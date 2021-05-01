Гороскоп на травень-2021 для знака Лев: вас потягне на експерименти

Астрологічний прогноз на травень-2021 для знака Лев

Який астрологічний прогноз на травень-2021 чекає представників знаку Лев? У яких сферах він проявить себе найкращим чином, а де доведеться сильно постаратися, щоб місяць склався більш-менш вдало? Читайте докладний гороскоп на травень 2021 року для знака Лев.

Робота

У травні-2021 Леву, як ніколи, буде важлива підтримка однодумців. Команда, що злагоджено працює – це вже велика частина успіху навіть при слабкому матеріальному забезпеченні проекту. Хоча у вас знайдуться спонсори, як тільки ви проявите свої ділові якості і покажете, на що здатні.

Фінанси

Не розраховуйте на легкий заробіток – він може так само легко піти, як і прийти. Пам'ятайте про це, коли підете за покупками. Краще свідомо встановіть собі ліміти на карту і не беріть багато готівки. А ось прибуток у травні 2021 цілком залежатиме від ступеня вашої працездатності.

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Левам буде корисно зайнятися профілактикою серцево-судинної системи. Відвідайте лікаря, здайте аналізи, розробіть оздоровчу дієту, знайдіть час для фізкультури і зарядки вранці. Тим більше що до літа рукою махнути, і крім здоров'я захочеться ще і гарно виглядати.

Любов

У Лева виникне сильне бажання справити враження на свого партнера. Вас будуть цікавити нові переживання і досвід. Когось навіть потягне на експерименти. Ось тільки не варто ходити наліво – ви ризикуєте втратити те, що маєте.

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Відпочинок

Їхати на море в травні ще зарано, а от організовувати для себе і сім'ї одноденні вилазки на природу, пікніки, шашлики і приємне спілкування – сам бог велів. Тим більше що травень радує великою кількістю вихідних днів. Так що однозначно не засиджуйтеся вдома, інакше занудьгуєте.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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