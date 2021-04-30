Гороскоп на травень-2021 для знака Телець: не бійтеся спуститися з п'єдесталу

Астрологічний прогноз на травень-2021 для знака Телець

Чи стане травень-2021 позитивним і радісним місяцем для Тельців? А можливо, доведеться весь час доводити Долі свою компетентність, здібності, таланти і можливості? У яких сферах життя чекати підступу? Читайте гороскоп на травень-2021 для знака Телець.

Робота

У травні 2021 року Тельцям доведеться напевний час помінятися ролями з підлеглими. Запропоновані вами рішення робочих питань будуть неодноразово розкритиковані з боку колег. Тож не варто вважати себе крутим начальником. Будьте до цього готові і не приймайте поспішних рішень.

Фінанси

Ваша тяга до азарту і шикарних витрат може зіграти з вами злий жарт наприкінці весни. І це як раз напередодні літньої відпустки. Краще заощадити на необдуманих покупках, а замість них вкласти наявні кошти в розвиток бізнесу. Ваші інвестиції незабаром окупляться, і ось тоді можна буде шокувати з чистою совістю.

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У Тельців може прокинутися давня невирішена проблема із зубами. Тож налаштуйтеся і сходіть до стоматолога, щоб вирішити, нарешті, це питання, що набило оскому. Ваші страхи вже просто недоречні, інакше далі може бути тільки гірше. В іншому здоров'я вас не підведе.

Любов

У травні-2021 Телець випромінюватиме надійність, сталість і впевненістю в завтрашньому дні. Ви будете послідовно проявляти свою прихильність, включаючи власницькі нотки. На вас можна покластися, і партнери це відчуватимуть.

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Відпочинок

Постарайтеся більше відпочивати, але при цьому менше сидіти за екраном. Навіть короткочасне перебування на свіжому повітрі додасть вам набагато більше енергії та позитиву, ніж цілий вечір, витрачений з пультом в руці на перегляд улюбленого серіальчіка.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками Зодіаку .

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