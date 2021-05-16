Зірковий антистрес: як відпочиває та розслабляється радіоведучий Слава Дьомін (питання-відповідь)

Про "п'яні" вечірки, рекомендації ТОП-локацій для перезавантаження та улюблений алкоголь

Ми продовжуємо серію текстів "Зірковий антистрес", де відомі селебріті розповідають про улюблений алкоголь та відпочинок. Ви вже знаєте, яке віскі Володимир Остапчук порівнює з Bentley і на якому з концертів Євген Кот танцював на п’яну голову. Сьогодні без відвертості та "історій", які розказують лише друзям теж не обійшлося. Бо ми поспілкувалися з популярним радіоведучим Славою Дьоміним. Про вечірку, яка завершилася "літаками" в голові, місця сили на Київщині і чому припинив відвідувати ресторани Києва дізнайтеся в інтерв'ю.

Слава Дьомін Фото: Instagram: slavademin_official

1. Який алкоголь ти любиш і як часто п'єш?

Я ще той "поціновувач" спиртного (ред, – сміється). Не люблю стан алкогольного сп’яніння, тому на рік вживаю до 15 разів. Бо на власному досвіді знаю, які вони "літаки" в голові після вечірок. Можу раз в місяць замість попкорну до фільму келих вина взяти і це максимум. І як доказ, вдома третій місяць стоїть відкрита пляшка червоного сухого з Грузії – чекає мого "алкогольного" настрою. Я ще той консерватор і п'ю однакове вино останні п'ять років. Словом, алкоголь для мене як варіант розслабитися після складного дня, але я не роблю з цього культ.

Та не вином єдиним! Якщо я на вечірці, то смакую і віскі, або ж пиво у колі друзів. Головне – класна компанія і настрій, який може бути чудовий і без алкоголю.

2. Яка вечірка запам'яталася найбільше?

Приємні спогади залишилися від вечірки після концерту Діми Монатіка, яка відбулася на стадіоні "Олімпійський". Було незабутньо! А от тусовка, яку я згадую не з найприємнішими флешбеками – зі Львова. Вісім років назад мене друзі пригостили віскі у місті лева. Зізнаюся, алкоголю було "трішки" забагато і я перебрав. Це був той останній вечір, який нагадав мені про славнозвісне відчуття "літаків" (ред, – сміється). Який я висновок зробив? Краще бути з гарним настроєм і тверезим, ніж пити без міри і наступного дня потерпати від похмілля.

3. У яких закладах столиці тебе можна зустріти?

Ви не побачите мене в закладах, буваю там рідко! Я львів'янин і, навіть, у рідному місті не ходжу по популярних ресторанах. Мені колись Жанна Бадоєва сказала – "Ніколи не ходи по туристичних закладах, обирай ті, які відвідують місцеві жителі. Там набагато смачніше".

Але для відпочинку я завжди оберу не барну стійку і гучну атмосферу, а безлюдні місця за містом з красивою природою. Вони надихають! Там я перезавантажуюся, розслабляюся і відчуваю, що дійсно знаходжусь там, де маю бути. Одне з моїх місць сили на Київщини – Витачів. Бо це локація з історією, яка заряджає, а від краєвидів захоплює подих!

4. Який алкоголь ти б обрав, щоб пити до кінця життя на безлюдному острові?

Якщо на острові я опинюся з якоюсь дівчиною, то ми будемо пити червоне вино (ред, – сміється).

5. Який формат відпочинку найбільше до душі, коли треба перезавантажитися?

Якщо після важкого тижня, то ідеальним буде відпочинок вдома. Можна, навіть, бокалом червоного сухого і нарізкою з сиром Дорблю доповнити атмосферу. Але найбільше перезавантажитися мені допомагає природа! За карантин я відвідав десятки місць, одні з улюблених: Коростишівський кар'єр на Житомирщині – це "вау" локація і занедбана кіностудія в Ніжиловичах з особливою атмосферою. А Витачів на Київщині про якого говорив раніше – це взагалі відкриття, локація стала моїм місцем сили.

6. Чи думав створити власний алкогольний бренд у майбутньому?

Ні! Я рідко п’ю і достеменно не цікавлюся алкокультурою. Щоб бренд був класним і сподобався людям, креатору треба "горіти" справою. В мене інша історія, якщо ви слухаєте радіо, то розумієте про що я!

7. Який найдорожчий алкогольний напій ти пив за життя?

Це було віскі, яке я отримав у подарунок від друзів за 9 тисяч гривень. Словом, згадайте мем "Очікування і реальність", бо тут схожа історія. Ефекту "вау" не було і сподівання не виправдалися, а смак був, як з пляшки за 600 гривень.

8. Виходив на сцену чи радіоефіри під градусом?

Ні! Я, маю бути максимально сконцентрований на процесі, а алкоголь – це не про увагу. І мій веселий голос на ранкових ефірах шоу "Зарядка" – це дійсно класний настрій. Бо для такого стану не обов'язково потрібна доза алкоголю!

9. Чи були у тебе спонтанні поїздки на відпочинок?

Так, рішення прийняв за тиждень і відвідав Дубай з сином. Місто веселощів, розкоші і нових емоцій, що тут скажеш! Найбільше сподобався парк розваг "Леголенд" і Золота рамка (Dubai frame). Біля популярного Бурдж-Халіф також були (для галочки), але локація не ввійшла у мій ТОП. Ще планую найближчим часом відвідати Шрі-Ланку і Балі. Після карантину мрію про США та Італію, бо цікаво досліджувати нові локації на мапі та їх культуру.

Слава Дьомін на відпочинку в Арабських Еміратах Фото: Instagram: slavademin_official

10. Яка музика ідеально підійде для твого відпочинку?

Я меломан. Думаю, це очевидно, бо під час радіоефірів лунає десятки пісень, тому іншої історії й бути не могло. Сьогодні я слухаю Людвіга ван Бетховена, а завтра Моргенштерна. Словом, плейлист на всі настрої життя. Але останні дні я насолоджуюсь цими піснями: "Хороший парень" Тіни Кароль, Ірини Білик "Не стримуй погляд" і Діми Монатіка "Ресницы безопасности".

Нещодавно ми розповіли про улюблений алкоголь та відпочинок популярної ведучої Іванни Онуфрійчук.

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