, Тимофій, Олександр, Віталій, Валентин, Аркадій, Юрій, Платон, Ян, Валерій.

Як назвати хлопчика Риб

Риби – особистості цілеспрямовані, безкорисливі і відверті, але при цьому часто інфантильні, романтичні, невпевнені в собі. Також бувають образливими. Представникам знака Риби підійдуть імена: Данило, Петро, Павло, Юрій, Родіон, Аркадій, Федір, Богдан, Пилип, Григорій, Тарас.

Раніше ми розповідали про іменини в березні-2021: у кого і коли відзначається день ангела.

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