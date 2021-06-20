Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 20 червня для всіх знаків зодіаку: Водолій, стеж за грошима!

Сьогодні, 06:55

Астрологічний прогноз на 20 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 20 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 20 червня для всіх знаків зодіаку
Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на неділю, 20 червня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти – допоможе розібратися в собі. У ваших руках зробити цю п'ятницю яскравішою, веселішоб і успішнішою.

Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія у 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Овна

Вас чекає сьогодні дуже спокійний і розмірений день, коли ви перебуватимете в максимальному спокої і хорошому настрої. Не можна поспішати з прийняттям рішення – все ретельно обмірковуйте. Вечір повинен бути спокійним!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Тельця

Успішний день чекає всіх представників цього знака зодіаку. Наберіться терпіння і почніть робити те, що вам подобається. Це принесе не тільки хороший результат, а ще й чудовий настрій. До вас будуть тягнутися люди!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят
Гороскоп на сьогодні для Близнят
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Близнят

Будь-яке рішення сьогодні даватиметься з трудом. Намагайтеся більше часу проводити наодинці зі своїми думками і не намагайтеся здаватися тим, ким ви не є. Прислухайтеся до інтуїції – це допоможе вам стати кращою версією себе!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Рака

Ідеальний час, щоб переглянути і переосмислити свої плани на майбутнє. Розраховуйте зараз тільки на себе і свої сили, не залучаючи нікого ззовні. На передній план вийдуть побутові проблеми, тому з їх вирішення і варто почати сьогоднішній день.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Лева

Ваша незговірливість, категоричність і прямолінійність зіграють проти вас. Намагайтеся почути те, що вам говорять, а не просто наполегливо робити те, що ви робите. Вечір з коханою людиною стане кращим дозвіллям.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року для Діви

Ідеальний час для відпочинку, подорожей і зміни обстановки. А ще вдало буде почати навчання і отримання нових знань, навичок. Надалі ви зможете застосувати свої знання в роботі. Будьте допитливими і це принесе свої плоди!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Терезів

Вдало буде відправитися на відпочинок кудись у гори або на море. Не сидіть у чотирьох стінах і вирушайте хоч в найближчий парк, поки ви зовсім не зачахнули за роботою. Рутинні справи по дому можуть забрати сьогодні занадто багато енергії – витратьте її на щось корисніше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Скорпіона

Вашого ентузіазму, сил і енергії вистачить сьогодні на все, тому сміливо пишіть в план на день більше пунктів, ніж зазвичай. Другу половину дня плануйте провести в тісному сімейному колі – вони скучили за вами.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Стрільця

Сьогоднішній день варто почати зі спокійних і приємних ритуалів, які зроблять настрій кращим. Навчіться задовольнятися тим, що у вас є, і ви неодмінно почнете отримувати більше. Другу половину дня присвятіть спокійному відпочинку!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога
Гороскоп на сьогодні для Козорога
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Козорога

Прогулянки, поїздки на самокатах, велосипедах – робіть, що вашій душі завгодно, і отримуйте задоволення від життя. Лінуватися, нудиться і тупити сьогодні заборонено. Всю любов, тепло і ніжність направте на кохану людину – йому це зараз дуже потрібно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день не можна назвати простим і спокійним – вас дратуватимуть і навіть біситимуть оточуючі. Постарайтеся не брати на себе більше, ніж можете потягнути, і впевнено йдіть до своєї мети. Слідкуйте за грошима – вони можуть дуже швидко закінчитися, якщо їх не контролювати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 червня 2021 року, для Риб

Будете сьогодні трохи роздратованими і знервованими. Постарайтеся менше часу проводити за гаджетами і більше – на природі. День буде відзначений новими зустрічами і знайомствами, які вас хвилюватимуть.

Астрологічний гороскоп на 2021-й – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Який ти торт за знаком зодіаку Який хліб підходить вам якнайкраще за знаком зодіаку Який ви алкогольний напій за знаком зодіаку Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярні статті

Сьогодні, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Сьогодні, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Сьогодні, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Сьогодні, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Сьогодні, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

Вчора, 17:42Модно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

Вчора, 11:34Events

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

18 червняEvents

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

18 червняПсихо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

18 червняСмачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

18 червняЗірково

Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських із нового інтерв'ю

17 червняСмачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

17 червняЗірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

17 червняNo Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

17 червняЗірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

17 червняСмачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Новини партнерів

В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Черная пантера раскрыла правду о рождении дочери
Черная пантера раскрыла правду о рождении дочери

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти