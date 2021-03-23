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Репортаж

Чому варто летіти до Каппадокії, а не дивитися на неї в Instagram: ділимося власним досвідом

Сьогодні, 16:32

Хочете побачити Марс на Землі? Відправляйтеся до Каппадокії!

Що приходить вам в голову, коли чуєте слово "Каппадокія"? Напевно, що це знаходиться десь у Туреччині, там літають повітряні кулі, які часто миготять на Instagram-сторінках популярних блогерів, та, ймовірно, все.

А що, якщо я скажу вам, що Каппадокія – це долини з інопланетним ландшафтом, ніби на Марсі, підземне місто, колишні християнські монастирі та церкви у печерах, кришталево чисте повітря і вид на вулкан, від якого захоплює дух, якому понад 9000 років? Підозрюю, що ви здивуєтеся і запитайте себе: "Чому я так мало знаю про цей регіон?"

У цьому матеріалі я розповім, чому замість звичного морського відпочинку варто вирушити на кілька днів до казкового турецького регіону – Каппадокії, та що там подивитися. До слова, в Туреччині відмінно дотримуються заходи безпеки щодо COVID-19, тому не варто турбуватися, вирушаючи туди в подорож.

Повітряні кулі в Каппадокії
Повітряні кулі в Каппадокії
Фото: пресслужба

Зазвичай Туреччина асоціюється у нас з морем, пляжем і all inclusive. Однак ця країна може забезпечити вам набагато більше вражень, ніж ви думаєте.

Що таке Каппадокія?

Ви напевно чули цю назву, але навряд чи знали, що з це за місцевість. Каппадокія – не місто в Туреччині, як думає дехто, це цілий регіон. Його обласний центр – місто Кайсері, де є аеропорт, і куди я прилетіла з Києва з пересадкою в Стамбулі. Також там є велике місто Невшехір, яке є районним центром, і де теж є невеликий аеропорт. Туди, до речі, незабаром відправляться прямі рейси з Києва.

Каппадокія
Каппадокія
Фото: Сьогодні

Є тут і чарівне селище Гереме, де ви знайдете всі найбільш "інстаграмні" та комфортні готелі, що знаходяться в печерах і всі інші розваги. Про це – читайте нижче.

У регіоні є ще кілька селищ з незвичайними готелями. В одному з таких я оселилася на три дні – це готель Yunak Elveri у селищі Угрюп. Неймовірно яскраве місце.

Yunak Evleri
Yunak Evleri
Фото: booking.com

Три ночі у стандартному номері готелю, побудованому в V столітті нашої ери, на двох коштуватимуть вам приблизно 16,5 тисячі гривень.

Yunak Evleri
Yunak Evleri
Фото: booking.com

Не хвилюйтеся, в регіоні є дешевші, звичайні готелі, які за рівнем комфорту не поступаються "печерним".

Здійснюємо політ

Як туристи, так і турки, їздять до Каппадокії, головним чином, заради повітряних куль. Тут ви повинні запам'ятати одну річ: до цього регіону потрібно їхати щонайменше на три дні, оскільки завжди є шанс скасування польоту на повітряних кулях!

Мені, наприклад, за три дні так і не вдалося політати. Чому? Не підійшла погода. То було сонячно, але мало вітру, то хмарно і багато вітру, чи занадто туманно. До польотів там готуються ґрунтовно: ввечері, напередодні повітряної подорожі, вирішують всі організаційні моменти.

Каппадокія
Каппадокія
Фото: пресслужба

Найкращий сезон для польотів – квітень-травень. Ціна – орієнтовно до 150 євро з людини.

Але ж не повітряними кулями єдиними!

Досліджуємо "Марс"

Не дарма я кілька разів згадую Червону планету в цьому матеріалі. Адже місцевий ландшафт реально нагадує кадри, зроблені на Марсі. В Каппадокії є незліченна кількість долин, наповнених величезними каменями і скелями химерної форми. Всі вони – колись застигла лава після виверження вулкана Ерджіяс упереміш з туфом – пористою гірською породою.

Повернемося до долин. Найпопулярніші – Рожева долина, куди варто приїхати під час заходу сонця – саме в цей час вона дійсно ніби забарвлюється у рожевий колір ...

Рожева долина
Рожева долина
Фото: Сьогодні

... і Долина любові з кам'яними стовпами, що нагадують чоловічий статевий орган :) (Мені, взагалі-то, вони нагадали гриби!)

Долина кохання
Долина кохання
Фото: Сьогодні

Є ще і Долина Деврент, де камені нагадують тварин з казок. І в жодному разі не пропустіть Долину голубів – там птахи не з каменю, а справжні. Цілі зграї голубів піднімуться вгору над долиною за помахом вашої руки (або хустки). Виходять відмінні кадри!

