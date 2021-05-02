Гороскоп на неделю 2-8 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 2-8 мая для всех знаков зодиака

Выходные расслабляют, окрыляют и мотивируют – это закономерно. А потому неделя для многих знаков зодиака начнется в стремлении раскрепоститься, освободиться и в радостном приветствии объять весь мир.

Однако к концу семидневки эмоции постепенно приземлятся, возникнут какие-то мелкие бытовые недоразумения, желание настоять на своем и вспылить на ровном месте. Но вот желания работать все равно не появится.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя – удачный период для начала новых проектов, обновления старых дел и освобождения от изживших себя обязательств, если таковые имеются. Несмотря на малое количество рабочих дней, вы все успеете. В среду вас не должны пугать возможные препятствия, вы легко их преодолеете, благодаря своей интуиции.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

У Тельцов начинается благоприятный период для узнавания и открытия чего-то нового. В четверг вам будут полезны новые знакомства, а общение с людьми из другой сферы или направления бизнеса доставит удовольствие. Прислушивайтесь к любым новостям, возможно, эта информация принесет вам удачу.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

У Близнецов на следующей неделе вырастут крылья, и откроется второе дыхание. Ощущение уверенности и собственной значимости, и правда, придаст вам силы на свершение многих ответственных дел, особенно в середине семидневки. Старайтесь на этой волне контролировать себя и не наломать дров.

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Гороскоп на неделю 2-8 мая для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

На следующей неделе Раки должны быть готовы к тому, что им придется идти на попятный и возвращаться к тем делам, которые считались уже благополучно завершенными. На самом деле это не так, и нет предела совершенству. Окружающие, в частности коллеги, нуждаются в вашей помощи и совете – поддержите их.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе стоит отказаться от любых нововведений, смены работы, серьезных проектов и заключения сделок. В пятницу, чтобы не попасть в тупиковую ситуацию и не подвести партнеров, вам лучше на время затаиться и не предпринимать никаких важных действий.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Девам на предстоящей неделе следует соблюдать правило "делу – время, потехе – час". Тем более что выходных и так, хоть отбавляй. Но не получится предаваться отдыху и развлечениям, если у вас осталась не сделанной работа. Будьте готовы отстаивать свое мнение – без борьбы никто не захочет подчиняться.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

На следующей неделе у Весов наконец-то получится больше времени проводить в кругу семьи и близких людей. Так вам будет проще поддержать родных, а с их помощью справиться со своими проблемами. В пятницу для вас будут благоприятными новые знакомства. А выходные проведите, полностью отключившись от рабочих вопросов.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Благоприятная и перспективная неделя ожидает Скорпионов. Ваши приобретения и покупки будут удачными и хорошо вам послужат. Новые знакомства с влиятельными людьми окажутся полезными – старайтесь не упустить свой шанс. В выходные намечается интересное знакомство – но уже личного характера.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцам на следующей неделе не следует распыляться и хвататься за все сразу. Определись, что для вас более приоритетно, и действуйте последовательно и уверенно. Старайтесь не принимать участия в рискованных и авантюрных мероприятиях – это не решит ваших проблем, зато может добавить головной боли.

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Гороскоп на неделю 2-8 мая для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Тем Козерогам, которые проявят мудрость и терпение, на следующей неделе улыбнется удача в виде развития перспективных партнерских отношений. Несмотря на то, что вам на начальном этапе будет сложно приспособиться к новшествам в сфере работы и бизнеса, к твамебе потянутся новые полезные люди.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе полезно прислушаться к мудрости "семь раз отмерь, один – отрежь". Во вторник не спешите совершать действия, тщательно не взвесив их последствия, это спасет вас от риска и неприятных ошибок в будущем. Также прислушивайтесь к своей интуиции и знакам Судьбы.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Не совсем спокойная неделя ожидает Рыб, несмотря на праздники. Не стоит внедрять новшества, менять работу, заключать сделки. Выдержите паузу. Новые знакомства могут впоследствии принести удачу. В конце недели постарайся избегать скопления народа и активного общения – лучше побыть в уединении.

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