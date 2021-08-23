Вибираємо модні й практичні образи для дівчаток в школу: тренди, ціни, поради

Повернення в школу – ідеальний час, щоб освіжити свій гардероб. Спеціально до першого вересня, ми вирішили розібратися, як підібрати модні речі для дівчаток на платформі онлайн-оголошень OLX і при цьому не витратити цілий статок.
В першу чергу варто пам'ятати: якщо ви допомагаєте вашим дітям зібрати гардероб, варто дізнатися про те, що ж зараз в моді. Особливо, якщо справа стосується підлітків. Про те, який одяг вибрати і як зробити покупки раціональними, читайте в нашому матеріалі..
Перший раз — в перший клас
Зібрати дитину до школи – той ще стрес. Особливо, якщо маленька відправляється туди вперше. Головне правило, до якого варто дослухатися всім мамам, – одяг повинен бути не тільки стильним, але і комфортним.
Згідно із законодавством, шкільна форма в Україні – необов'язкова. Звичайно, адміністрації навчальних закладів можуть висувати власні вимоги, але важливо, щоб вони не порушували права дитини. Вирішувати, як буде виглядати ваша дочка в школі, можете тільки ви.
Всі ми пам'ятаємо милий образ принцеси Шарлотти, коли вона вперше пішла до школи два роки тому. Тоді дівчинка була одягнена в фірмову шкільну форму, що складається з синьої спідниці, білої блузи, червоно-синього джемпера і туфель моделі Мері Джейн.
Дотримуватися таких класичних варіантів досить просто. Як правило, гардероб учениці складається з сукні, блузки, а також сарафана, спідниці та брюк. Скориставшись фільтром, ви легко відсортуєте потрібні варіанти, враховуючи розмір, ціну та стан речей. Зверніть увагу і на склад. Краще, якщо він буде натуральним, щоб тканина могла дихати, а дитина насолоджувалася зручністю.
Обов'язково купіть кілька блуз, лонгслівів і джемперів для прохолодної погоди. Ідеально, якщо їх буде хоча б по три штуки, щоб не прати їх щодня. Перед покупкою товару у продавців ви можете дізнатися абсолютно всі подробиці: обов'язково уточніть склад, попросіть зробити додаткові світлини і запросіть точні розміри (довжину вироби, рукавів або пройм).
Такі ж критерії актуальні і при виборі взуття. Краще, щоб воно було виконане з натуральної шкіри, мало протиковзку і амортизуючу підошву, підсилений носок, а також устілку, що "дихає". Зверніть увагу на комфортні туфлі, черевики і, звичайно ж, кросівки. Переживати з приводу дороговартісних туфель з натуральної шкіри, які вже за рік будуть малі, не варто. Ви так само можете їх продати на платформі.
Підлітки
До покупок одягу для покоління зумерів варто підійти набагато серйозніше. Дівчатка у віці 12-15 років краще за вас розбираються в технологіях, моді, політиці і соціальних змінах. Вони набагато більше схильні до депресії, стикаються з труднощами в соціальній адаптації, яка особливо посилилася під час локдаунів, а ще до всього перші та буллінг.
Дайте своїй дочці свободу у виборі речей і прислухайтеся до її думки.
У шкільній формі для підлітка варто звернути увагу на модні в цьому сезоні ділові костюми з шортами. Такий одяг буде максимально комфортним в жарку погоду, а також його зручно трансформувати в повсякденний образ. До того ж, ви можете зручно і безпечно замовити будь-яку річ з вбудованою послугою OLX Доставка. А якщо при отриманні посилки і перевірки у відділенні пошти вашій дочці в останній момент не підійшов наявний варіант, просто відмовтеся від товару.
Замість класичних блузок дозвольте дочці носити футболки з принтами або написами. Головне – простежте за змістом і сенсом малюнків на них. В такому вразливому віці дівчатка можуть висловлювати протест за допомогою одягу. Варіантів в інтернеті ви знайдете безліч, з таким вибором не зможе зрівнятися жоден фізичний магазин.
Старшокласниці
Шкарпетки з черевиками в жарку погоду або трендові кросівки в комплекті з блузою в стилі бібліотекарок. Чи не жарт, але модниці з усього світу включають в осінній гардероб елементи шкільного стилю. А кому, як не старшокласницям, він пасує більше за всіх?
Плісе, спідниці-трапеції, кюлоти, футболки-поло, трендові худі під класичний діловий костюм, блузи з накладними комірами, як у Емми Робертс, – всі ці варіанти зроблять образ стильним і ультрасучасним.
До всього, замовляти речі на OLX Доставка – це безпечно. Відділ безпеки стежить і всіляко присікає будь-які види шахрайства. Кіберграмотності присвятили навіть цілий освітній сайт, з яким можна ознайомитися за посиланням.
І ще дві важливі речі, які варто купити на OLX дитині до першого вересня:
- Світловідбиваючий одяг. У темний час доби водіям легше розгледіти дитину, що переходить дорогу в одязі зі світловідбиваючими елементами.
- Антисептик – мабуть, найважливіша річ останнім часом.