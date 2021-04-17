4 ідеї для веселого вікенду. Спойлер: в одному варіанті замішані Alyona Alyona і пиво

Несподівана йога, класні плейлисти та рекомендації для планування вечірки

Карантинні вихідні продовжуються! Відомо, що Київ пробуде у "червоній зоні" до 30 квітня. І це автоматично скасувало заплановані вечірки та інші івенти любителів активного відпочинку поза домом. А таких по Україні сотні, й не лише у столиці! Тому ми зібрали чотири варіанти, як можна розважитися на вихідних. Звісно, це не похід на концерт улюбленого виконавця, але нові враження та настрій гарантовані. Не вірите? Ви лише погляньте на фото внизу.

Повторіть епатажні фотосесії Alyona Alyona

Думаю, ви зрозуміли, що ми маємо на увазі і без зайвих слів. За останній місяць реп-виконавиця Alyona Alyona дивувала всіх своїми креативними фото. Ідеями надихалася у інших селебрітіс та робила колаж за їхньої участі. І такий тандем набирав тисячі лайків. Спробуйте і ви повторити схожий формат фотосесії на вихідних. Можна і без тигрового луку Ріанни, звісно. До речі, фото набрало більше 40 тисяч лайків.

Інтерпретація від Alyona Alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

А краще запропонуйте ідею друзям та зробіть спільне фото. На приклад, за мотивами кадру одного з кумедних фільмів. Чому ні? Але варіант сподобається людям без комплексів та з почуттям гумору. Якщо хочете чогось спокійнішого – читайте далі.

Зробіть кінотеатр вдома з добіркою фільмів-номінантів на "Оскар" у 2021-му

Бути в темі треба, як то кажуть. І добірка 10 фільмів, один із яких потенційно може отримати "Оскар" у 2021 році – допоможе не випадати з контексту. Чому б вам не обрати декілька кінострічок для перегляду на вихідних? Це ідеальний варіант для тих, хто планував піти в кінотеатр найближчого вікенду, але карантин змінив плани.

Для любителів комедій:

"Пісенний конкурс "Євробачення": Історія вогненної саги".

Для поціновувачів драм:

"Фрагменти жінки";

"П'ятеро однієї крові";

"Життя попереду";

"Суд над чиказькою сімкою";

"Білий тигр".

Якщо любите драматизм у поєднанні з біографією:

"Ма Рейні: мати блюзу";

"Манк";

"Сільська елегія".

І трішки фантастики на завершення:

"Опівнічне небо".

Вручення цьогорічного "Оскару" відбудеться 26 квітня, до цього часу всі 10 стрічок реально подивитися. Словом, робіть свій кінотеатр вдома, але з безкоштовним переглядом. Бо всі "оскарівські" фільми у вільному доступі на Hulu, Netflix, Amazon та YouTube.

Спробуйте пивну йогу

Коли ми писали на початку статті, що ідеї принесуть нові враження, то не жартували. Наприклад, пивна йога – третя ідея зі списку. Але можете і сидр обрати, якщо не любитель хмелю.

Йогу вважають духовною та ментальною практикою для зміни свідомості тіла та психіки загалом. А уявіть, якщо до цього тандему додати пиво, взагалі можна впасти у нірвану! Рекомендуємо все ж мінімізувати алкоголь, щоб не перебрати і насолодитися процесом. Для демонстрації пивної йоги вмикайте відео Антона Птушкіна, де він її практикує у Лондоні.

Якщо все ж розпробуєте пивну йогу, краще, не збільшуйте міцність алкоголю, наприклад, за рахунок текіли. Бо це вже буде схоже на вечірку під прикриттям йоги.

Зробіть мініпаті вдома

Пункт про вечірку був передбачуваний. Бо любителів активно проводити вихідні у барах, клубах чи на концертах, де весела атмосфера – більшість. Але пам'ятайте про карантин, тому обмежуйте кількість гостей вдома! Що треба для вечірки на карантині?

Навички барменства і трішки алкоголю. Бо коктейлі на вихідних ніхто не скасовував. Як влаштувати домашній бар і готувати коктейлі ми вже розповідали – переходьте у статтю. Там дізнаєтеся про 7 напоїв, на основі яких можна приготувати сотні класичних коктейлів. Бо типові "Апероль", Маргарита" та "Сауер" скоріш за все люблять ваші друзі, і на вечірці вони будуть доречні.

Класна музика. Бо від неї залежить атмосфера вечірки і вона ідеально доповнює "церемонію" пиття коктейлів. І не сперечайтесь! Поза сумнівом, у вас свій смак, у друзів тим паче. Ми пропонуємо золоту середину – готові плейлисти на YouTube. Де зібрані сотні треків, які вже оцінили тисячі користувачів платформи, спробуйте і ви.

Як щодо плейлисту "Музика для вечірок" на одну годину, який прослухали 767,197 разів? Зауважте, що тут різні за жанром та стилем виконання пісні, його можуть оцінити ваші гості.

Пропонуємо і джазовий плейлист із 50 легендарними піснями, який прослухали 8,972,325 разів. Та якщо ваші гості за хіп-хоп чи інші жанри, то оберіть попередній чи наступний варіант.

І зверніть увагу на треки з 90-х популярних хіп-хоп виконавців, таких як 2 Pac, Snoop Dogg та інших. Його прослухали 23,088,554 разів, чимала цифра – він на 56 хвилин. Але якщо ви не любите "стару школу", як прийнято називати реперів тих часів, то не поспішайте вмикати – оберіть краще попередні плейлисти.

До вибору плейлисту підходьте уважно, бо від нього залежить вайб на вечірці і настрій друзів – перевірено.

Добірка фільмів також потрібна на вечірці, якщо не плануєте танцювати. Пропонувати 10 "оскарівських" стрічок не будемо – не факт, що їх оцінить ваша компанія, вони для індивідуального перегляду. Скористайтеся платформою Flobex, яка допоможе обрати добірку фільмів автоматично після короткого тестування на сайті. Скоріш за все, ці стрічки зможуть оцінити всі, бо їх підберуть з огляду на вподобання і це буде новий досвід для вас і друзів. Спробуйте!

Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто із зірок має власний бренд текіли.

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