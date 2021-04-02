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Володимир Остапчук роздягнеться в півфіналі "Маски"

Сьогодні, 12:07

Дивіться новий випуск гіпершоу в суботу, 3 квітня

Цієї суботи ми побачимо одинадцятий випуск самого таємничого і успішного шоу телебачення "Маска", яке раніше покинули відразу два учасники.

У півфіналі проєкту шість загадкових учасників зійдуться в музичних батлах, щоб визначити найсильнішого в кожній парі. Герої зроблять все, щоб довести, що саме вони гідні поборотися за звання переможця гіпершоу "Маска".

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Не менше здивує і ведущий грандіозного проекту Володимир Остапчук, який в півфіналі перетвориться на легендарного Термінатора.

Володимир Остапчук
Фото: телеканал "Україна"

Володимир Остапчук з'явиться на сцені так само, як і герой Арнольда Шварценеггера в культовому фантастичному бойовику – голяка. Потім він, звичайно ж, одягнеться, і в шкіряних штанях і куртці продовжить вести проєкт.

Володимир Остапчук
Фото: телеканал "Україна"

Щоб створити цей образ, гримерам знадобилось кілька годин, адже Остапчуку накладали спеціальний пластичний грим.

"Це півфінал найзагадковішого і найфеєричнішого шоу сучасності "МАСКА" на телеканалі "Україна"! Мені потрібні ваша увага, сконцентрованість і зосередженість. Обіцяю – вам сподобається. Термінатор не вміє брехати. Одна з моїх програм стверджує, що без мети ми – ніщо. Наша мета у півфіналі – відкрити якомога більшу кількість учасників, тож ми викриємо одразу чотири маски. Впевнений, що до кінця вечора не всі мої мікросхеми доживуть – вони попливуть він виру пристрастей та емоцій!", – каже Володимир Остапчук.

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В одинадцятому випуску в музичних двобоях зійдуться величне Сонце й ефектна Бабка, зворушливе Жабеня і мужній Носоріг, романтичний Дракон і надзвичайно милий Циклоп. За крок до фіналу один учасник кожної з цих пар назавжди залишить проєкт, розсекретивши свою особу.

Також глядачі побачать нового героя – суперзіркового гостя Мохіто, який зніме маску відразу після свого виступу. Чим будуть дивувати учасники на цей раз?

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67%**. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів***.

Дивіться півфінал найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 3 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

*Серед розважальних проєктів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).
**Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.
***Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна

Нещодавно Іраклі Макацарія розповів, що врятувало його від вильоту з шоу "Маска" .

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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