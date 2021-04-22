Гід з коньяку: як правильно пити, обирати в магазині та що важливо знати

І чому українським виробникам заборонено називати напій "коньяком"

Коньяк – міцний напій подвійної дистиляції, який виготовляють лише у Франції в регіоні "Коньяк". Впевнені, ви його куштували! Та чи дотримувалися правил етикету? Чи обирали в магазині правильно? Чи знаєте ви історичні факти, які роблять сам процес споживання напою цікавішим? Про це ми і розповімо у статті, щоб ви розсмакували "складний коньяк", який важко зрозуміти новачкам.

Хто створив коньяк

Історія коньяку розпочалася у 16 ст, коли купці з Голандії систематично приїжджали за вином до Франції. Напій псувався через довге транспортування, тому виробники продукції з французького міста Коньяк почали переганяти його для довшого зберігання. А голандці, своєю чергою, додали води, щоб розбавити, назвали напій "бренді"... І смак їм сподобався!

До речі, запам'ятайте цю назву – "бренді" – саме так, насправді, мають називатися усі "коньяки", виготовлені поза Францією. Та про це згодом!

Коньяк Фото: Pexels

Знаменний також 1549 рік, саме тоді у місті Коньяк з’являється найперший коньяк. Цей факт зафіксував історик Андре Кастело, що повідомив про купця з Ла-Рошеля, який виготовив чотири бочки з унікальним напоєм.

А про подвійну дистиляцію, яка є особливістю коньяку, згадують вже у XVII столітті. Її винайшли місцеві торговці. Саме тоді й розсекретили "чудодійність" бочок, які змінюють аромат і смак напою.

Як і з чого роблять коньяк

Коньяк роблять на основі білого збродженого винограду, який переганяють двічі. Перша дистиляція триває до десяти годин, а друга – до 14 годин. Потім отримана рідина настоюється в дубових бочках, щонайменше два роки. Така витримка і пояснює міцність напою – від 40% до 55% обертів. Дерева для коньячних бочок спеціально вирубують лише у двох французьких лісах – Тронсе та Лімузені. Уявляєте?

Виноград Фото: Pexels

Так, коньяк – це напій з характером і своїми традиціями! Дистилювати його можна лише до 31 березня, використовують виключно "свіжий" урожай винограду для вина.

Виноград для коньяку росте лише на шести терруарах у таких місцевостях: Велика Шампань, Мала Шампань, Бордері, Тонкі Ліси, Хороші Ліси та Звичайні Ліси. І лише напій, виготовлений у Франції, має право офіційно називатися "коньяком". Забудьте про кавказьку та інші інтерпретації. Якщо на пляшці написано "Вироблено в Україні" – за законом, виробник не має права називати продукт "коньяком", виключно "бренді". Але підробок десятки на ринку. Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС виробники України з 2026 року мають відмовитися від використання назви "коньяк" та застосовувати нову, або ж залишити "бренді".

Для унікального напою є спеціальні французькі сорти винограду, їх три:

"уні блан";

"фоль бланш";

"коломбар".

Коньяк Фото: Pexels

У кожного сорту свій особливий аромат. "Уні блан" (ідеальний для знайомства з напоєм) – це квіткові поєднання, "фоль бланш" – липа і трішки фіалки, а "коломбар" – це про різкість (зрозуміють істинні поціновувачі).

Коньяк повинен бути виготовлений, щонайменше, на 90% з цих сортів. Інші 10% можуть бути сорти "семійон", "селект", "мельє" та інші. Процес виготовлення цього напою – це найвища ступінь перфекціонізму!

Як обрати коньяк

Ознайомтесь з класифікацією витримки коньяку, бо від неї залежить смак і аромат, який відкривається після першого ковтку, щоб обрати "саме той". І, звісно, прайс теж залежить від витримки!

Зауважте, чим старший коньяк, тим він цікавіший на смак. Принято вважати, що після 5 років відчувається яскраво виражене "зростання" смаку.

Розрізняють такі види коньяку за витримкою:

VS (Very Special) – найбюджетніший варіант для масового споживача, який витримують у бочках два роки. Він має фруктовий смак і світло-солом’яно-бурштиновий колір.

VSOP (Very Superior Old Pale) – коньяк з витримкою щонайменше чотири роки та з відчутними нотами дуба і спецій. Популярний для коктейльних рецептів.

Коньяк Фото: Pexels

XO (Extra Old) – коньяк, який витриманий у бочках, щонайменше десять років. В одному ковтку ви відчуєте теплі спеції, ірис, шоколад, горіхи та сухофрукти. Так, Hennessy XO з цієї "лінійки"!

XXO (extra extra old) – коньяк, який витримують щонайменше 14 років. Ця категорія офіційно є найстарішою у класифікації.

Але останній варіант – це не максимум, бо є коньяки, які "очікують" у бочках десятки років, їх називають вінтажними. Це елітний варіант! У Франції кажуть, що після 50 років напій максимально розкриває свій аромат і смак. І рекомендують перелити суміш у скляну пляшку. Але такий "досвідчений" напій, якщо порівняти з простеньким VS, не всім під силу. І ми не про прайс, а про міцність.

Як пити коньяк

Коньяк не вживають охолодженим, бо низька температура не розкриє смаку, і рекомендують пити "чистим". Подають за температури 20-25° градусів для максимальної насолоди. У перші секунди варто нагріти келих руками, щоб напій поступово розкрив свій аромат, а потім й пити можна.

Обирають келих "сніфтер", або "тюльпан". І наливають не більше 25 мл, якщо пити "чистим". Не перебільшуйте дозу, бо це не сидр, якого чим більше – тим краще.

П'ють коньяк у якості дижестива. Бо це вдалий час – голоду вже немає, можна не поспішати і смакувати напій під сигару та розмови. До слова, коньяк для спокійної атмосфери, клубні вечірки – це не його історія.

Пиття коньяку Фото: Pexels

Практикують вживання коньяку також в якості аперитиву. Але якщо ви не любитель пити швидко і обожнюєте неспішно знайомитися з напоєм, як французи, то обирайте перший варіант. У Франції люблять пити коньяк за формулою "трьох С":

Сafé – спершу міцна кава

Cognac – потім трішки коньяку

Сigare – і на завершення сигара.

Словом, Меттью Макконагі в курсі, що й демонструє на фото. Ви теж спробуйте!

Меттью Макконахі Фото: Pinterest

Цю формулу оцінять віддані поціновувачі напою. Але тим, хто слідкує за етикетом і кому ще з фільмів запам'яталося поєднання сигари та коньяку – теж варто спробувати.

Новачки обирають не формулу "трьох С", а додатки, такі як кока-кола чи яблучний сік. Розпочніть з цього і поступово переходьте до класики.

Якщо ви за коктейлі для вечірок, то коньяк ідеально доповнить рецептуру популярної "Альби" чи "Коньячного Мартіні". Або простіших міксів, де в основі коньяк з додаванням імбирного елю, тоніку, холодного чаю чи кока-коли.

Чим закушують коньяк? Лише не лимоном, бо його кислотність блокує смак та аромат напою. Обирайте тверді сири, оливки, м'ясні нарізки (курятина та телятина) чи канапе з паштетом. З фруктів підійдуть горіхи, яблука, груші та персики. Якщо ви за солодкі додатки, беріть чорний шоколад. Або ж будьте французами, забувши про їжу, смакуйте з кавою та сигарою.

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