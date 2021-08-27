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5 правил і 4 лайфхаки, як правильно облаштувати місце для навчання вдома

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
27 серпня, 15:05
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Робоче місце для школяра має бути зручним, комфортним і безпечним. Але важливо продумати не тільки практичні моменти, а й додати індивідуальності та затишку, щоб вашій дитині було цікаво займатися
Як правильно облаштувати місце для навчання вдома
Як правильно облаштувати місце для навчання вдома / Фото: Pexels, olx.ua

До початку навчального року залишилися лічені дні та незабаром школярі безтурботні ігри змінять на навчання. І якщо для ігор можна вибрати яке завгодно місце, то для навчання вдома важливо організувати свій простір. Незважаючи на те, чи будуть школярі вчитися офлайн чи онлайн, робоче місце має бути максимально комфортним.

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Якщо бігати по меблевих магазинах вам ніколи, вирушайте на платформу онлайн-оголошень OLX, де представлений широкий вибір різних аксесуарів для облаштування місця навчання на будь-який смак.

5 правил облаштування ідеального місця для навчання вдома

1. Виберіть правильний стіл

Виберіть правильний стіл для школяра
Виберіть правильний стіл для школяра / Фото: olx.ua

У разі облаштування робочого місця важливо наголосити на тому, що стіл грає головну роль. Саме навколо нього буде формуватися вся робоча зона з меблями і декором. Біля столу повинна бути широка і довга стільниця. Добре б, щоб він мав невеликий нахил.

Ідеальним варіантом для школяра стане стіл трансформер, який можна регулювати під параметри динамічної у цьому віці дитини.

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Ціни на столи різні. Можна купити гарну дитячу парту і за 1800 гривень:

Парта за 1800 гривень
Парта за 1800 гривень / Фото: olx.ua

Але можна знайти варіант і за 6500 гривень, якщо хочете купите своєму чаду брендовий стіл:

Брендовый дитячий стіл за 6500 гривень
Брендовый дитячий стіл за 6500 гривень / Фото: olx.ua

2. Виберіть зручний стілець

/ Фото: olx.ua

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Стілець для створення комфортного робочого місця настільки ж важливий, як і стіл. Він повинен бути максимально зручним і забезпечувати правильне положення ніг, рук, а також підтримувати спину. Зверніть увагу, щоб сидіння стільця було м'яким і слизьким, а ноги школяра діставали до підлоги і згиналися під кутом в 90 градусів.

Тут, як і зі столом, ідеально підійде стілець-трансформер, у якого регулюється висота, нахили, ручки.

Ціни на стільці можуть бути самими різними: можна купити стілець за 300 гривень.

Стілець для школяра за 300 гривень
Стілець для школяра за 300 гривень / Фото: olx.ua

А можна вибрати ортопедичний стілець ціною від 1900 гривень:

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Ортопедичний стілець за 1900 гривень
Ортопедичний стілець за 1900 гривень / Фото: olx.ua

3. Підберіть правильно освітлення робочого столу

Виберіть правильне освітлення для робочого столу
Виберіть правильне освітлення для робочого столу / Фото: olx.ua

Якщо є можливість, максимально використовуйте денне світло. Але зовсім скоро темніти почне дуже рано, тому без штучного освітлення не обійтися. Настільна лампа, настінні і підлогові світильники – вибирайте те, що більше подобається вам і вашій дитині.

Важливо пам'ятати: якщо ваша дитина правша, настільна лампа повинна стояти зліва, а якщо лівша – навпаки, справа.

Настільну лампу можна купити і за 100 гривень:

Настільна лампа за 100 гривень
Настільна лампа за 100 гривень / Фото: olx.ua

Можна вибрати і дорожчий варіант, з іншого матеріалу і з додатковими "плюшками", наприклад, такі, що працюють від акумулятора, з кріпленням "прищіпкою" та інші.

4. Упорядкуйте робочий простір

Упорядкуйте робоче простір
Упорядкуйте робоче простір / Фото: olx.ua

У цьому вам допоможуть різні меблі для зберігання. Зверніть увагу на етажерки, полиці, ящики, тумби, роздільники і холдери. Слідкуйте, щоб все розташовувалося максимально зручно і до всього можна було дотягнутися.

Важливо пам'ятати: чим частіше використовується річ, тим ближче і доступніше вона повинна бути до столу дитини.

З цінами в цій категорії повна свобода. Сучасну полку для книжок можна купити лише за 200 гривень:

Полку для книжок за 200 гривень
Полку для книжок за 200 гривень / Фото: olx.ua

Але можна вибрати і щось більш масштабне: наприклад, дерев'яну гірку з поличками для всього необхідного. Нею, до слова, можна розділити дитячу кімнату на дві зони: робочу і для відпочинку.

Ціна такої – 1478 грн:

Дерев'яна гірка з полками для всього необхідного
Дерев'яна гірка з полками для всього необхідного / Фото: olx.ua

5. Подбайте про затишок і деталях

Подбайте про затишок і деталі
Подбайте про затишок і деталі / Фото: olx.ua

Щоб дитині було цікавіше за своїм робочим столом, важливо зробити його не тільки зручним, але й цікавим. На полиці поруч поставте колекційні речі дитини (статуетки, іграшки, нагороди, кубки, грамоти або поробки), прикріпіть дошку з мотивуючими фразами і постери з улюбленими героями.

Також ви можете вибрати й інші цікаві деталі, здатні зробити робоче місце дитини вдома унікальним і затишним.

Тут вибір, мабуть, найбільший з усіх перерахованих вище пунктів. Ціни, відповідно, теж. Наприклад, графітова дошка для важливих нагадувань вартістю 65 гривень:

Графітова дошка за 65 гривень
Графітова дошка за 65 гривень / Фото: olx.ua

А можна купити і цікавий постер з мотиваційним або просто приємним написом за 300 гривень. Замовити безпечно товар можна за допомогою послуги OLX Доставка, обравши зручне для себе місце отримання: відділення "Нової пошти", "Укрпошти" або Justin.

Постер за 300 гривень
Постер за 300 гривень / Фото: olx.ua

Лайфхак організації робочого простору дитини вдома:

  • Для правильного зонування приміщення, використовуйте полички і невеликі органайзери для стін, щоб трохи "розвантажити" поверхню столу.
  • Використовуйте грифельні або пробкові дошки для запису важливих ідей, висловлювань, що мотивують, картинок і фото для настрою.
  • Принтер приберіть зі столу і встановіть його на полиці. Так він буде під рукою, але місце на робочому столі не буде забирати.
  • Додайте в робочу зону дитини кольору і зелених рослин – це допоможе освіжити і оживити будь-яке місце.

У будь-якому випадку, який би стіл, стілець, лампу або дошку ви не вибрали, безпечно і зручно ви зможете їх отримати з OLX Доставка. Так, не потрібно буде робити жодних передоплат і можна оглянути товар відразу під час отримання у відділенні логістичного партнера.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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