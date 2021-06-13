Який ви алкогольний напій за знаком зодіаку

Близнюкам близька по "духу" текіла, тельцям – пиво, а ракам – херес. Що ж напророкували зірки іншим знакам зодіаку?!

Який ви алкогольний напій за знаком зодіаку Фото: Unsplash

"Що пити на вихідних у барі?", – питання, яким ви припините перейматися вже сьогодні! Бо в гороскопі від Telegram-каналу UASTRO дізнаєтеся, яку долю на барі вам напророчили зірки. Якщо в їжі також хочете розбиратися, то читайте інші гороскопи. Там розповіли, яке ви морозиво та сир за знаком зодіаку.



Овен

Перший знак Зодіаку – Овен! Його асоціюють з піонерами, першопрохідцями та дослідниками далеких країв. Повернувшись додому, в тиху гавань, вони зрідка відвідують сусідський паб і з порога голосно проголошують: налийте-но мені рому чи джину. Але що саме обере Овен – залежить від настрою.

Телець

Телець – поціновувач пива. Вважається, що цей знак пов'язаний з таємницею пивоваріння. Але не тільки готувати, а й вживати пиво Тельці вміють та люблять. Бо солод і хміль – дари Землі, які підсилюють їх натхнення і роблять доброзичливими та товариськими.

Близнюки

У Близнюків немає конкретних пристрастей. Бо вони щоразу люблять пробувати нові та незвичайні напої. І надають перевагу легким та з невисоким вмістом спирту варіантам. Ідеальний для них – сидр, бо в його основі яблука, які історично пов'язані зі знаком Близнюків. Ще вони не відмовляться від наливки чи настоянки. Але їх таємна пристрасть – текіла.

Рак

Знак зодіаку Рак – любитель вина, який все життя шукає істину. Для нього це як хобі! А щоб знайти більше істини у вині, вони обирають напої з високим вмістом спирту. Тому херес чи інші кріплені вина – їх ідеальний варіант.

Лев

Лев – це знак вогню і сонця! І він пов'язаний з коньяком, якого називають сонячним напоєм. А з характером лева та міцністю цього алкоголю можна шукати аналогії.

Діва

Діва пов'язана з виноградарством і виноробством, бо в сузір'ї знаку є виноробна зірка – Віндеміатрікс. Але Діва проти витриманих вин, обирає лише "молоді" варіанти. І обов’язково – напівсухі. Хімічний елемент, який пов'язаний зі знаком – сірка, без якої теж не обходиться при виробництві смачних вин.

Терези

Аристократичні Терези обирають напівсолодкі, солодкі та десертні вина. Бо відзначають їх витончений смак та насичений "букет" ароматів. Текіла, віскі та джин – це не їх алкогольна історія на барі.

Скорпіон

Скорпіони – це любителі лікерів у всіх інтерпретаціях. Бо вони пов’язані з таємними спілками, братствами та орденами. І найпотаємнішими таємницями буття, такими як народження і смерть. Лікери були винайдені, коли середньовічні алхіміки шукали еліксир життя. І чимало лікерів створювали спеціально для чернечих орденів. Без сумнівів, що лікер – ТОП-напій для Скорпіонів.

Стрілець

Стрілці за віскі, бо вони люблять філософствувати! І саме цей напій рекомендовано не спішно пити у дружній компанії та роздумувати про життя. Стрільці ще й експериментатори, але це не завадить їм продовжувати пити віскі, бо напій має декілька видів.

Козеріг

Козеріг проти віскі, але за сухі вина, які є його фаворитами. Знак любить завершувати всі справи від А до Я, тому й процес приготування сухого вина йому імпонує. Але воно має бути довершеним! Полюбляє вживати напій як у найкращих традиціях – з бокалів та зі смачним сиром.

Водолій

Водолії обирають шампанське та інші ігристі вина, наприклад, просеко. Це й не дивно, бо їх знак пов’язаний з повітрям, а бульбашки в напої аргументують схожість між ними. А ще Водолій – знак дружби та вірності. А що краще доповнить дружні розмови, як не келих шампанського? І цей дует створює атмосферу свята, яку хочеться повторити.

Риби

Риби – знак води, який любить змішувати міцний алкоголь. Тому коктейлі – це їх напій, але не вино чи шампанське. Риби також знають сенс в абсенті, але частіше обирають ром в поєднанні з Кока-колою, або джин із додаванням тоніку. Вони завжди шукають нові поєднання, але не зациклюються на одному варіанті.

Але алкоголь – це не на щодень. Тож пропонуємо в будні надавати перевагу безалкогольним літнім коктейлям. Найкращими рецептами поділилися у випуску "Сьогодні. Ранок. Вихідний", тож приготуйте один із них. Смачного!

Нещодавно ми розповіли, який ви знак зодіаку серед супів.

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