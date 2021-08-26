Back to school: скільки коштує зібрати дитину до школи та як зекономити

Батьки, ви знову схопилися за голову, бо скоро 1 вересня? Без паніки! Life Сьогодні разом з OLX підрахують, скільки потрібно інвестувати у школярів та розкажуть, що ж саме потрібно купити. І розкажуть про лайфхак, який зекономить до 50% вашого бюджету.

/ Фото: Інфографіка Сьогодні.Lifestyle

Чому обрали OLX для дослідження шкільного онлайн-кошика?

Бо OLX позиціонують як онлайн-платформу, яка робить життя людей простішим. На сайті серед майже 13,5 млн оголошень кожен знаходить товар для себе. Ви не лише обираєте з асортименту, який задовільнить будь-які бажання, а й заощаджуєте час. Бо зайшовши на OLX, ви 100% знайдете те, що шукали не виходячи з дому.

Похід у магазин в більшості випадків завершується поганим настроєм, змарнованим часом та пустим кошиком. Причин багато, як-от мінімальний вибір та завищені ціни. На цій платформі ви зможете скористатися зручним пошуком з фільтрами, безпечною послугою OLX Доставка, влаштувати собі розумний шопінг: встановити ціни за пріоритетністю та знайти товар, який подобається. І, звісно, обійдетесь без вищезгаданих неприємностей.

Окрім приємних цін на нові речі, ви можете зекономити, обираючи вживані товари. І найголовніше – шопінг пройде швидко та безпечно, адже онлайн-формат (покупки без черг) сподобається не лише вам, а й дитині, якій не доведеться питати "мамо, ну коли вже додому?".

Розпочнемо з підрахунку вартості необхідного одягу для дівчинки!

За оновлений шкільний гардероб доведеться заплатити 1410 гривень. У нашому списку за середнім прайсом: спідниця – 200 грн, сарафан – 170 грн, дві блузки по 180 грн, спортивний костюм – 300 грн, кросівки – 300 грн та туфлі – 250 грн.

Звісно, якщо потрібно, до кошика ви можете додати сукню, реглан, жакет, гольфи, шкарпетки, колготи та аксесуари для волосся.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

А на хлопчика скільки треба витратити?

Одяг для хлопчика буде коштувати на 40 грн дорожче, ніж для дівчаток. За нього заплатите 1450 грн. У нашому списку: дві сорочки по 150 грн, штани за 200 грн, туфлі за 300 грн, спортивний костюм за 300 грн та кросівки за 350 грн. Отримати товар в будь-якій точці України від онлайн-продавця буде зручно з послугою OLX Доставка.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Аналогічний комплект у 2020-му коштував на 90 гривень дешевше — 1 360 грн. Але різниця "не б’є" по гаманцю, бо на OLX ціни досі залишилися доступними, а асортимент товарів різноманітним.

Ціни помірні. Але ще більше заощадити можна. Запитаєте як?

Купуйте вживані товари на OLX, бо це екологічно, адже ви даєте їм друге життя. Окрім турботи про навколишнє середовище, ви ще отримуєте приємний бонус – економію сімейного бюджету.

Школярі ростуть швидко, тому одяг не встигають зносити, а батьки, які свідомо підходять до споживання, продають їхні замалі речі. Такий одяг або взуття добре виглядає, часто буває майже новим, а інколи й брендовим. Тож шанси купити якісну річ за прийнятною ціною великі. І такий шопінг щороку набуває популярності, бо дає можливість придбати майже нову річ і заощадити водночас.

До слова, на комплект вживаного одягу для дівчинки, аналогічного до переліченого вище, ви витратите майже вдвічі менше – 750 грн, заощадивши 660 грн. Для хлопчика – 800 грн, і зекономити вдасться 650 гривень.

