Овни схожі на універсальну піту, а Козероги – тверді грисині: 12 видів хліба для кожного знаку зодіаку

Але це ще не все: з тим, що витончені Діви нагадують майже дієтичні хлібці, Терези, як головні гармонізатори зодіаку, – бездріжджовий хліб, а Риби – це вишуканий багет, не посперечаєшся

Який ви хліб за гороскопом Фото: freepik.com

Хліба у світі – справжнє різноманіття. Кожен вид особливий по-своєму. Якийсь корисніший, від якогось хліба краще відмовитися. Але він завжди був, є і буде. Так чому б не дізнатися, що з цього приводу думає гороскоп. Отже, 12 видів хліба, який характеризує той чи інший знак зодіаку.

Овен – піта

Овни, які завжди поспішають, це піта Фото: Depositphotos

Імпульсивні, часом невиправдано, Овни дуже активні в житті. Їм ніколи, щоб нарізати хліб, – це ж треба цінний час згаяти. А коли вдома є зручна піта і щось, що в неї можна покласти, то є і швидке рішення для перекуски.

Телець – зерновий

Тельцям потрібна постійна енергія. Вони – це зерновий хліб Фото: unsplash.com

Бо Тельцям постійно потрібна енергія. Вони готові допомагати всім навколо, всіх наставляти на правильний шлях. Завдяки великій кількості насіння в цьому хлібі сил для нових звершень у Тельців буде задосить.

Близнята – тостовий

Близнюки – це зручний тостовий хліб Фото: Depositphotos

Цікаві в усьому і до всіх, іноді занадто. Вони обожнюють поговорити, люблять висловити підтримку, більшість Близнят не проти добре попоїсти. Тостовий хліб зручний – він завжди нарізаний. Тож у разі, коли Близнята втратять надію – а в них помітні часті перепади настрою,- то цей хліб, та ще із джемом, не дасть їм закиснути.

Рак – бородінський або житній

Для образливих Раков – житній хліб Фото: Скриншот из видео

Дуже категоричними бувають часом ці люди. Якщо, звісно, не встигли сховатися від труднощів і неприємностей у свою нірку. Ну а коли Рак ображається, то пом'якшити його норов заледве вдається. Тому бородінський хліб цим людям може смакувати.

Лев – білий

Категоричні Леви – це білий хліб Фото: Pixabay

Завжди в собі впевнені, навіть знають, що потрібно іншим. Часом більше, ніж самі ці люди. У всякому разі, Леви так вважають. Якщо ви запропонуєте їм якийсь новомодний хліб, наприклад безглютеновий, вони не відмовляться, але натякнуть – білий хліб найкращий.

Діва – хлібці

Витончені Діви – це всілякі хлібці Фото: freepik.com

Витончені, завжди в чудовій формі Діви – це хлібці. Вони корисні, бо завжди дбають про своє здоров'я. Але це не означає, що це винятковий вибір. Іноді, як і всі творчі люди, Діви можуть зробити виняток на користь іншого хліба.

Терези – бездріжджовий

Терези – це бездріжджовий хліб Фото: Depositphotos

Найголовніші гармонізатори зодіаку. Вони вважають, що можна собі дозволити зайвого і шкідливого в їжі, врівноважити цей хліб. І якщо для багатьох це трохи дивно, для Терезів – цілком нормально. З ними неможливо сперечатися.

Скорпіон – із сухофруктами і горіхами

Хліб з сухофруктами – різноманітний за смаком і текстурою – вибір Скорпіонів Фото: Depositphotos

Це люди крайнощів, і ніколи не вгадаєш їхній настрій. Вони люблять, щоб навколо все фонтанувало, це дає Скорпіонам стимул. Хліб із сухофруктами – різноманітний за смаком і текстурою – це їхній вибір.

Стрілець – лаваш

Різноманітність лавашей – це Стрільці Фото: Depositphotos

Вірменський або грузинський. Стрільці завжди в пошуках нових емоцій, заради них вони на багато що готові. Це стосується і їжі. Найкращий вибір для цих людей – лаваш, один з найдавніших і найсмачніших видів хліба.

Козоріг – грисині

Тверді по натурі Козероги схожі на грісіні Фото: freepik.com

Це дуже твердий італійський хліб, який заведено трохи розмочувати в соусах перед тим, як покласти до рота. Як і Козороги – потрібно чимало часу, щоби їх переконати, якщо вони раптом помиляються, ну й знати, з якого боку до них підходити.

Водолій – чіабата

Життєрадісні і привітні Водолії – італійська чіабата Фото: instagram.com/darya_derichenko/

Ситний і пишний хліб, який хочеться їсти завжди. Як і спілкуватися і дружити з Водоліями. Можна вибрати просто чіабату, можна особливу – з цибулею або сиром.

Риби – французький багет

Вишуканий багет – це мінливі Риби Фото: Depositphotos

Він відрізняється від інших видів хліба своєю формою – Рибам подобається все особливе, не схоже ні на що. Багет можна їсти просто так або з маслом – усе залежить від настрою. А знаку, більш непостійного і мінливого за Риб, знайти складно.

З відео дізнайтеся, чи може бути корисним бездріжджовий хліб.

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