Мінігід курортами Туреччини для вдалого відпочинку

Цікаво, що виберете ви: "мальдівський" Фетхіє, Бодрум з настроями Греції, автентичну Анталью, Кемер для тусівки чи марсіанську Каппадокію?

Відпочинок в Туреччині-2021 Фото: Unsplash

Туреччина – один з найпопулярніших туристичних напрямків за останні два роки. Його вибирають, тому що можна відпочити не тільки бюджетно, але і комфортно. Адже перелік готелів, ціновий діапазон і ландшафти – вражають. Ми з тревел-експертом Іриною Єфімовою розповімо про ТОП-5 курортів, де рекомендуємо бронювати житло влітку. Якщо ви за тури Україною – подивіться наш гайд-лист кращими місцями Київщини.

Ірина Єфімова – тревел-експерт з семирічним досвідом роботи Фото: Instagram: irina_efimova

Кемер

Дебютний курорт – Кемер, який лежить за 42 кілометри від Антальї! Його рекомендуємо відвідати туристам, які люблять гірську місцевість і хвойні ліси. Якщо порівняти з популярною Аланією, тут прохолодніше через гористий ландшафт і немає вітру. Чисте море з береговою лінією понад 60 км вас вразить! Але замість піску – галька, яка не менш естетична на інстафото. Вона прогрівається повільніше, ніж пісок, і завдяки їй вода прозора. Сюди частіше їдуть на відпочинок дружньою компанією, розвинена інфраструктура Кемера сприяє.

Кемер Фото: Unsplash

На курорті рекомендуємо відвідати: етнографічний парк Йорук, стародавнє місто Фаселіс, порт Марина і гору Тахталидаг.

Ціни: відпочити можна й не за всі гроші світу. Хоча на курорті й розміщується один з найдорожчих готелів Туреччини – Maxx Royal Kemer Resort, але бюджетні варіанти також знайдете.

Анталья

Тут встигли побувати багато туристів з України, тому що в Антальї є міжнародний аеропорт, куди приземляються літаки і з нашої країни. Але більшість мандрівників вирушають все ж в інші регіони. Тому що місто славиться зовсім не пляжами, через які прилітають відпочивальники. Вибирайте Анталью, якщо хочете познайомитися з колоритом країни, погуляти старовинними вуличками і відпочити нетипово. На території багато бутик-готелів, де all inclusive непопулярне. Бронюють тури зі сніданками, а на обід і вечерю навідуються в кафе Старого міста. А як інакше знайомитися з країною, якщо не через її кухню?!

Відпочинок в Анталії Фото: Pexels

В Анталью їдуть пари і компанії друзів, це не дитячий курорт. Поціновувачам пляжного відпочинку цю місцевість не рекомендуємо – її вибирають задля автентики, для дослідження сусідніх регіонів на машині, прогулянок Старим містом, але не для релаксу 24/7 в готелі.

У місті рекомендуємо відвідати: ворота Адріана, історичний центр Калеїчі, печеру Караїн (за 27 км від Антальї) і старий порт.

Ціни: відпочинок бюджетний, якщо жити в бутик-готелях Старого міста з отриманням сніданку, але доведеться купувати їжу в місцевих кафе.

Каппадокія

Мейнстрімом за останній рік стала Каппадокія, де сезон круглий рік! Сюди їдуть насолодитися марсіанськими ландшафтами – їх нагадують кам'яні стовпи. І, звичайно, пролетіти на кулі над місцевістю. Але не всім щастить, адже ввечері напередодні польоту туристам повідомляють прогноз погоди. Якщо задуют вітри – політ скасують. Місцевий відпочинок годиться парам або дружнім компаніям. І рекомендують сюди їхати на три-чотири дні.

Відпочинок в Каппадокії Фото: Depositphotos

Ціни: у готелях відсутня послуга "Все враховано", тому проживання бюджетніше, ніж на інших популярних курортах. Але врахуйте, що крім польоту на кулі, походу до сувенірних магазинів і відвідання ресторанів, у Каппадокії робити нічого. Більшість туристів планують екскурсії на сусідні курорти, щоб розважитися. Відповідно, це додаткові кошти. До слова, прайс польоту на кулі стартує від 60 до 100 євро за одного.

Ділимося також власним досвідом, чому варто летіти до Каппадокії, а не дивитися на неї в Instagram.

Фетхіє

Престижний курорт на півдні Туреччини Фетхіє також увійшов до ТОП-5! Його пляжі з білим піском порівнюють до мальдівських, особливо Олюденіз. Словом, відпочинок вам нагадає райські Мальдіви, коли будете переглядати фото, але він бюджетніший. Місцевість люблять європейці, а ось на узбережжі Антальї, ви їх не зустрінете. Природа нагадує Грецію, а яхтинг користується популярністю більше, ніж ліниве загоряння на пляжі. Найчастіше в Фетхіє їдуть з дітьми, бо тут спокійно. Рекомендуємо і вам спробувати!

Відпочинок в Фетхіє Фото: Pexels

На курорті рекомендуємо відвідати: Старе місто, порт набережній, Лікійські гробниці і замок Фетхіє.

Ціни: відпочити в середньому ціновому діапазоні не вийде. Готелі бюджетні або максимально дорогі (формату лакшері). І послуги "Все враховано" немає, тому бронюють тури з урахуванням сніданків (або ще плюс вечеря). Без відвідання колоритних закладів, а отже, без додаткових витрат не обійдеться!

Бодрум

Завершимо добірку курортом на узбережжі Егейського моря – це Бодрум. Сюди їдуть, тому що він нагадує Грецію, але зовсім не Туреччину. І тут відпочивають турки! Цей факт автоматично гарантує, що місцевість варта уваги. Естетика надихає на фотосесії 24/7. Повірте, після відвідання Бодрума ви побачите країну зовсім з іншого боку. Перевага його ще і в комфортному кліматі, тому "смажитися" на сонці (як в Антальї) ви не будете, але приємні сонячні ванни гарантовані. На курорті чимало клубів з вечірками для молоді, тому сюди частіше їдуть у компанії друзів.

Бодрум Фото: Unsplash

На курорті рекомендуємо відвідати: замок Святого Петра, Чорний острів, ворота Міндоса і бухту Ак'ярлар з красивими пляжами.

Ціни: якщо порівняти з Кемером, то дорожче. Готелі не пропонують послугу "Все враховано", і туристи харчуються в місцевих закладах, а це додаткові витрати. І, звичайно, Фетхіє не входить до списку найбільш бюджетних курортів Туреччини.

Рекомендуємо вам також ознайомитися з особливостями відпустки і цінами турів у 2021 році.

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