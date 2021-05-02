Гороскоп на тиждень 2-8 травня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 2-8 травня для всіх знаків зодіаку
Вихідні розслаблюють, окриляють і мотивують – це закономірно. А тому тиждень для багатьох знаків зодіаку почнеться в прагненні розкріпачитися, звільнитися і в радісному вітанні осягнути весь світ.
Однак до кінця семиденний період емоції поступово приземляться, виникнуть якісь дрібні побутові непорозуміння, бажання наполягти на своєму і розлютитися на рівному місці. Але ось бажання працювати все одно не з'явиться.
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Для Овнів наступний тиждень – вдалий період для початку нових проєктів, поновлення старих справ і звільнення від зобов'язань, що віджили себе, якщо такі є. Незважаючи на малу кількість робочих днів, ви все встигнете. У середу вас не повинні лякати можливі перешкоди, ви легко їх подолаєте завдяки своїй інтуїції.
У Тельців починається сприятливий період для пізнавання і відкриття чогось нового. У четвер вам будуть корисні нові знайомства, а спілкування з людьми з іншої сфери або напрямку бізнесу принесе задоволення. Прислухайтеся до будь-яких новин, можливо, ця інформація принесе вам удачу.
У Близнят наступного тижня виростуть крила і відкриється друге дихання. Відчуття впевненості і власної значущості, і правда, додасть вам сили на звершення багатьох відповідальних справ, особливо в середині семиденний період. Намагайтеся на цій хвилі контролювати себе і не наламати дров.
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Наступного тижня Раки повинні бути готові до того, що їм доведеться йти на поступки і повертатися до тих справах, які вважалися вже благополучно завершеними. Насправді це не так, і немає межі досконалості. Навколишні, зокрема колеги, потребують вашої допомоги і раді – підтримайте їх.
Левам на наступному тижні варто відмовитися від будь-яких нововведень, зміни роботи, серйозних проектів та укладення угод. У п'ятницю, щоб не потрапити в тупикову ситуацію і не підвести партнерів, вам краще на час затаїтися і не робити ніяких значимих дій.
Дівам на майбутньому тижні слід дотримуватися правила "справі – час, потісі – годину". Тим більше що вихідних і так хоч відбавляй. Але не вийде віддаватися відпочинку та розваг, якщо у вас залишилася зробленої робота. Будьте готові відстоювати свою думку – без боротьби ніхто не захоче підкорятися.
Наступного тижня у Терезів нарешті вийде більше часу проводити в колі сім'ї і близьких людей. Так вам буде простіше підтримати рідних, а з їх допомогою впоратися зі своїми проблемами. У п'ятницю для вас будуть сприятливими нові знайомства. А вихідні проведіть, повністю відключилися від робочих питань.
Сприятлива і перспективна тиждень чекає Скорпіонів. Ваші придбання і покупки будуть вдалими і добре вам послужать. Нові знайомства з впливовими людьми виявляться корисними – намагайтеся не упустити свій шанс. У вихідні намічається цікаве знайомство – але вже особистого характеру.
Стрільцям на наступному тижні не слід розпорошуватися і хапатися за все відразу. Визначся, що для вас більш пріоритетно, і дійте послідовно і впевнено. Намагайтеся не приймати участі в ризикованих і авантюрних заходах – це не вирішить ваших проблем, зате може додати головного болю.
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Тим Козерогам, які виявлять мудрість і терпіння, на наступному тижні посміхнеться удача у вигляді розвитку перспективних партнерських відносин. Незважаючи на те, що вам на початковому етапі буде складно пристосуватися до нововведень у сфері роботи та бізнесу, до вас потягнуться нові корисні люди.
Водоліям на наступному тижні корисно прислухатися до мудрості "сім разів відміряй, один – відріж". У вівторок не поспішайте здійснювати дії, ретельно НЕ зваживши їх наслідки, це врятує вас від ризику і неприємних помилок в майбутньому. Також прислухайтеся до своєї інтуїції і знакам Долі.
Не зовсім спокійний тиждень чекає Риб, незважаючи на свята. Не варто впроваджувати нововведення, міняти роботу, укладати угоди. Витримайте паузу. Нові знайомства можуть згодом принести удачу. В кінці тижня постарайтеся уникати скупчення народу і активного спілкування – краще побути на самоті.
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