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Гороскоп на травень-2021 для знака Близнята: легкі гроші можуть дорого вам коштувати

Сьогодні, 22:09

Астрологічний прогноз на травень 2021 для знака Близнята

Чи буде сприятливим і позитивним травень 2021 року для Близнят? Де їм слід проявити лояльність, а в якій сфері заявити про себе, щоб досягти чудових результатів? Читайте докладний гороскоп на травень-2021 для знака Близнята.

Робота

У травні-2021 на плечі Близнят випаде чимала кількість обов'язків, але вас це точно не злякає. Інша справа, чи будуть вони такими необхідними і доцільними? Чи варто вам із вашим професіоналізмом розмінюватися на завдання, з якими повинні справлятися ваші підлеглі?

Фінанси

Всіх грошей не заробите, а тому вам слід відмовитися від привабливих легких грошей і вибрати більш надійний, зате перевірений шлях. Інакше ви можете потрапити в розставлені тенета шахраїв – саме в травні-2021 цей ризик досить великий. Починайте збирати на літній відпочинок.

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Здоров'я

Протягом усього травня Близнята будуть відчувати прилив сил і внутрішньої енергії. На такій позитивній хвилі ви здатні якщо не гори звернути, то пагорби вже точно зорати. А якщо хочете дати можливість організму покайфувати, то пройдіть курс розслабляючого масажу.

Любов

Близнята будуть готові задовольнити мало не всі потреби свого коханого – і плотські, і духовні, і матеріальні. Але проблема полягає в тому, що ви хочете реальних стосунків, а ваш партнер готовий лише тільки мріяти про них.

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Відпочинок

Чим більш затишний навколишній світ, тим більше гармонії і умиротворення ви відчуєте в собі. І черпати сили ви будете саме в своєму будинку – вам навіть не захочеться нікуди з нього їхати. Тож краще займіться благоустроєм свого гніздечка.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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