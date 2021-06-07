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Де відпочивати дешевше – в Україні чи за кордоном? Порівнюємо ціни

Сьогодні, 15:55

Найпопулярніші напрямки українців – Туреччина, Єгипет і Арабські Емірати

Де відпочивати дешевше - в Україні або за кордоном
Де відпочивати дешевше - в Україні або за кордоном
Фото: Pexels

Де відпочивати влітку дешевше – у нас або на зарубіжних курортах? Ми дізналися, скільки коштує відпочинок в Єгипті, Туреччині, на Кіпрі і в Україні. Детальніше – далі в сюжеті.

У скільки обійдеться відпочинок за кордоном

Найпопулярніші напрямки серед українців – Туреччина, Єгипет і Арабські Емірати.

В Емірати переліт тільки обійдеться в 500 доларів. Але заощадити там можна, якщо користуватися різними акціями, де є безкоштовна їжа і випивка, каже туристка Світлана Губар, яка з різними акціями за тиждень витратила тисячу доларів.

Але найбільші черги в аеропорту – в Єгипет і Туреччину. П'ятизірковий готель обійдеться в 1000 доларів.

Фото: Getty Images

Загалом, кажуть турагенти, літній сезон почався жваво і з істотними знижками на тури. Перш за все тому, що з'явилося більше авіаперевізників.

Мінімальний бюджет на одну людину 9-10 тисяч гривень. За таку суму можна відпочити в Єгипті, Туреччині, Албанії, Чорногорії та на Кіпрі – це якщо проживати в готелях.

Тревел-блогер Дарина Дідух каже, що якщо у вас є можливість прилетіти зараз на Кіпр або ви плануєте відпустку на осінні канікули, то ви зможете відпочити більш бюджетно. Орендувати квартиру можна від 60 євро на добу на цілу сім'ю, а будинок – від 150 євро, і це буде вілла з власним басейном і барбекю.

Скільки коштує відпочинок в Україні

Якщо порівняти, виявляється, що в Україні відпочити дешевше. Але не скрізь. Наприклад, проживання в приватному секторі на Чорному та Азовському морях обійдеться від 400 гривень на двох за добу. А ось відпочити в українських готелях класу люкс буде дорожче, ніж в тих же турецьких: номер в Затоці – від 3100 грн, це майже 22 тисячі гривень за двох на тиждень.

Скільки коштує відпочинок в Затоці
Скільки коштує відпочинок в Затоці

За словами директора туристичного агентства Максима Циркеля, в Україні пакетного туризму, як такого не існує, тобто, якщо людина хоче відпочити всередині країни, вона окремо повинна купувати квитки на якийсь вид транспорту, окремо бронювати готель або базу, в якій хоче відпочивати, платить за переїзди, робить собі страховку, якщо він хоче – все окремо. Тому відпочинок і виходить дорожче.

Але згідно зі статистикою, більше половини українців планують літо провести в Україні, а ось де саме – ще визначаються. Хто збирається за кордон, турагенти нагадують, що ціни, ймовірно, підуть вгору вже з липня.

Нещодавно ми розповідали про бюджетний відпочинок на Мальдівах.

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Джерело: Сьогодні
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