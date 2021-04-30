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Гороскоп на травень-2021 для знака Овен: час витрачати гроші, а не ностальгувати

Сьогодні, 14:46

Докладний астрологічний прогноз на травень-2021 для знака Овен

Що чекає на представників знаку Овен у травні-2021? На які деталі варто звернути увагу, чого остерігатися, а в яких сферах життя важливо проявити наполегливість і силу волі? Читайте докладний гороскоп на травень-2021 для знака Овен.

Робота

Якщо в травні 2021 року Овни розраховують на поліпшення умов своєї праці, то правильно роблять. Підйом по кар'єрних сходах цілком реальний. Ви довгий час рухалися до своєї мети. Тепер головне залежить від вас – опинитися в потрібному місці, у відповідний час і домовитися з тими людьми.

Фінанси

Отримані гроші в травні 2021 можуть запаморочити Овнам голову. Захочеться пожити на широку ногу і спустити мало не всю суму на непотрібні речі. Гроші вам ще знадобляться, тож краще тримайте себе в руках. А ось заздалегідь складений кошторис витрат допоможе вам не витратити зайвого.

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Здоров'я

Як і робота, самопочуття залежатиме тільки від вашої активності наприкінці весни. Тож, незважаючи на зовнішню втому, не розслабляйтеся, не дозволяйте собі лінуватися і ховатися від тренувань і елементарної ранкової зарядки. Рух – це життя, і саме таке твердження стосується Овнів.

Любов

У травні 2021 року боротьба – природний стан для Овна. Вам страшна буде нудьга. Ви будете висловлювати свої почуття вишукано. А це дуже схоже на початкову стадію стосунків, яка так і не просунеться далі цукеркової фази.

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Відпочинок

Справжній відпочинок, насолода і відволікання від щоденних турбот Овни знайдуть в кулінарній сфері. Хтось захоче готувати сам, а інші віддадуть перевагу поглинати різну смакоту. Це не забороняється, але врахуйте, що надмірне захоплення тортиками або чіпсами незабаром позначиться на здоров'ї.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками Зодіаку.

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