"Ви – не пряник": як пережити батькам дистанційку дітей – поради психолога

Психолог підказала батькам, як спокійно пережити карантин

В Україні з 11 січня ввели новий локдаун, а це означає, що учні шкіл знову переходять на дистанційну освіту. Але в більшості випадків така освіта передбачає і фізичну участь батьків. Вони повинні або зробити паузу в роботі, або поєднувати роботу на дому з навчанням на дому, що є дуже нелегким завданням. Як батькам організувати дитину на віддаленому навчанні і при цьому не зійти з розуму, розповіла психолог Тетяна Ловчинська.

Психолог Тетяна Ловчинська Фото: пресслужба

1. Як графік дня пов'язаний з безпекою і навіщо він потрібен дитині?

Однією з важливих потреб, як у дорослих, так і у дітей, є потреба в безпеці. Чітко організований день дає дитині це саме почуття безпеки і стабільності. А також привчає і показує, як можна розподіляти і планувати свій час. І звичайно ж, плануючи графік, не забудьте виділити час, як для навчання, так і для ігор, близького спілкування з дитиною і прогулянок на свіжому повітрі.

Як правильно організувати день дитини на карантині Фото: Pixabay

2. Всьому своє місце. Як правильно організувати простір будинку?

Вибудовування особистих кордонів і рамок надзвичайно важливо для дітей. А організація простору в будинку якнайкраще це наочно демонструє. Підготуйте місце для навчання, щоб дитина чітко знала, що в цій зоні потрібно налаштуватися на продуктивний лад і займатися навчанням, а окремо є простір для ігор. В даному випадку, своєрідна прив'язка до місць допоможе дотримуватися порядку.

Як правильно організувати простір будинків на карантині Фото: Pixabay

3. Ви не одні такі. Навіщо потрібна група або співтовариство для батьків?

Поділяючи з кимось свої тривоги і переживання можна зменшити силу впливу негативних факторів. Батьки можуть ініціювати створення спільного чату, де за взаємною згодою можна буде обмінюватися досвідом, висловлювати свої почуття, а також допомагати один одному. Адже у когось із учнів, наприклад, може не бути необхідних технічних можливостей або доступу до інтернету, а допомагаючи іншим, ми самі стаємо внутрішньо більш наповненими.

Навіщо потрібна група або співтовариство для батьків Фото: Akket

4. Інтерактивні елементи та ігри. Як урізноманітнити навчання?

Намалюйте на великому ватмані план навчання, щоб дитина могла відзначати виконані завдання і наочно бачити свій прогрес. Можете навіть нараховувати окуляри, як у грі, наприклад, набрати 30 очок і виграти приз (нову книгу).

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5. Ви – не пряник. Чому важливо позбутися бажання бути ідеальними?

Зараз ми живемо в світі, де блогери і публічні люди виставляють напоказ своє життя. І виявляється, що хтось встигає з ідеальною укладкою і свіжим манікюром спекти пиріг, відвести дітей на індивідуальні уроки музики та іноземної мови, а ввечері влаштувати романтичну вечерю з чоловіком. Всі розуміють, що це лише картинка, але установка "будь досконалим" зрадницьки закладається в підсвідомість.

Як допомогти батькам організувати дитину на дистанційці Фото: Depositphotos

Тому просто дозвольте собі бути собою і робити помилки. Пам'ятайте, бувають погані дні, можна зазнати поразки і дати собі час прожити цей стан. Адже завтра буде новий день і новий шанс почати все заново, але з великим досвідом.

Чим небезпечна дистанційка – дивіться відео:

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