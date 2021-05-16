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Звездный антистресс: как отдыхает и расслабляется радиоведущий Слава Демин (вопрос-ответ)

Сегодня, 10:35

О "пьяных" вечеринках, рекомендациях ТОП-локаций для перезагрузки и любимом алкоголе

Мы продолжаем серию текстов "Звездный антистресс", где известные селебрити рассказывают о любимом алкоголе и отдыхе. Вы уже знаете, какое виски Владимир Остапчук сравнивает с Bentley и на каком из концертов Евгений Кот танцевал на пьяную голову . Сегодня без открытости и "историй", которые рассказывают только друзьям тоже не обошлось. Потому что мы пообщались с популярным радиоведущим Славой Деминым. О вечеринке, которая завершилась "самолетами" в голове, места силы на Киевщине и почему перестал посещать рестораны Киева узнайте в интервью.

Слава Демин
Слава Демин
Фото: Instagram: slavademin_official

1. Какой алкоголь ты любишь и как часто пьешь ?

Я еще тот "ценитель" спиртного (ред – смеется). Не люблю состояние алкогольного опьянения, поэтому в год употребляю до 15 раз. Потому что на собственном опыте знаю, какие они "самолеты" в голове после вечеринок. Могу раз в месяц вместо попкорна к фильму бокал вина взять и это максимум. И в качестве доказательства у меня дома третий месяц стоит открытая бутылка красного сухого из Грузии – ждет моего "алкогольного" настроения. Я еще тот консерватор, и пью одинаковое вино последние пять лет. Словом, алкоголь для меня как вариант расслабиться после сложного дня, но я не делаю из этого культ.

Но не вином единым! Если я на вечеринке, то наслаждаюсь и виски, или пиво в кругу друзей. Главное – классная компания и настроение, которое может быть замечательным и без алкоголя.

2. Какая вечеринка запомнилась больше всего?

Приятные воспоминания остались от вечеринки после концерта Димы Монатика, которая состоялась на стадионе "Олимпийский". Было незабываемо! А вот тусовка, которую я вспоминаю не с самыми приятными флэшбеками – со Львова. Восемь лет назад меня друзья угостили виски в городе льва. Признаюсь, алкоголя было "многовато" и я перепил. Это был тот последний вечер, который напомнил мне о знаменитом чувстве "самолетов" (ред – смеется). Какой я вывод сделал? Лучше быть с хорошим настроением и трезвым, чем пить без меры и на следующий день страдать от похмелья.

3. В каких заведениях столицы тебя можно встретить?

Вы не увидите меня в заведениях, бываю там редко! Я львовянин и даже в родном городе не хожу по популярным ресторанах. Мне когда-то Жанна Бадоева сказала – "Никогда не ходи по туристических заведениях, выбирай те, которые посещают местные жители. Там гораздо вкуснее ".

Но для отдыха я всегда выберу не барную стойку и громкую атмосферу, а безлюдные места за городом с красивой природой. Они вдохновляют! Там я перезагружаюсь, расслабляюсь и чувствую, что действительно нахожусь там, где должен быть. Одно из моих мест силы на Киевщине – Витачив. Потому что это локация с историей, которая заряжает, а от видов захватывает дух!

4. Какой алкоголь ты бы выбрал, чтобы пить до конца жизни на необитаемом острове?

Если на острове я окажусь с какой-то девушкой, то мы будем пить красное вино (ред – смеется).

5. Какой формат отдыха больше по душе, когда нужно перезагрузиться?

Если после трудной недели, то идеальным будет отдых дома. Можно даже бокалом красного сухого и нарезкой с сыром дорблю дополнить атмосферу. Но больше всего перезагрузиться мне помогает природа! За карантин я посетил десятки мест, одни из любимых: Коростышевский карьер в Житомирской области – это "вау" локация и забытая киностудия в Нежиловичах с особой атмосферой. А Витачив на Киевщене о котором говорил ранее – это вообще открытие, локация стала моим местом силы.

6. Думал создать собственный алкогольный бренд в будущем?

Нет! Я редко пью и точно не интересуюсь алкокультурой. Чтобы бренд был классным и понравился людям, креатор должен "гореть" делом. У меня другая история, если вы слушаете радио, то понимаете о чем я!

7. Какой самый дорогой алкогольный напиток ты пил жизни?

Это было виски, которое я получил в подарок от друзей за 9 тыисяч гривен. Словом, вспомните мем "Ожидания и реальность", потому что здесь похожая история. Эффекта "вау" не было и надежды не оправдались, а вкус был, как из бутылки по 600 гривен.

8. Выходил на сцену или радиоэфиры под градусом?

Нет! Я должен быть максимально сконцентрирован на процессе, а алкоголь – это не про внимание. И мой веселый голос на утренних эфирах шоу "Зарядка" – это действительно классный настроение. Потому что для такого состояния не обязательно нужна доза алкоголя!

9. Были ли у тебя спонтанные поездки на отдых?

Да, решение принял за неделю и посетил Дубай с сыном. Город веселья, роскоши и новых эмоций, что тут скажешь! Больше всего понравился парк развлечений "Леголенд" и Золотая рамка (Dubai frame). Возле популярного Бурдж-Халиф также были (для галочки), но локация не вошла в мой ТОП. Еще планирую в ближайшее время посетить Шри-Ланку и Бали. После карантина мечтаю о США и Италии, ибо интересно исследовать новые локации на карте и их культуру.

Слава Демин на отдыхе в Арабских Эмиратах
Слава Демин на отдыхе в Арабских Эмиратах
Фото: Instagram: slavademin_official

10. Какая музыка идеально подойдет для твоего отдыха?

Я меломан. Думаю, это очевидно, потому что во время радиоэфиров звучит десятки песен, и другой истории и быть не могло. Сегодня я слушаю Людвига ван Бетховена, а завтра Моргенштерна. Словом, плейлист на все настроения жизни. Но последние дни я наслаждаюсь этими песнями: "Хороший парень" Тини Кароль, Ирини Билык "Не отказывай взгляд" и Дими Монатик "Ресницы безопасности".

Недавно мы рассказали о любимом алкоголе и отдыхе популярной ведущей Иванны Онуфрийчук.

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Источник: Instagram: slavademin_official
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