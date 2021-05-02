Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на неделю 2-8 мая: все знаки зодиака

Сегодня, 12:33

Астрологический прогноз на 2-8 мая для всех знаков зодиака

Выходные расслабляют, окрыляют и мотивируют – это закономерно. А потому неделя для многих знаков зодиака начнется в стремлении раскрепоститься, освободиться и в радостном приветствии объять весь мир.

Однако к концу семидневки эмоции постепенно приземлятся, возникнут какие-то мелкие бытовые недоразумения, желание настоять на своем и вспылить на ровном месте. Но вот желания работать все равно не появится.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя – удачный период для начала новых проектов, обновления старых дел и освобождения от изживших себя обязательств, если таковые имеются. Несмотря на малое количество рабочих дней, вы все успеете. В среду вас не должны пугать возможные препятствия, вы легко их преодолеете, благодаря своей интуиции.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

У Тельцов начинается благоприятный период для узнавания и открытия чего-то нового. В четверг вам будут полезны новые знакомства, а общение с людьми из другой сферы или направления бизнеса доставит удовольствие. Прислушивайтесь к любым новостям, возможно, эта информация принесет вам удачу.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

У Близнецов на следующей неделе вырастут крылья, и откроется второе дыхание. Ощущение уверенности и собственной значимости, и правда, придаст вам силы на свершение многих ответственных дел, особенно в середине семидневки. Старайтесь на этой волне контролировать себя и не наломать дров.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Раки должны быть готовы к тому, что им придется идти на попятный и возвращаться к тем делам, которые считались уже благополучно завершенными. На самом деле это не так, и нет предела совершенству. Окружающие, в частности коллеги, нуждаются в вашей помощи и совете – поддержите их.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе стоит отказаться от любых нововведений, смены работы, серьезных проектов и заключения сделок. В пятницу, чтобы не попасть в тупиковую ситуацию и не подвести партнеров, вам лучше на время затаиться и не предпринимать никаких важных действий.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Девам на предстоящей неделе следует соблюдать правило "делу – время, потехе – час". Тем более что выходных и так, хоть отбавляй. Но не получится предаваться отдыху и развлечениям, если у вас осталась не сделанной работа. Будьте готовы отстаивать свое мнение – без борьбы никто не захочет подчиняться.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе у Весов наконец-то получится больше времени проводить в кругу семьи и близких людей. Так вам будет проще поддержать родных, а с их помощью справиться со своими проблемами. В пятницу для вас будут благоприятными новые знакомства. А выходные проведите, полностью отключившись от рабочих вопросов.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Благоприятная и перспективная неделя ожидает Скорпионов. Ваши приобретения и покупки будут удачными и хорошо вам послужат. Новые знакомства с влиятельными людьми окажутся полезными – старайтесь не упустить свой шанс. В выходные намечается интересное знакомство – но уже личного характера.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Стрельцам на следующей неделе не следует распыляться и хвататься за все сразу. Определись, что для вас более приоритетно, и действуйте последовательно и уверенно. Старайтесь не принимать участия в рискованных и авантюрных мероприятиях – это не решит ваших проблем, зато может добавить головной боли.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Тем Козерогам, которые проявят мудрость и терпение, на следующей неделе улыбнется удача в виде развития перспективных партнерских отношений. Несмотря на то, что вам на начальном этапе будет сложно приспособиться к новшествам в сфере работы и бизнеса, к твамебе потянутся новые полезные люди.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе полезно прислушаться к мудрости "семь раз отмерь, один – отрежь". Во вторник не спешите совершать действия, тщательно не взвесив их последствия, это спасет вас от риска и неприятных ошибок в будущем. Также прислушивайтесь к своей интуиции и знакам Судьбы.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Не совсем спокойная неделя ожидает Рыб, несмотря на праздники. Не стоит внедрять новшества, менять работу, заключать сделки. Выдержите паузу. Новые знакомства могут впоследствии принести удачу. В конце недели постарайся избегать скопления народа и активного общения – лучше побыть в уединении.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на май-2021 для знака Овен: пора тратить деньги, а не ностальгировать Гороскоп на май-2021 для знака Телец: не бойтесь спуститься с пьедестала Гороскоп на май-2021 для знака Близнецы: легкие деньги могут дорого вам стоить Гороскоп на май-2021 для знака Рак: вашему трудолюбию можно позавидовать Гороскоп на май-2021 для знака Лев: вас потянет на эксперименты Гороскоп на май-2021 для знака Дева: учитесь ценить маленькие радости Гороскоп на май-2021 для знака Весы: не поддавайтесь усталости и лени
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на неделю
Реклама

Новости партнеров

Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Злата Огневич попала в громкий скандал
Злата Огневич попала в громкий скандал

Популярные статьи

Сегодня, 10:46Фаново

С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

Сегодня, 10:25Фаново

Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 03:10Фаново

Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 20:50Events

Пасха-2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

Вчера, 13:59Фаново

Поздравления с наступающей Пасхой-2021 в открытках и стихах

Вчера, 13:28Звездно

Замена Лорак? Филипп Киркоров признался в любви MARUV

Вчера, 13:15No Stress

Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

Вчера, 11:58Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Вчера, 10:19Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 07:00Фаново

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

30 апреляФаново

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляФаново

Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

30 апреляЗвездно

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим

30 апреляВкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

29 апреляЗвездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Полякова поведала о непристойном предложении Константина Меладзе
Полякова поведала о непристойном предложении Константина Меладзе
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять