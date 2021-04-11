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Звездный антистресс: как отдыхает и расслабляется телеведущая Иванна Онуфрийчук (вопрос-ответ)

Сегодня, 11:10

Не обошлось без Dom Pérignon за несколько тысяч долларов

В прошлый раз вы узнали, как отдыхает известный шоумен Владимир Остапчук и о его любимых алкогольных напитках! А сегодня предпочтениями поделилась Иванна Онуфрийчук – модель и ведущая шоу "Без краватки" на телеканале "Украина 24". О напитках в сотни тысяч долларов, плейлисте для идеального отдыха и реалиях спонтанных поездок в жизни звезды — читайте в материале.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: Instagram: @ivannaonufriichuk

1 – Какой алкоголь ты любишь и как часто пьешь?

Я часто задаю вопросы об алкоголе гостям моего шоу "Без краватки", но я не большая его любительница. Предпочитаю белое вино для встреч с друзьями или для романтического ужина с возлюбленным. Иногда позволяю себе бокальчик шампанского на завтрак в выходной, а вот на отдыхе возле моря выбираю коктейль с "Аперолем". Мне нравится вкус и легкое расслабление, но это максимум один-два бокала – не больше. Я никогда не понимала, зачем люди напиваются до беспамятства...

2 – Какая вечеринка запомнилась больше всего?

Больше всего мне запомнилось празднование моего дня рождения. В прошлом году любимый организовал грандиозный праздник в Edem Resort Medical & Spa, и это был масштабный прием. Помимо развлекательной программы у нас был гастрономический праздник. Еду на столах так быстро меняли и убирали, что гости, слушая тосты и поздравления, не успевали есть, а только пить. Но, что приятно, все были настолько тронуты праздником, что почти никому не удалось опьянеть.

3 – В каких заведениях столицы тебя можно встретить?

С недавних пор мы с любимым больше времени проводим дома вдвоём, чаще всего я готовлю романтический ужин, а он создаёт атмосферу. Но есть несколько любимых заведений в Киеве, где меня можно встретить. Это ресторан Fenix, также люблю кухню и вид из ресторана Queen, а летом частенько в Atmosfera Restaurant. Иногда бываю в "Веранде на Днепре", Catch, в итальянском Vino e Cucina и ресторане Eastman.

4 – Какой алкоголь ты бы выбрала для употребления до конца жизни на необитаемом острове?

Ох, как бы это было скучно! Люблю разнообразие и ясность ума. Но если выбирать, то снова белое вино. Моё любимое – Sauvignon blanc. Я бы не злоупотребляла, но точно пила бы по вечерам, рассматривая красивый закат у моря и гладя какую-нибудь игуану.

5 – Какой формат отдыха больше по душе, когда необходимо перезагрузиться?

Для меня – это очень активный отдых, или же максимально созидательный. Иногда насыщенная экскурсионная программа или интенсивное катание на лыжах помогают отвлечься. А бывает, хочется полного расслабления, умиротворения, тишины и детокса для организма. Например, люблю организовать для себя спа-день с разнообразными процедурами. В любом случае, чтобы перезагрузиться – нужно сменить обстановку, желательно слетать куда-то, где ещё не бывал.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: Instagram: @ivannaonufriichuk

6 – Думала ли ты создать собственный бренд алкоголя в будущем?

Никогда не думала. Мне больше по душе, к примеру, ювелирные изделия.

7 – Какой самый дорогой алкогольный напиток ты пила в жизни?

К сожалению, ликёр за 45 млн долларов я пока не попробовала, но очень интересно, какой он на вкус! Сама алкоголь покупаю редко, и выбираю не так по цене, как по вкусу. Конечно, меня угощали дорогим алкоголем, одним из самых ценных было шампанское Dom Pérignon за несколько тысяч долларов.

8 – Выходила на сцену под градусом?

Нет, ни разу в жизни – всегда очень ответственно отношусь к своей работе. Я больше скажу: у меня никогда не было ситуаций, о которых я бы не помнила из-за алкоголя.

9 – Были ли у тебя спонтанные поездки на отдых?

У меня плотный график работы и съемок, так что спонтанность могла быть только очень хорошо спланированной. И с мужем мы всегда планируем поездки, ведь двое заняты. Но в прошлом году у нас произошла спонтанная поездка в Доминикану – мы рассматривали её как локацию для свадьбы, полетели посмотреть, придётся ли она нам по душе. Хорошо провели время там, но свадьбу сыграли на Мальдивах, как я и мечтала.

Иванна Онуфрийчук с мужем
Иванна Онуфрийчук с мужем
Фото: Instagram: @ivannaonufriichuk

10 – Какая музыка идеально подойдет для твоего отдыха?

Для таких случаев у меня есть специально заготовленные плейлисты. Я люблю разную музыку – классическую, поп и для медитаций. Это может быть MONATIK, Ziver, Dan Balan, и даже The XX. А ещё я без ума латиноамериканской музыки – она действительно идеально подойдет для отдыха!

Напомним, ранее мы рассказали, что предпочитает пить королева Елизавета II.

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Источник: Instagram: @ivannaonufriichuk
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