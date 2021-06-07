Що подивитися в Стамбулі і скільки грошей з собою взяти – особистий досвід відомого телеведучого

У скільки обійдуться екскурсії в найбільш туристичні місця міста

Що важливо подивитися в Стамбулі Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як тільки зарубіжні країни почали пом'якшувати карантин і умови в'їзду, відомий ведучий новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Ігор Пупков скористався цим і здійснив подорож до Туреччини. На своїй сторінці в соціальних мережах телеведучий розповів про важливі нюанси, які потрібно знати під час подорожі до Стамбулу.

За словами Ігоря Пупкова, ще до вильоту – за 72 години, туристу обов'язково слід заповнити декларацію здоров'я на сайті register.health.gov.tr і роздрукувати, адже без неї в країні не обійтися. З 4 червня Туреччина знову ввела обов'язкову наявність в українців ПЛР тесту з негативним результатом.

"Папірці потрібні для перетину кордону, їх просять при розміщенні в готелі та при реєстрації Istanbulkart – багаторазової картки для проїзду у всьому громадському транспорті. Купити Istanbulkart можна в автоматі на будь-якій зупинці. Зареєструвати необхідно на сайті, який вказаний на зворотному боці картки. Проїзд в метро, трамваї, фунікулерах коштує від 2,50 до 3,60 лір (8-11 грн). На поромах поплавати обійдеться в 10 лір (32 грн). Таксі – з аеропорту в історичну частину міста Султанахмет коштує 170 лір (547 грн)", – зазначив ведучий.

Ігор Пупков розповів, що вартість вхідних квитків в пам'ятки, такі як Старий палац і гарем Топкапи становить 280 лір – це 900 грн. Розкішний палац Долмабахче обійдеться в 150 лір – 480 грн.

"Собор Святої Софії – вхід безкоштовний. Але, нагадаю, це вже мечеть. Другий поверх для відвідувачів закритий. А колона з отвором, де всі загадували бажання, більше не доступна для цього ритуалу. На вході ретельно стежать за зовнішнім виглядом. У міні-спідницях розгортають без пояснень", – попередив він.

Ведучий підкреслив, що зараз шопінг вже доступний скрізь. А також назвав важливі моменти, про які потрібно пам'ятати по прильоту в Україну.

"При поверненні не забудьте встановити додаток" Вдома ". Зареєструватися в ньому рекомендую відразу при приземленні. Вам буде надано 24 години, щоб дістатися до місця самоізоляції. І на шляху додому можна зробити ПЛР", – розповів Ігор Пупков.

Нагадаємо, це не перша поїздка ведучого в Стамбул. У 2018 році Ігор Пупков зі спеціально облаштованій студії в Туреччині висвітлював історичну подію – отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

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