Загалом, раджу вам запастися хорошою картою пам'яті і озброїтися фотоапаратом під час поїздки в цей чарівний регіон.

Долина голубів
Долина голубів
Фото: Сьогодні

Вирушаємо в печери

Парк Гереме – це музей під відкритим небом. Від місцевих пейзажів захоплює дух. Знаходиться Гереме між Стамбулом, Угрюпом і Аваносом. На його території ви знайдете сотні скельних утворень, кілька печерних церков і монастирів.

Парк з усіма його "нутрощами" внесений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Туреччині.

Парк Гьореме
Парк Гьореме
Фото: Сьогодні

Як я писала вище, колись Каппадокія була одним з найбільших центрів християнства. Тому, коли будете в Гереме, обов'язково загляньте до місцевих печер. Там ви побачите наскельні фрески і розписи з ликами святих. Вони у відмінному стані збереглися ще з IX-X століття нашої ери.

Фрески на стінах церков
Фрески на стінах церков
Фото: Сьогодні

Дивно заходити в печеру, а там бачити вирізані столи і лави з каменю, вікна та двері, кімнати та коридори, якими колись дуже давно ходили місцеві мешканці. Зовні церкви і монастирі можна легко сплутати зі звичайною скелею з отворами.

Жіночий монастир в Гьореме
Жіночий монастир в Гьореме
Фото: Сьогодні

Додаємо фарб

Щоб додати фарб у вашу поїздку, відвідайте музей гончарства в місті Аванос. Каппадокія – регіон, де це ремесло розвивається з давніх давен. Червону глину місцеві видобувають з річки Кизилирмак і роблять з цієї сировини яскраві і самобутні предмети побуту. Глечики, кубки, блюдця, тарілки, магніти і навіть прикраси – все це ви знайдете в музеї.

Музей гончарства в Аваносі
Музей гончарства в Аваносі
Фото: Сьогодні

Щоб зробити такий глечик для вина, майстру потрібно вчитися не один рік. Що вже говорити про унікальний розпис посуду – в магазині при музеї ви не знайдете однакових предметом (крім виконаних учнями, а не професіоналами).

Ще одне місце, яке варто внести до списку must visist – це музей килимів. В регіоні займаються не тільки гончарством, але і чудово тчуть знамениті турецькі килими. Скажу відразу, ціни на килими там кусаються. Маленький килимок приблизно 60х60 сантиметрів – від 500 доларів і вище. Навіть якщо ви не збираєтеся робити покупки, до музею варто сходити просто заради того, щоб поглянути на те, як тчуть килими.

Музей килимів
Музей килимів
Фото: Сьогодні

Дегустуємо вино

"Нічого собі, тут ще й вино роблять?", – подумала я, коли нашу групу привезли на винокурню Turasan Winery в селищі Угрюп, неподалік від готелю Yunak Evleri. Кажуть, що каппадокійські вина цінуються з давніх часів, тому не можна втратити нагоду відвідати дегустацію і подивитися на процес створення вина.

До речі, виноробня Turasan Winery була відкрита у 1943 році. В її погребах ви знайдете пляшки вина, яким вже понад 30 років!

Виноробня Turasan Winery
Виноробня Turasan Winery
Фото: Сьогодні

Ок, що ще подивитися?

Я пробула в Каппадокії три дні, але за відчуттями – цілий тиждень. Багато яскравих вражень, хоч і вдалося подивитися не все. Крім долин, печер і музеїв обов'язково варто відвідати підземне місто (12 поверхів під землею – це вам не жарти), покататися на конях, квадроциклах, пройти кулінарні майстер-класи, зліпити горщик і прогулятися вуличками місцевих містечок. До речі, нерідко в Каппадокії приїжджають і місцеві, щоб влаштувати собі романтичний вікенд або навіть відсвяткувати весілля. Так що, візьміть собі цю локацію на замітку, якщо плануєте щось подібне.

Кападокія
Кападокія
Фото: Сьогодні

Після приїзду я ще довго прокручувала в голові поїздку, згадуючи звуки ранкового намазу в мечеті, прогулянки неймовірнимим долинами, інопланетні пейзажі, вид з вікна готелю у печері та найчистіше повітря, яке п'янило мене навіть крізь захисну маску.

Після цього Каппадокії не хочеться говорити: "Прощавай", в голові лише слова: "До нових зустрічей!"

Нещодавно ми розповіли, як дотримуються заходів безпеки в Туреччині під час пандемії COVID-19.

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