На ці кошти можете придбати додатковий одяг чи змінне взуття, набір канцтоварів, або ж модний шкільний портфель за приємним прайсом. Припускаємо, в цю секунду ви питаєте себе: "А хіба так було можна?" Звісно можна! І чому б не спробувати цього року?

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

До того ж на OLX — "живі" фото речей та реальні контакти продавців, а серед асортименту кожен знайде товар до душі: оголошень зі вживаним одягом для хлопчика понад 18 тис., для дівчинки — понад 66 тис. Навіть найвибагливіший школяр буде задоволений, і, ймовірно, матиме вінтажну сорочку чи штани.

Обираємо канцелярське приладдя

Згідно з даними OLX Доставка, за шкільне приладдя для дитини у 2021-му доведеться заплатити щонайменше 211 гривень. У списку такі товари:

10 зошитів на 18 аркушів, ціна яких – 4 гривні за штуку;

3 кулькові ручки вартістю від 1 грн 20 коп. до 120 грн за штуку;

2 олівці — від 3 до 50 грн за штуку;

лінійка, яка коштує від 2 до 100 грн;

набір фломастерів — у діапазоні від 20 до 190 грн;

пенал від 80 грн та щоденник від 60 грн.

За потреби можна додатково купити обкладинки на зошити, альбоми для малювання, фарби, клей, ножиці, папки та підставки для книг.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

І про портфель не забудьте!

За нього на OLX заплатите від 460 гривень (середня ціна). Але й про придбання сумки для зручного зберігання взуття від 135 гривень та ланчбоксу за ціною від 172 гривень не забудьте. Загальна сума для прибдання цих нових речей – 767 гривень. Якщо ви за економваріант, то купіть вживані товари. Такий комплект коштуватиме 446 гривень.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Дійте на випередження — знайдіть розумні гаджети для дитини!

Запитання з дистанційним навчанням школяра залишається відкритим, бо ймовірність повернення учнів до онлайн-уроків вдома – висока. Згадайте лише ненормований навчальний рік у 2020-му, на піку пандемії. Тож купуйте набір сучасних гаджетів зараз, щоб перестрахуватися та підготувати дитину до можливих нововведень.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

На OLX можна знайти нову техніку за приємними цінами, але все ж придбати вживані товари буде дешевше! Середня ціна на нові ноутбуки — 11 300 грн, а на вживані — 6 400 грн, на нові планшети — 2 770, а на вживані 1 320 грн відповідно. За нові навушники заплатите орієнтовно 970 грн, а за вживані — 880 грн. Купуючи техніку, що була у вжитку, ви зекономите приблизно 6440 грн. Погодьтеся, чимало.

До речі, щоб не натрапити на шахраїв та гарантовано отримати своє замовлення, скористайтеся послугою OLX Доставка. Це зручно, безпечно і без жодних передоплат. Обираючи доставку до відділення Нової пошти/Укрпошти/Justin, оплачуйте онлайн або скористайтеся післяплатою на Новій пошті.

Ще корисний лайфхак: на OLX часто бувають акції, на яких ви можете отримати безоплатну доставку. Наприклад, зараз така пропозиція актуальна, якщо ви оформлюєте замовлення з послугою OLX Доставка, забираєте товар на Новій пошті та оплачуєте його онлайн карткою Mastercard.

Висновки

Як бачимо, зібрати дитину в школу можна бюджетно і без черг! Варто лише знайти в інтернеті перевірений сайт для шопінгу з прийнятними цінами. Ми для себе обрали OLX зі зручною та безпечною доставкою, а також величезним асортиментом як нових товарів, так і тих, що були у вжитку.

У 2021-му новий шкільний комплект одягу для дівчинки на OLX вам коштуватиме 1 410 грн, а для хлопчика — 1 450 грн. Якщо захочете заощадити, то обирайте вживані речі, щоб зменшити витрати до 50%.

Словом, на платформі зможете зробити розумний вибір і зекономити. Тож обирайте перевірений сайт OLX.