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Актриса Римма Зюбіна знову пішла вчитися і стала інтерном

Сьогодні, 10:10

Почали знімати комедійний серіал "Люся Інтерн"

У Києві почали знімати комедійний серіал "Люся Інтерн" за американським форматом популярного ситкому "Другий шанс Керол", права на який належать ViacomCBS Global Distribution Group. Головну роль у 40-серійній картині зіграє актриса Римма Зюбіна.

Серіал "Люся Інтерн" – це історія Людмили Жук, яка після 30 років подружнього життя залишилася сама, бо її чоловік пішов до молодої коханки. Але Люся пережила цей удар і не здалася. Ба більші, у 50 років вона нарешті зважилася пройти кинуту багато років тому інтернатуру, щоб втілити свою мрію – стати лікарем. Так Жук опинилася серед молодих інтернів. Їй доводиться бути білою вороною в їхньому оточенні, щодня доводити, що вік не перешкода, проте оптимізму Люсі та її життєвій сназі й прагненню до всього нового можна тільки позаздрити. Вона дуже жвава і весела, раз у раз всіх повчає і багато жартує.

Актриса Римма Зюбіна
Актриса Римма Зюбіна
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"На перший кастинг, відчувши схожість зі своєю героїнею, я прийшла у відповідному одязі й взяла із собою стетоскоп від тонометра і папку для документів, – згадує Римма Зюбіна. – Тобто я постала перед усіма вже в костюмі і з елементами реквізиту".

За словами керівниці проєкту і глави авторської групи Олени Пшеничної, "хімія" між актрисою і персонажем відбулася відразу. "Коли Римма Зюбіна зайшла в павільйон на кастинг і з порога почала розповідати мільйон історій, то всі перезирнулися між собою і зрозуміли, що вона дуже схожа на свого майбутнього персонажа, у її героїні на кожен випадок знайдеться купа прикладів", – ділиться Олена Пшенична.

Актриса Римма Зюбіна
Актриса Римма Зюбіна
Фото: пресслужба

"Коли я читав сценарій, то розумів, що дуже важко уявити когось іншого в цій ролі, – додав режисер Максим Литвинов. – Хоча у нас було багато гідних претенденток, але я дуже радий, що саме Римма стала Люсею Жук".

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Хоча серіал комедійний, в основі проєкту лежить дуже актуальна місія – ніколи не пізно починати втілювати свою мрію.

"Потрібно завжди пам'ятати: у кожного з нас тільки один дубль прожити наше життя, – переконана Римма Зюбіна. – Я завжди кажу, що немає нічого гіршого, ніж нездійснена мрія. До того ж сьогодні є дуже багато можливостей не тільки для молоді, а й для людей старшого покоління. Тому, дівчатка, відчуйте себе – що саме вам потрібно, чого ви найбільше хочете – і спробуйте здійснити своє бажання!"

У серіалі також знімаються: Кирило Бін, Слава Красовська, Віталіна Біблів, Олександр Попов, Павло Кружнов, Єлизавета Зайцева, Ганна Яремчук та ін.

Актриса Римма Зюбіна
Актриса Римма Зюбіна
Фото: пресслужба

Режисери-постановники – Максим Литвинов, Віра Яковенко. Художники-постановники – Наталя Ходосевич, Василь Димитров. Оператор-постановник – Юрій Сметанін. Керівниця проєкту та авторської групи – Олена Пшенична. Композитор – Роман Суржа. Виконавчий продюсер – В'ячеслав Братух. Креативна продюсерка – Дарина Дейниченко. Генеральні продюсери – Вікторія Корогод, Олена Канішевська.

Виробництво серіалу на замовлення телеканалу "Україна" здійснює продакшн "Теле Про".

Виробництво американського формату "Другий шанс Керол" – від студії CBS Studios. Виконавчими продюсерами проєкту були Емілі Галперн, Сара Гаскінс, Патриція Гітон, Адам Гріффін, Девід Гант, Ребекка Стей, Аарон Каплан, Дана Гонор, Памела Фрайман і Сьюзі Маманн Грінберг.

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Джерело: Сьогодні
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