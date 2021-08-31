7 обов'язкових гаджетів, які помітно спростять життя студентам

Девайси мають бути функціональними, зручними і забезпечувати мобільність. Тому давайте дізнаємося, на що звертати увагу при покупці смартфонів, ноутбуків, павербанків і навушників

7 важливих гаджетів для студентів / Фото: Depositphotos

Добре, що в наше життя увійшли гаджети. З цим безперечно згодні майбутні й теперішні студенти. Реферати, презентації, а потім і курсові, – всього цього належить робити багато і постійно. І щоби полегшити процес навчання, потрібно вже сьогодні подумати, за допомогою чого це робити.

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З метою економії, але не економії на якості, скористайтеся платформою OLX. Вибір величезний, діапазон цін широкий, а доставка безпечна. Отже, 7 обов'язкових гаджетів, актуальних як старшокласнику, так і студенту.

Смартфон

В сучасних смартфонах є безліч корисних додатків для студентів / Фото: Facebook

Ні для кого не секрет, що потрібних і корисних програм у Google Play і App Store безліч. Одні допоможуть сформувати розклад і список справ, другі містять тисячі навчальних курсів з різних дисциплін, треті переведуть друкований текст у рукописний і багато іншого.

Вибирайте перевіреного виробника, читайте відгуки користувачів, радьтеся зі своїм студентом – він підкаже, що саме стане йому в пригоді в навчанні.

Ноутбук

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Потужний процесор в ноутбуку потрібен для майбутніх дизайнерів і архітекторів / Фото: stocksnap.io

Це те, з чим студент працюватиме щодня, інколи ноутбук навіть доведеться брати із собою на пари. Тому важливо, щоб він був ергнономічним і вміщався в рюкзак. Вибирайте цей гаджет особливо уважно, оскільки він має забезпечити студенту мобільність, а не ускладнювати життя.

Звичайно, функціонал ноутбука залежить від майбутньої професії, тому окрему увагу зверніть на потужний процесор, якщо, наприклад, з ним буде працювати майбутній архітектор, програміст або дизайнер.

Також важлива і ємність акумулятора: що вона вища, то краще заряджатиметься ноутбук і, відповідно, триваліше працювати.

Переносний жорсткий диск

Жорсткий диск, щоб не перевантажувати пам'ять смартфона і надійно зберігати безліч файлів / Фото: pexels.com

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Він дуже потрібен. У всякому разі, щоб не перевантажувати пам'ять смартфона. Виробники цих гаджетів врахували всі наші вимоги. Існують жорсткі диски, які легко можуть поміститися в кишені і при цьому надійно зберігати безліч особистих файлів, підручників в електронному вигляді, рефератів, презентацій, фото і фільмів.

Обов'язково звертайте увагу на ємність буфера. Накопичувачі розміром 2,5" вмістять від 500 Гб до 1 Тб, а розміром 3,5" – 4 Тб і більше. Запитуйте про всі ці деталі у продавця.

Павербанк

Що більше роз'ємів на виході акумулятора, то більше гаджетів ви можете заряджати паралельно / Фото: olx.ua

Його ще називають розеткою в кишені. Він прийде на допомогу, коли ноутбук або смартфон "втомилися" і починають розряджатися. Павербанк можна брати із собою не тільки на заняття, а й у поїздки та подорожі.

Звертайте увагу на розміри і вагу павербанка. Сьогодні, на щастя, можна знайти одночасно потужний і неважкий варіянт.

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Що більше роз'ємів на виході акумулятора, то більше гаджетів ви можете заряджати паралельно. Але для цього потрібен потужний гаджет. Йдеться про ємність у 12 000 мА / год і більше.

Навушники

Враховуйте частоту звуку, ідеальний діапазон для сприйняття людиною – в межах від 20 Гц до 20 000 Гц / Фото: Unsplash

Розважальні цілі – музику і кіно – упустимо, хоча це теж важливо, адже від навчання потрібно вміти відволікатися. Навушники допоможуть і зосередитися, насамперед тим студентам, які ще зі школи звикли робити уроки під музику.

Що вже казати, якщо лекція була пропущена, але записана іншими на диктофон? Навушники допоможуть законспектувати необхідне, не заважаючи при цьому сусідам по кімнаті або домашнім.

Навушники можуть бути безпровідними або з активним шумозаглушенням. Враховуйте частоту звуку, ідеальний діапазон для сприйняття людиною – в межах від 20 Гц до 20 000 Гц.

Фітнес-браслет

Гаджет нагадає, коли прийняти ліки, дозволить швидко відхилити дзвінок під час лекції / Фото: olx.ua

Якщо у вашого студента такого гаджета немає, час придбати фітнес-браслет. Запорука успішного навчання – це не тільки стабільне відвідування лекцій і старанна підготовка до заліків та іспитів, а ще й активне студентське життя.

Гаджет контролюватиме життєвий баланс. Наприклад, тривалість сну, фізичну активність і кількість витрачених калорій.

Крім того, фітнес-браслет нагадає, коли випити води або прийняти ліки, дозволить швидко відхилити телефонний дзвінок під час лекції або безконтактно розплатитися в магазині.

Рюкзак

Гаджет нагадає, коли прийняти ліки, дозволить швидко відхилити дзвінок під час лекції / Фото: unsplash.com

Що важливо враховувати при виборі зручного студентського рюкзака? Дивіться на міцність, практичність і місткість. Він має бути міцним і вміщати потрібний обсяг. А ще він має вміщувати приблизно 10-15 літрів необхідних вам речей.

Хороший рюкзак має вміщати в себе не тільки ноутбук, а також їжу та особисті речі. Тому вибирайте його з потрібною кількістю відсіків і кишеньок. Добре, якщо деякі з них будуть зовнішніми. Не завадить і таємна кишеня для ключів або гаманця.

І найголовніше – це наявність ергономічної спинки для комфортного носіння та здоров'я спини.

І на чому б не зупинився ваш вибір, з послугою OLX Доставка ви зможете отримати гаджет зручно і безпечно. Якщо при отриманні посилки і перевірки у відділенні вам не підійшов гаджет, просто відмовтеся від товару і гроші повернуться вам на карту.

Тут дізнаєтеся, як правильно і легко облаштувати місце для навчання вдома.