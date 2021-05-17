Вагітна школярка в ток-шоу Говорить Україна назве ім'я свого насильника

15-річна Олена розповіла матері про те, що з нею сталося, але вона не написала заяву в поліцію

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в понеділок, 17 травня, розкриються подробиці шокуючої історії, що трапилася в Дніпропетровській області.

Односельці помітили, що 15-річна Олена з багатодітної сім'ї стрімко почала набирати вагу і у дівчини збільшився живіт. Сільський сімейний лікар приїхав до дівчини з тестом на вагітність. Вже через кілька хвилин підозри місцевих жителів підтвердили дві смужки. Мати школярки запевняє, що про вагітність навіть не здогадувалася, а змін в зовнішності дочки не помічала. Кого дівчина назве батьком своєї майбутньої дитини, і що сталося в шкільному туалеті, стане відомо в студії ток-шоу.

Олена з багатодітної сім'ї. Один з її братів, 7-річний Михайло, від народження має проблеми із зором. У нього зрослися повіки, ще у віці 3-х років потрібно було прооперувати. Дівчина допомагає мамі по господарству і доглядає за молодшими дітьми, тому часом змушена пропускати заняття в школі. Батько дітей не живе з ними через постійні сварки з дружиною. Конфлікти дорослих стали причиною візитів в їх будинок поліції, в результаті чого сім'я перебуває на обліку в соцслужб. Тому, коли мама Олени дізналася, що дочка вагітна, то не стала піднімати шум, не дивлячись на те, що дівчина розповіла, що її згвалтували.

"Після того, як до нас прийшов сімейний лікар, мені подзвонили з соціальної служби, і сказали, що у мене, після того, що трапилося, заберуть всіх дітей! Так що я боюся втратити їх, я не писала заяву в поліцію! Бо я боюся, що залишуся одна", – каже мама Олени на телеканалі "Україна".

Яку історію розповіла вагітна Олена журналістам ток-шоу "Говорить Україна", хто вночі приходив до її сім'ї додому, і що чекає школярку після програми, стане відомо на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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