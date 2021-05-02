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Гороскоп на тиждень 2-8 травня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 12:33

Астрологічний прогноз на 2-8 травня для всіх знаків зодіаку

Вихідні розслаблюють, окриляють і мотивують – це закономірно. А тому тиждень для багатьох знаків зодіаку почнеться в прагненні розкріпачитися, звільнитися і в радісному вітанні осягнути весь світ.

Однак до кінця семиденний період емоції поступово приземляться, виникнуть якісь дрібні побутові непорозуміння, бажання наполягти на своєму і розлютитися на рівному місці. Але ось бажання працювати все одно не з'явиться.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Для Овнів наступний тиждень – вдалий період для початку нових проєктів, поновлення старих справ і звільнення від зобов'язань, що віджили себе, якщо такі є. Незважаючи на малу кількість робочих днів, ви все встигнете. У середу вас не повинні лякати можливі перешкоди, ви легко їх подолаєте завдяки своїй інтуїції.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

У Тельців починається сприятливий період для пізнавання і відкриття чогось нового. У четвер вам будуть корисні нові знайомства, а спілкування з людьми з іншої сфери або напрямку бізнесу принесе задоволення. Прислухайтеся до будь-яких новин, можливо, ця інформація принесе вам удачу.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

У Близнят наступного тижня виростуть крила і відкриється друге дихання. Відчуття впевненості і власної значущості, і правда, додасть вам сили на звершення багатьох відповідальних справ, особливо в середині семиденний період. Намагайтеся на цій хвилі контролювати себе і не наламати дров.

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Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Раки повинні бути готові до того, що їм доведеться йти на поступки і повертатися до тих справах, які вважалися вже благополучно завершеними. Насправді це не так, і немає межі досконалості. Навколишні, зокрема колеги, потребують вашої допомоги і раді – підтримайте їх.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Левам на наступному тижні варто відмовитися від будь-яких нововведень, зміни роботи, серйозних проектів та укладення угод. У п'ятницю, щоб не потрапити в тупикову ситуацію і не підвести партнерів, вам краще на час затаїтися і не робити ніяких значимих дій.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Дівам на майбутньому тижні слід дотримуватися правила "справі – час, потісі – годину". Тим більше що вихідних і так хоч відбавляй. Але не вийде віддаватися відпочинку та розваг, якщо у вас залишилася зробленої робота. Будьте готові відстоювати свою думку – без боротьби ніхто не захоче підкорятися.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Терезів нарешті вийде більше часу проводити в колі сім'ї і близьких людей. Так вам буде простіше підтримати рідних, а з їх допомогою впоратися зі своїми проблемами. У п'ятницю для вас будуть сприятливими нові знайомства. А вихідні проведіть, повністю відключилися від робочих питань.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Сприятлива і перспективна тиждень чекає Скорпіонів. Ваші придбання і покупки будуть вдалими і добре вам послужать. Нові знайомства з впливовими людьми виявляться корисними – намагайтеся не упустити свій шанс. У вихідні намічається цікаве знайомство – але вже особистого характеру.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Стрільцям на наступному тижні не слід розпорошуватися і хапатися за все відразу. Визначся, що для вас більш пріоритетно, і дійте послідовно і впевнено. Намагайтеся не приймати участі в ризикованих і авантюрних заходах – це не вирішить ваших проблем, зате може додати головного болю.

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Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Козерога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Тим Козерогам, які виявлять мудрість і терпіння, на наступному тижні посміхнеться удача у вигляді розвитку перспективних партнерських відносин. Незважаючи на те, що вам на початковому етапі буде складно пристосуватися до нововведень у сфері роботи та бізнесу, до вас потягнуться нові корисні люди.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Водоліям на наступному тижні корисно прислухатися до мудрості "сім разів відміряй, один – відріж". У вівторок не поспішайте здійснювати дії, ретельно НЕ зваживши їх наслідки, це врятує вас від ризику і неприємних помилок в майбутньому. Також прислухайтеся до своєї інтуїції і знакам Долі.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Не зовсім спокійний тиждень чекає Риб, незважаючи на свята. Не варто впроваджувати нововведення, міняти роботу, укладати угоди. Витримайте паузу. Нові знайомства можуть згодом принести удачу. В кінці тижня постарайтеся уникати скупчення народу і активного спілкування – краще побути на самоті.

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