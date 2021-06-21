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Гороскоп на сьогодні 21 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, побудьте егоїстами!

Сьогодні, 06:50

Астрологічний прогноз на 21 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 21 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 21 червня для всіх знаків зодіаку
Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понеділок, 21 червня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти, – допоможе розібратися в собі. У ваших руках зробити цю п'ятницю яскравішою, веселішою і успішнішою.

Не забувайте також про ретроградні планети і про те, чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала нова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021, року для Овна

Сьогодні ви будете не такими активними, як хотілося б, але все легко виправити. Для цього вам потрібно просто скласти план, визначити пріоритети і сконцентруватися на тому, що для вас важливо. Повний вперед!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Тельця

Вас сьогодні сильно мотивуватиме ваша робота, і ви зможете зробити навіть більше, ніж планували спочатку. З'явиться можливість поліпшити своє матеріальне становище, тому будьте уважніші й не пропустіть свій шанс.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят
Гороскоп на сьогодні для Близнят
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Близнят

Легко зможете впоратися сьогодні з будь-яким завданням – адже ви отримаєте допомогу близьких і впливових друзів. Але не впадайте в ейфорію, а цілеспрямовано продовжуйте йти до своєї мети. Сконцентруйте увагу на важливому.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Рака

Сьогодні можете засумувати, і настрою не буде навіть для найближчих. Опануйте себе – не час розкисати. Всі рішення сьогодні варто ретельно обмірковувати, щоб не втрапити в халепу.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Лева

Сьогодні ви отримаєте звістку, яка здатна змінити ваше життя. Намагайтеся більше часу приділити собі та своїм бажанням, адже щойно ви самі станете щасливі, всім навколо теж буде добре. Побудьте егоїстом!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Діви

Ідеальний день для завершення будь-яких розпочатих справ – виробничих, особистих, домашніх. Мало того, що ви встигнете швидко все завершити, так ще й отримаєте визнання. А кому таке може не сподобатися? Насолоджуйтесь – адже хороший день!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Терезів

Сьогодні вам доведеться пережити трохи стресову ситуацію на роботі, зате ви вийдете з неї з високо піднятою головою, отримавши відмінний результат. Вечір обов'язково проведіть в невимушеній атмосфері, обійнявшись із коханою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Скорпіона

У вас ідеальний шанс виправити помилки, яких ви припустилися раніше. Причому це стосується як робочих моментів, так і особистих. Ось тільки здоров'я сьогодні може трохи підвести – подбайте про нього і не налягайте на солодке і алкоголь.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Стрільця

Будь-який серйозний договір або переговори вам сьогодні до снаги. Питання почнуть вирішуватися одне за іншим, і ви зможете стати не тільки успішнішим у кар'єрі, а й щасливішим. Увечері приділіть увагу дітям і родині – вони теж хочуть розділити з вами ваші перемоги!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога
Гороскоп на сьогодні для Козорога
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Козорога

Шикарний день вас чекає, Козороги! Ви можете все і навіть більше – вірте в себе, не лінуйтеся і робіть те, від чого кайфуєте. Сьогодні ваш день, насолоджуйтеся!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день може стати для вас певним випробуванням. Слід бути терплячим, спокійним і цілеспрямованим – тоді отримаєте те, що хочете від життя. Коханих не обманюйте!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2021 року, для Риб

Сьогодні ви легко призвичаїтеся до нової для себе ситуації і вийдете з неї переможцем. Довіряйте своїй інтуїції, налаштуйтеся на успіх, і ви його неодмінно отримаєте. Вечір з келихом вина і в приємному оточенні стане ідеальним завершенням дня.

Астрологічний гороскоп на 2021-й – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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