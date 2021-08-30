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Як одягнути школяра: фотоідеї, ціни і поради

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
30 серпня, 18:10
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Як економно зібрати школяра? – схоже, це одне з найболючіших питань в голові у мам перед першим вересня
/ Фото: Imdb.com

З наближенням осені одним з найактуальніших завдань батьків стає підготовка дитини до навчального року. Більше доводиться ламати голову над одягом для хлопчиків – вони непосидючі й швидко зношують речі.

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Як скласти модні і практичні образи для дівчаток, ми розповідали раніше. Прийшов час обговорити стильні образи школярів. Купити останні і не розоритися можна на платформі онлайн-оголошень OLX.

Найменшим

В ідеалі шкільна форма повинна бути виготовлена з натуральних тканин або ж як мінімум включати 50% натуральних волокон. Вона може складатися з піджака, сорочки, поло, футболки, шортів і штанів.
Придивіться до колірних варіантах костюмів – сіро-блакитні, молочні і в клітинку – хороша заміна звичним чорним і темно-синім.

До слова, фахівці МОЗ рекомендують не віддавати перевагу вузькому одягу, який сковує рухи дитини, а також звертати увагу на брюки з резинкою на поясі, вони мають бути максимально зручні для учнів молодших класів.

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Класичні сорочки можна замінити на зручні бавовняні футболки-поло, а лонгсліви і худі підійдуть для прохолодної погоди. Замість сорочки можна надіти вишиванку, яка стане ідеальним варіантом для святкових днів.

Купуючи одяг для учнів через інтернет, ви можете значно заощадити свій час і кошти. Замовляючи її на OLX, не забудьте уточнити у продавців всі деталі: фото бирок, на яких видно склад і важливі для вас параметри. Замовляти речі зручно та безпечно можна уже зі встроєною послугою OLX Доставка, тим паче що в найближчий місяць доставляти товар будуть безкоштовно.

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Якщо дитина відмовляється носити класичні туфлі, не сперечайтеся. Купіть хлопчикові модні кросівки або кеди – так ви заощадите і на взутті для фізкультури, і зробите образ школяра ультрамодним.

Підлітки

Вибирати одяг для підлітків батькам досить складно. Тому постарайтеся провести з сином побільше часу, щоб дізнатися про його смаки та інтереси. Так, ви не тільки виберете стильні образи, а й зміцните відносини.

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Крім класичних сорочок і лонгслівів, запропонуйте синові звернути увагу на худі або толстовки під костюм. Це не тільки модно, але і комфортно.

Однією з найважливіших покупок є рюкзак. В першу чергу, аксесуар повинен бути якісним і функціональним. Краще, щоб ваш син сам вибирав дизайн виробу, а ось за іншими параметрами простежте ви.

Хороший рюкзак повинен мати тверду ортопедичну спинку і посилене дно, шлейки – регулюватися, а тканина виготовлена з якісного екоматеріала, що добре миється.

Дуже важливо, щоб рюкзак був міцним, прошитий подвійним швом і вологостійким (пам'ятаєте, діти люблять грати і кидатися рюкзаками, немов це м'ячі).

Незважаючи на те, що вимог до рюкзака багато, на OLX їх дійсно величезний вибір на будь-який смак, колір і головне – ціну.

Купуючи рюкзак на платформі за допомогою OLX Доставка, не варто хвилюватися, якщо продавець не відправить вам товар. Ваші гроші резервуються і в такому випадку автоматично будуть повернуті на вашу карту.

Також ви можете скористатися ще одним способом угоди з OLX Доставка – післяплатою у відділеннях Нової пошти. При отриманні огляньте товар і, якщо він вас влаштовує – оплатіть у відділенні вартість товару, доставку і комісію фінансового партнера. У разі відмови від товару ви нічого не платите, до продавця товар також повертається безкоштовно.

Юнаки

Головний тренд майбутнього сезону в чоловічому одязі – принти у всьому. Порадьте старшокласнику вибрати пальто, сорочки і светри з нанесеними зображеннями і не забувайте про класичні реглани приглушених відтінків. Їх в гардеробі юнаки має бути кілька. Зробити вибір на OLX буде простіше, якщо ви скористаєтеся сортуванням з фільтрами, вказавши необхідні розміри і ціновий діапазон.

Без костюма старшокласнику теж не обійтися. Навіть якщо ціна на нього вас трохи лякає, подивіться на цю покупку з іншого ракурсу – хлопець уже виріс і буде носити речі не один сезон. Ідеально купити кілька костюмів в діловому і в casual-стилі.

Мода на чоловіче взуття не така мінлива, як на жіночу. Але придивитися до трендів все-таки варто: шкіряні кросівки, які більше нагадують туфлі, лофери, оксфорди або черевики дербі в трендових коричневих і земляних відтінках – погодьтеся, є з чого вибрати.

Що ще важливо купити на OLX дитині до першого вересня:

  • захисні маски

  • Краватки. Ці аксесуари не будуть зайвими в гардеробі юнаки. Старшокласник зможе легко додати образу легкості або строгості, в залежності від події або настрою.

Раніше ми розповідали, як вибрати рюкзак школяреві на 1 вересня.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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