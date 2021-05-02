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Гороскоп на травень-2021 для знаку Терези: не піддавайтеся втомі і ліні

Сьогодні, 07:50

Астрологічний прогноз на травень-2021 для знаку Терези

Які зоряні передбачення чекають на представника знаку Терези в травні-2021? На що важливо звернути увагу, чого варто остерігатися, а в яких життєвих сферах доведеться проявити наполегливість і завзятість? Читайте гороскоп на травень 2021 для знаку Терези.

Робота

Робота
Робота
Фото: Unsplash

У сфері бізнесу спостерігається деяке зниження активності. Швидше за все, ви втомилися, або ж сфера, в якій працюєте, останнім часом, себе вичерпала. Якщо не відчуваєте колишнього азарту і задоволення від роботи, значить, настав час рухатися далі. Але робити це потрібно з ентузіазмом.

Фінанси

Гроші
Гроші
Фото: Unsplash

Зірки застерігають Терезів від надмірних витрат у травні-2021. Постарайтеся спочатку більш міцно стати на ноги, а вже потім шикувати. Інакше ви ризикуєте залишитися без копійки в кишені або загрузнути в боргах, які не скоро зможете повернути.

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Здоров'я

здоров'я
здоров'я
Фото: Unsplash

Слідкуйте за своїм режимом і намагайтеся не вибиватися зі сну – він зараз буде особливо важливий для організму. Інакше відсутність нормального відпочинку, як по ланцюжку, потягне за собою нові проблеми, першою з яких стане шлунково-кишковий тракт і органи травлення.

Любов

Стосунки
Стосунки
Фото: Unsplash

Травень 2021 року – один із найкращих періодів в любовному житті для представників знаку Терези. Ваша ніжність і романтичність обов'язково знайдуть відгук у вдячному серці партнера, який сповна оцінить вашу самовіддачу.

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Відпочинок

Релакс
Релакс
Фото: Unsplash

Не піддавайтеся спокусі дозвільної ліні і наприкінці весни хоч іноді, але все-таки залишайте свої чотири стіни. Так ви зможете познайомитися з цікавими людьми і набратися нових вражень, що важливо для загального розвитку. А відпочити на улюбленому дивані ви завжди встигнете.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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