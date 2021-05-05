Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

За 80 тисяч гривень на двох ви відпочинете без пафосу, усамітнення, але з класним видом

Мальдіви – райське місце, яке вабить туристів локальними островами з водою кольором неба та білим піском. Через перераховані переваги складається думка, що потрапити туди середньостатичному жителю – не доля. Але все ж "доля"! Ми з туристичним експертом Веронікою Шепетюк розібралися, скільки коштує бюджетний відпочинок на Мальдівах, де розташовані найдешевші готелі та в який сезон низький прайс. І головне – чи варто економити на турах.

Вероніка Шепетюк – власниця туристичної агенції Фото: Instagram: veronas_

Спойлер: бюджетний відпочинок обійдеться в 30-40 тисяч гривень за тиждень на одного, вам заборонено буде пити алкоголь і пляжів для купання буде лише два.

Скільки коштують дешеві Мальдіви і коли бюджетний сезон

Якщо ви хочете зекономити на мальдівському відпочинку, то плануйте відпустку під час "вологого" сезону. Він стартує від травня і до жовтня. В цей час тут найнижчі ціни на проживання, бо погода мінлива і проливні дощі – традиція. Звісно, такий прогноз не 24/7, можливі й комфортні умови. Але єдине, що незмінне цілий рік – температура повітря, яка орієнтовно 30 градусів. Найвищі ціни на локальний відпочинок – у "сухий" сезон, коли немає дощів і погода сприяє ідеальному пляжному релаксу. Якщо хочете зекономити на курорті, то краще не їдьте у термін з листопада по квітень, бо ціни тут за найвищим прайсом.

Мальдіви Фото: Pexels

Найбюджетніші готелі Мальдів знайдете на острові Маафуші. І за семиденне проживання у економному готелі-гестхаусі рівня 3-4 зірки зі сніданками, урахуванням перельоту та трансферу на двох заплатите – 60 тисяч гривень. Якщо захочете ще й вечерю, то треба заплатити орієнтовно на 20 тисяч більше – 80 тисяч гривень.

За мальдівськими мірками – це бюджетні цифри! Бо за відпочинок у 4-зіркових готелях середнього рівня треба заплатити 110-120 тисяч гривень, а за 5-зіркові 130-150 тисяч. За преміальний формат делюкс тут оплачують від 200 тисяч гривень, мільйон за тиждень також реально витратити. Це історія для VIP-туристів, які хочуть особливе обслуговування, персонального батлера і віллу над водою з прозорим склом, щоб дивитися на "живий" акваріум. Якщо це не ваш варіант, то зверніть увагу на бюджетний острів Маафуші. Але відпочинок за 60-80 тисяч – з недоліками, і не всім з ними готові змиритися.

Переваги та недоліки відпочинку на Маафуші

Маафуші (Maafushi) – локальний острів, який популярний своєю доступністю, бо тамтешній бюджетний мальдівський прайс на відпочинок дає змогу туристам відвідати локацію мрії. Безумовно, 60-80 тисяч гривень – звучить зовсім не "бюджетно", особливо, коли середня зарплата в Україні на місяць 12 549 гривень. Але для райського місця це – справді мінімум. Ви побачите тут білий пісок та воду голубого кольору – краєвидами зможете насолодитися, але в недорогих Мальдів є мінуси.

Бюджетний острів Маафуші Фото: equatorial.by

На місцевості відсутня приватність, яка є родзинкою країни. Бо ізоляція – один із причин, чому сюди їдуть туристи. Якщо порівняти з іншими островами, то тут людно за рахунок місцевих жителів та туристів, які шукають "скромний" відпочинок. Готелів є декілька, якщо взяти до увагу "дорогі" острови, то там розташована 1 пропозиція для проживання. Словом, на Мальдівах доплачують за усамітнення, на Маафуші воно відсутнє і це перший мінус! Мріяли максимально ізолюватися, як це роблять на дорогих островах? За мінімальний прайс – це неможливо.

Мальдіви Фото: Pexels

Щодо готелів, то тут знайдете бюджетні гестхауси 3-4-зіркового рівня, але про 5-ки з фешенебельними віллами та обслуговуванням не мрійте. Це історія не прайсу 60-80 тисяч в тиждень. Фантастики від "апартаментів" не очікуйте, бо це не вілли, але ефект "вау" ви отримаєте від побачених пляжів та природи. Хіба не за цим їдуть на край світу? Вони аналогічні, як на картинці з Pinterest.

Острів Маафуші Фото: agoda

Але присутнє маленьке "але", на економ-острові ви не зможете купатися на всіх пляжах, а лише на двох – Bikini Beach та Public Beach. До слова, це не єдина "особливість" локації, яка здивує.

У місцевих жителів є строгі правила, яких мають дотримуватися туристи:

заборона на вживання та продаж алкоголю. Це один із аргументів, чому тут непопулярний all inclusive, якщо порівняти з іншими островати Мальдів, Єгиптим чи Турцією.

не можна також розгулювати будь-де у купальнику. Прийнятно лише на окремих пляжах!

Чи всі зможуть обмежити себе у перерахованих пунктах, які називають "свободою" на відпочинком і лайфхаками для перезавантаження? Зауважте це.

Що варто врахувати перед "скромним" відпочинком

Обов'язковий повторний ПЛР-тест перед поверненням.

Туристам, які проживали в гестхаусі на Маафуші потрібно здати тест на коронавірус перед вильотом з країни. Правило обов'язкове, бо лише вони мають контакти з місцевими і ізоляція на відпочинку відсутня. Тест треба зробити за 72 години до вильоту і його оплачує турист самостійно (орієнтовно 80 доларів за одного).

Оприділіться з ціллю прильоту.

Щоб очікування виправдалися, зрозумійте який саме відпочинок вам потрібен. Якщо мріяли для галочки побачити Мальдіви – їдьте на бюджетну локацію, бо для повного релаксу та усамітнення підійдуть лише дорожчі пропозиції, де відсутньо більшість забарон і скупчення людей. Картинка моря та природа на Маафуші вас вразить, але якщо ви мрієте про райський відпочинок з максимальним релаксом – то бюджетний варіант ви не оціните.

Поради від турагента для бюджетного відпочинку

Не економте на страхуванні!

В період пандемії цей пункт необхідний. Відпочинок у Маафуші на локації з місцевими жителями потенційно може завершитися позитивним тестом на COVID-19. Бажано мати страхування, щоб отримати допомогу від медцентру. Орієнтовний прайс страхування у туристичного агента – 5% від суми.

Враховуйте вимоги авіаперевізника.

Бюджетні перельоти, які пропонує Flydubai вимагають здачу тесту на COVID-19 за 72 години до посадки. Інші компанії – 96 годин.

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