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10 найпопулярніших брендів мескалю за 2020 рік – рейтинг платформи Drizly

Сьогодні, 22:28

Продажі мескалю в інтернет-магазині зросли на 600% і вони озвучили ТОП-10 пляшок серед вибору клієнтів

Популярний американський інтернет-магазин Drizly на своєму сайті повідомив, що продажі мескалю за 2020 рік у них зросли на 600%. Список десяти найпопулярніших брендів напою, які замовляли найчастіше опублікували на власному сайті.

Фото: foodandwine.com

У ТОП-10 за рейтингом продажів Drizly потрапили:

  1. Del Maguey Vida;
  2. Ilegal Joven;
  3. Casamigos Joven;
  4. Dos Hombres Joven;
  5. El Silencio Espadin;
  6. Banhez Mezcal;
  7. Union Uno;
  8. Del Maguey Chichicapa;
  9. Madre Mezcal;
  10. Montelobos Joven.

У компанії кажуть, продажі мескалю за 2020 рік збільшилися завдяки молодій аудиторії: 37,8% продажів припадає на покупців віком від 28 до 34 років, а 31% – від 35 до 41 року. І зазначають, що мескаль – одна з алкогольних категорій, яка швидко росте і перевершує темп текіли за попитом.

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