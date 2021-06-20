Гороскоп на сьогодні 20 червня для всіх знаків зодіаку: Водолій, стеж за грошима!

Астрологічний прогноз на 20 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 20 червня для всіх знаків зодіаку Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на неділю, 20 червня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти – допоможе розібратися в собі. У ваших руках зробити цю п'ятницю яскравішою, веселішоб і успішнішою.

Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія у 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Овна

Вас чекає сьогодні дуже спокійний і розмірений день, коли ви перебуватимете в максимальному спокої і хорошому настрої. Не можна поспішати з прийняттям рішення – все ретельно обмірковуйте. Вечір повинен бути спокійним!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Тельця

Успішний день чекає всіх представників цього знака зодіаку. Наберіться терпіння і почніть робити те, що вам подобається. Це принесе не тільки хороший результат, а ще й чудовий настрій. До вас будуть тягнутися люди!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Близнят

Будь-яке рішення сьогодні даватиметься з трудом. Намагайтеся більше часу проводити наодинці зі своїми думками і не намагайтеся здаватися тим, ким ви не є. Прислухайтеся до інтуїції – це допоможе вам стати кращою версією себе!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Рака

Ідеальний час, щоб переглянути і переосмислити свої плани на майбутнє. Розраховуйте зараз тільки на себе і свої сили, не залучаючи нікого ззовні. На передній план вийдуть побутові проблеми, тому з їх вирішення і варто почати сьогоднішній день.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Лева

Ваша незговірливість, категоричність і прямолінійність зіграють проти вас. Намагайтеся почути те, що вам говорять, а не просто наполегливо робити те, що ви робите. Вечір з коханою людиною стане кращим дозвіллям.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року для Діви

Ідеальний час для відпочинку, подорожей і зміни обстановки. А ще вдало буде почати навчання і отримання нових знань, навичок. Надалі ви зможете застосувати свої знання в роботі. Будьте допитливими і це принесе свої плоди!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Терезів

Вдало буде відправитися на відпочинок кудись у гори або на море. Не сидіть у чотирьох стінах і вирушайте хоч в найближчий парк, поки ви зовсім не зачахнули за роботою. Рутинні справи по дому можуть забрати сьогодні занадто багато енергії – витратьте її на щось корисніше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Скорпіона

Вашого ентузіазму, сил і енергії вистачить сьогодні на все, тому сміливо пишіть в план на день більше пунктів, ніж зазвичай. Другу половину дня плануйте провести в тісному сімейному колі – вони скучили за вами.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Стрільця

Сьогоднішній день варто почати зі спокійних і приємних ритуалів, які зроблять настрій кращим. Навчіться задовольнятися тим, що у вас є, і ви неодмінно почнете отримувати більше. Другу половину дня присвятіть спокійному відпочинку!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Козорога

Прогулянки, поїздки на самокатах, велосипедах – робіть, що вашій душі завгодно, і отримуйте задоволення від життя. Лінуватися, нудиться і тупити сьогодні заборонено. Всю любов, тепло і ніжність направте на кохану людину – йому це зараз дуже потрібно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день не можна назвати простим і спокійним – вас дратуватимуть і навіть біситимуть оточуючі. Постарайтеся не брати на себе більше, ніж можете потягнути, і впевнено йдіть до своєї мети. Слідкуйте за грошима – вони можуть дуже швидко закінчитися, якщо їх не контролювати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Риб

Будете сьогодні трохи роздратованими і знервованими. Постарайтеся менше часу проводити за гаджетами і більше – на природі. День буде відзначений новими зустрічами і знайомствами, які вас хвилюватимуть.

Астрологічний гороскоп на 2021-й – дивіться відео:

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