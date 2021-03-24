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Гороскоп на сегодня 24 марта: Раков ждет неидеальный день, а Львам нужно поставить на первое место себя

Сегодня, 05:17

Астрологический прогноз на 24 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 24 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Овна

Старайтесь сегодня меньше зацикливаться на негативе и искать во всем позитив. Стремление стать лучше других поможет вам получить то, чего хотели. Но усмирите свою гордыню и не превозносите себя выше других.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Тельца

Сегодняшний день идеально подходит для прощения, любви и возобновления старых связей. Не бойтесь просить прощения, если были не правы, и признавайтесь в любви тому, кто вам симпатичен. День идеально подходит для свиданий и дружеских посиделок – и пусть весь мир подождет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Близнецов

Ваша помощь и сочувствие могут понадобиться сегодня другим людям. Поэтому по возможности не отказывайте им в помощи, но цените личное пространство и границы. Близнецам, у которых есть пара, необходимо уделить больше времени семье – они соскучились по вам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Рака

День будет не идеальным, поэтому не отчаивайтесь, если что-то идет не так. Постарайтесь с самого утра составить список необходимых дел на день и поставить все в порядке приоритетности. Любовь близких людей будет вас вдохновлять на новые свершения – будьте благодарны за то, что у вас есть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Льва

Важно сегодня поставить на первое место себя и свои желания. Но придется обязательно усердно трудиться, чтобы добиться хороших результатов. Не игнорируйте свое самочувствие, которое подает вам знаки: если что-то беспокоит – не затягивайте с визитом к врачу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Девы

Когда будете принимать серьезное решение на работе, типа быть или не быть – смело полагайтесь на свою интуицию. Старайтесь быть более внимательными к своим потребностям. Во второй половине дня может произойти встреча, которая способна изменить вашу жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Весов

Сегодня вы не сможете принять тот факт, что нужно будет делать что-то не свойственное вам. Не бойтесь нового – это не страшно, и вы легко можете получить то, чего на самом деле хотите. Это та пресловутая зона комфорта, которую на время необходимо покинуть!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодня будет много различных соблазнов сделать что-то такое, от чего может быть не по себе. Энергии будет не хватать, поэтому постарайтесь аккумулировать ее по максимуму и тратить лишь на то, что действительно важно. Доверяйте интуиции!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Стрельца

Какой-то день соблазнов и искушений, которые вы должны будете стойко пережить. В противном случае можете допустить ошибку, которую будет очень сложно исправить и за которую вам будет стыдно. Помните фразу великих "Лучше семь раз отмерь и один раз отрежь". То же самое сегодня нужно делать со своими поступками!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Козерога

Любой конфликт сегодня можно легко решить, если не распылять свое внимание на посторонних. Сконцентрируйтесь на одной задаче и получите хороший результат. А еще важно набраться терпения, тогда любые трудности будут вам по плечу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Водолея

Следите за своими словами, иначе они приведут к последствиям, которые вам потом придется долго расхлебывать. Берегите здоровье и старайтесь максимально уменьшить потребление алкоголя. Пора исправлять свои ошибки!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Рыб

Идеальный день, когда ваши творческие способности будут на максимуме. Вы легко реализуете любой проект на работе, а еще наполнитесь энергией и любовью от близких людей. Позвольте себе насладиться жизнью!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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