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Вагітна школярка в ток-шоу Говорить Україна назве ім'я свого насильника

Сьогодні, 15:10

15-річна Олена розповіла матері про те, що з нею сталося, але вона не написала заяву в поліцію

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в понеділок, 17 травня, розкриються подробиці шокуючої історії, що трапилася в Дніпропетровській області.

Односельці помітили, що 15-річна Олена з багатодітної сім'ї стрімко почала набирати вагу і у дівчини збільшився живіт. Сільський сімейний лікар приїхав до дівчини з тестом на вагітність. Вже через кілька хвилин підозри місцевих жителів підтвердили дві смужки. Мати школярки запевняє, що про вагітність навіть не здогадувалася, а змін в зовнішності дочки не помічала. Кого дівчина назве батьком своєї майбутньої дитини, і що сталося в шкільному туалеті, стане відомо в студії ток-шоу.

Олена з багатодітної сім'ї. Один з її братів, 7-річний Михайло, від народження має проблеми із зором. У нього зрослися повіки, ще у віці 3-х років потрібно було прооперувати. Дівчина допомагає мамі по господарству і доглядає за молодшими дітьми, тому часом змушена пропускати заняття в школі. Батько дітей не живе з ними через постійні сварки з дружиною. Конфлікти дорослих стали причиною візитів в їх будинок поліції, в результаті чого сім'я перебуває на обліку в соцслужб. Тому, коли мама Олени дізналася, що дочка вагітна, то не стала піднімати шум, не дивлячись на те, що дівчина розповіла, що її згвалтували.

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"Після того, як до нас прийшов сімейний лікар, мені подзвонили з соціальної служби, і сказали, що у мене, після того, що трапилося, заберуть всіх дітей! Так що я боюся втратити їх, я не писала заяву в поліцію! Бо я боюся, що залишуся одна", – каже мама Олени на телеканалі "Україна".

Яку історію розповіла вагітна Олена журналістам ток-шоу "Говорить Україна", хто вночі приходив до її сім'ї додому, і що чекає школярку після програми, стане відомо на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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Говорить Україна Олексій Суханов телеканал Україна
Джерело: Сьогодні
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