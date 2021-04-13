10 найпопулярніших брендів мескалю за 2020 рік – рейтинг платформи Drizly

Продажі мескалю в інтернет-магазині зросли на 600% і вони озвучили ТОП-10 пляшок серед вибору клієнтів

Популярний американський інтернет-магазин Drizly на своєму сайті повідомив, що продажі мескалю за 2020 рік у них зросли на 600%. Список десяти найпопулярніших брендів напою, які замовляли найчастіше опублікували на власному сайті.

Фото: foodandwine.com

У ТОП-10 за рейтингом продажів Drizly потрапили:

Del Maguey Vida; Ilegal Joven; Casamigos Joven; Dos Hombres Joven; El Silencio Espadin; Banhez Mezcal; Union Uno; Del Maguey Chichicapa; Madre Mezcal; Montelobos Joven.

У компанії кажуть, продажі мескалю за 2020 рік збільшилися завдяки молодій аудиторії: 37,8% продажів припадає на покупців віком від 28 до 34 років, а 31% – від 35 до 41 року. І зазначають, що мескаль – одна з алкогольних категорій, яка швидко росте і перевершує темп текіли за попитом.

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